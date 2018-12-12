محاكمة شخص بتهمة ترك لاجئين في غابة وسط البرد القارص

انطلقت في ألمانيا محاكمة شخص بتهمة تهريب 45 مهاجرا إلى ألمانيا وتركهم في أوضاع غير إنسانية وتحت درجات حرارة منخفضة جدا. ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهم، والذي يعمل في الشحن ونقل البضائع، عامل المهاجرين بطريقة مهينة وغير إنسانية وعرض حياتهم للخطر. وذكر الإدعاء العام أمام محكمة باساو (جنوب ألمانيا) أن تحقيق أرباح هائلة كانت في مقدمة الوافع وراء هذه العملية.
ونقلا عن موقع "تي أونلاين"، فإن المتهم الذي ينحدر من مدينة بروول الواقعة في ولاية بادن – فورتيمبيرغ (جنوب ألمانيا) اختار الصمت أمام المحكمة وقال محاموه إن موكلهم لم يرغب في تقديم أي تفاصيل. ومن المقرر إجراء مزيد من المرافعات في الأسبوع القادم، نقلا عن موقع "تي أونلاين".
وينحدر المهاجرون من العراق وإيران وسوريا والصومال، ونقلهم سائق شاحنة روماني إلى ولاية بافاريا في غابة قرب باساو في شهر آذار/مارس الماضي. وكانت درجات الحرارة تتراوح بين صفر و 8 درجات . ووفقا لشهود عيان فإن الشرطة بحثت عن المهاجرين في الغابة عبر الكلاب البوليسية.
واستغرقت الرحلة 20 ساعة. وكانت سيارة الشحن محملة بألواح خشبية وتم إخفاء المهاجرين بما فيهم أطفال وراء تلك الألواح. وعندما حاول سائق الشاحنة الضغط على الفرامل انزلقت الألواح وأصابت العديد من المهاجرين. وقال المدعي العام إن المهاجرين دفعوا مبالغ تتراوح بين 1000 و 9000 يورو لإيصالهم لألمانيا. وتم إيداع الأموال عند شخص غير معروف، حسب ما نقل موقع صحيفة "راين نيكار تسايتونغ" الألمانية.
ويعتقد أن المتهم والذي يبلغ من العمر 46 عاما، ينتمي لعصابة تهريب بشر وقام بتنظيم الرحلة واستئجار السائق. ويفترض أن تصدر المحكمة قرارها في هذه القضية قبل شهر شباط/ فبراير القادم. وكانت المحكمة قد حكمت على سائق الشاحنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية منفصلة.
ز.أ.ب/ع.ش
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
البداية
"رحلتي بدأت بطائرة من الأردن إلى اسطنبول التركية. في الأردن بقيت عامين كاملين أنتظر الفرصة وأوفر المال للسفر. لم أستطع الحصول على جواز سفر إلا بالرشوة. قبلها كنت قد دخلت الأردن، ولكن السلطات أعادتني إلى سوريا رغم الحرب والقتل، والتي بقيت فيها شهراً حتى تمكنت من دخول الأردن مرة أخرى عن طريق أحد المعارف".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
المجازفة بالحياة للوصول إلى أوروبا
"الخطة الخطيرة وشبه المستحيلة التي اقترحها صديق عليّ: "توفير ثمن التهريب والسباحة إلى اليونان". أردنا السباحة مسافة كيلومترين إلى جزيرة مهجورة والاستراحة فيها 15 دقيقة، ومنها كيلومتراً واحداً للجزيرة الثانية والاستراحة، وبعدها ثلاثة كيلومترات لجزيرة كيوس".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
استعدادات لمواجهة المجهول
"اشتريت سترة نجاة وزعانف وضوء ليزر وبعض الطعام، وعدنا ننتظر حلول الليل للانطلاق. كان الماء بارداً للغاية، وعند وصولنا للجزيرة الأولى، حامت الطيور فوق رؤوسنا ظناً أننا جثث. شعرت بخوف شديد وقررت الانطلاق فوراً للجزيرة الثانية، التي تبين أنها صخرة صعبة التسلق، فأكملت وسط تيارات قوية وأمواج عاتية، إلى أن شعرت بالإرهاق الشديد، فأشرت لإحدى السفن، التي اتصلت بخفر السواحل اليوناني لينقذني".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
كنا محظوظين...
"علمت فيما بعد أن شباناً آخرين حاولوا نهج نفس خطتنا والسباحة إلى جزيرة كيوس، ولكنهم ضلوا الطريق في البحر وبقوا عائمين ست ساعات كاملة، قبل أن ينقذهم خفر السواحل التركي ويعيدهم إلى تركيا".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
سجلوني في اليونان
"بعد وصولي إلى اليونان، تم اقتيادي إلى مركز للشرطة، ومنه إلى مخيم لاستقبال اللاجئين، حيث مكثت يومين. بعدها تم تصويري وأخذت بصماتي، ومُنحت لي وثيقة (في الصورة) تعطيني الحق في البقاء باليونان لمدة ستة شهور، أطالب بعدها بمغادرة البلاد أو طلب اللجوء فيه. ولكنني – مثل جميع السوريين – حزمت أمتعتي وانطلقت إلى الشمال بعد يوم واحد من حصولي على الوثيقة".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
موسم الهجرة إلى الشمال
"على متن عبّارة متجهة إلى العاصمة اليونانية أثينا من جزيرة كيوس. الرحلة تستغرق عشر ساعات. من أثينا ستبدأ المعاناة الحقيقية، التي ستنتهي في ألمانيا".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
يورو واحد!
