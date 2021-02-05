محاكمة شرطيتين ألمانيتين هربتا وتركتا زميلا لهما أصيب بالرصاص

أكد متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة هاغن الألمانية اليوم الجمعة (5 فبراير/ شباط 2021) أنه تم تحريك دعوى ضد شرطيتين ألمانيتين لتركهما زميلا لهما مصابا خلال إحدى العمليات.
وتقع هاغن بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد، وأوضح المتحدث أن المرأتين البالغتين 32 و 37 عاما تمثلان أمام المحكمة بتهمة محاولة الإيذاء الجسدي الخطير عن طريق الإهمال.
وكانت الشرطيتان وصلتا في أيار/ مايو الماضي إلى نقطة مراقبة المرور في بلدة غيفيلسبيرغ بمنطقة الرور بسيارة دورية كانت تقلهما، في الوقت الذي فيه كانت الدورية تهرول خروجا من مكانها إثر إطلاق نار عليها. وعندما خرجت الشرطيتان من سيارة الدورية كان هناك رجل (36 عاما) أطلق النار من مسدسه على أحد أفراد نقطة المراقبة المرورية التي كانت تقوم بالتفتيش وأصابه برصاصة. وعلقت الرصاصة التي أصابت زميلهما الضابط (26 عاما) بسترته الواقية ولكنه سقط على الأرض وأصيب بكدمات شديدة.
وبدلا من الوقوف إلى جانب الزميل خلال إطلاق الرجل لوابل من الرصاص على نقطة المراقبة هربت ضابطتا الدورية، كما قال الادعاء العام.
وتلتزم الضابطة الصغرى (32 عاما) الصمت حتى الآن إزاء هذه الاتهامات، بينما قالت الأكبر سنا (37 عاما) بأنها شعرت بالصدمة والفزع. وعندما نادت زميلتها عليها "أركضي، أركضي، أركضي" ركضت. وتنظر محكمة مدينة شفيلم بالولاية ذاتها القضية في السابع والعشرين من نيسان/أبريل المقبل.
ص.ش/ه.د (د ب أ)
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GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب
مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة
فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.
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GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب
بناء سمعة طيبة
أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.
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GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب
مكافأة على مهمة منجزة
"أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."
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GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب
حاضرون في البحر...
ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.
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GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب
...كما هم جاهزون على الأرض
معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.
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GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب
تدريب دائم
يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش