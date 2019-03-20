محافظو أوروبا يعلقون عضوية حزب رئيس الوزراء المجري

أعلن زعماء حزب الشعب الأوروبي اليوم الأربعاء (20 مارس/ آذار 2019) أنهم صوتوا لصالح تعليق عضوية حزب "فيدس" المجري اليميني القومي بالتكتل البرلماني الأوروبي بـ 190 صوتا مقابل ثلاثة أصوات.

وكتب جوزيف داول، رئيس التكتل، عبر موقع "تويتر" أنه "سيتم تعليق عضوية فيدس على الفور وحتى إشعار آخر في أعقاب التصويت الذي أجراه أعضاء حزب الشعب الأوروبي اليوم". وأضاف أن التصويت يعني أن أعضاء حزب فيدس لن يحضروا اجتماعات الحزب الأوروبي ولن يتمتعوا بحق التصويت أو اقتراح مرشحين.

وتعليق العضوية هو حل وسط بين الطرد التام واستمرار عضوية حزب "فيدس،" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وقال مانفريد فيبر، مرشح حزب الشعب الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية، إنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة إشراف لمتابعة ما إذا كان "فيدس" سيتخذ خطوات للوفاء بشروط الانضمام إلى التكتل مجددا.

وتصاعدت التوترات بين أوربان وحزب الشعب الأوروبي منذ أطلقت المجر حملة دعائية بالملصقات ضد رئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر صورته بمظهر من يشجع الهجرة غير الشرعية، بجانب المليارديرالأمريكي الشهير جورج سوروس.

هذه اللافتة تسبب في تعليق عضوية حزب فيدس المجري في حزب الشعب الأوروبي، التكتل الأوروبي للمحافظين

وينتمي يونكر أيضا إلى حزب الشعب الأوروبي، وذهب مانفريد فيبر إلى بودابست قبل أسبوع لمقابلة أوربان والعثور على حل للأزمة، غير أن اللقاء لم يسفر عن شيء.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)