"عندما وصلنا إلى الحدود بين اليونان ومقدونيا، لم يُسمح لنا بالحجز على قطار أو حافلة، ما اضطرنا للمشي 25 ساعة كاملة بين الغابات وفي ظل خطر قطاع الطرق الذين يسلبون اللاجئين حتى صربيا. بعد الـ25 ساعة صادفنا قطاراً محملاً باللاجئين، وعندما أبدينا دهشتنا، قالوا لنا إنهم دفعوا يورو واحد إضافي لموظف المحطة (رشوة) كي يحجز لهم تذكرة!
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
جسر الحياة أو الموت
"عبور هذا الجسر في اليونان مسألة حياة أو موت، ذلك أنه ضيق ولا يتسع إلا لقطار واحد دون ممر للمشاة على جانبيه. تعبره القطارات كل 20 دقيقة. لذلك كان من الضروري عبور هذا الجسر (المبني على ارتفاع شاهق فوق نهر) بسرعة فائقة. عبرناه ركضاً".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
استراحة لاجئ
"في الطريق من اليونان إلى مقدونيا، أصبحنا ثمانية أشخاص. كنا نمشي أربع ساعات ونرتاح ربع ساعة. في هذه الصورة ترى صديقي (أبو جمال) وهو يرتاح بجانب السكة الحديدية، التي اتخذناها معلماً لتحديد وجهتنا، بجانب جهاز الملاحة (جي بي إس).
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
طريق طويل وشاق
"مشهد من الطريق بين اليونان ومقدونيا ... رحلة قضينا فيها 25 ساعة سيراً على الأقدام ووسط مخاطر وأهوال".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
في مواجهة الجيش
"بعد مسيرة طويلة على خط للسكة الحديدية، وصلنا قرب الحدود المقدونية الصربية، وهناك ركبنا سيارة أجرة نقلتنا إلى المعبر الحدودي. لم يُسمح لنا باجتياز المعبر إلى صربيا، فقررنا الانتظار حتى أرخى الليل سدوله، وقمنا باجتياز الحدود سراً. فوجئنا بتواجد الجيش الصربي في المنطقة، فاختبأنا وتسللنا على مدى خمس ساعات حتى وصلنا إلى محطة قطار في إحدى القرى الصربية".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
بلغراد ثم بودابست
"عقب وصولنا إلى القرية الصربية بعد مسيرة ست ساعات، قمنا بحجز تذكرة إلى العاصمة بلغراد ومنها استكملنا الطريق. لكن عندما وصل قطارنا إلى المحطة، فوجئنا بالشرطة توقفنا وتمنعنا من الصعود بدون وثيقة تسجيل لاجئين. لذلك فاتنا القطار. لكن الشرطة وجهتنا إلى قطار آخر (في الصورة) حثتنا على المبيت فيه حتى موعد انطلاقه إلى بلغراد في الثالثة صباحاً".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
الخطوات الأخيرة نحو الأمان
"وصلت إلى العاصمة الهنغارية بودابست لوحدي، بعد أن انفصلت عن بقية المجموعة. استأجرت غرفة في أحد الفنادق وبدأت في البحث عن مطعم أو مقهى بغرض الاتصال بشبكة الإنترنت والبحث عن سيارة تنقلني من بودابست إلى وجهتي الأخير – ألمانيا. في مساء اليوم الذي التقطت فيه هذه الصورة، عثرت على سيارة نقلتنا من المجر إلى النمسا ومنها وصلنا إلى ألمانيا في الثانية من صباح اليوم التالي".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
مشاعر متناقضة
"كنت أحياناً أحس أنني سائح في بودابست، وفي نفس الوقت كنت متحمساً لوصولي إلى هنغاريا، وهي المحطة قبل الأخيرة في الطريق إلى ألمانيا. مشاعر مختلطة وخوف من المجهول كان ينتابني".
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ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره
"سوريون؟ أهلا بكم في ألمانيا"
"في ألمانيا، أوقفتنا الشرطة على الطريق السريع. كنا 12 ( شخصاً والسائق) في سيارة كبيرة. على الفور تم اعتقال السائق، وبعدها سألنا رجال الشرطة: هل أنتم سوريون؟ وعندما أجبنا بنعم، قالوا لنا: أهلاً بكم في ألمانيا. شعرت بالسعادة تغمرني وتفيض من داخلي". (صورة من الأرشيف)
الكاتب: هشام المعضماني/ ياسر أبو معيلق