محاكمة رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلين في حمام سباحة بألمانيا

تبدأ اليوم (الاثنين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) محاكمة رجل في ألمانيا بتهمة الاعتداء الجنسي المتكرر على طفلين في حمام سباحة. وبحسب بيانات الادعاء العام، حدثت الاعتداءات على مدار عدة أشهر، وكان آخرها في آذار/ مارس عام 2017.

كما يتهم الادعاء العام الرجل بالتقاط صور تحت الماء لفتيات دون سن 14 عاما، و حيازته صور إباحية عن الأطفال. ومن المحتمل أن تجرى وقائع المحاكمة في محكمة مدينة مانهايم على نحو غير علني بسبب عمر الضحايا.

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)