 محافظو أوروبا يعلقون عضوية حزب رئيس الوزراء المجري | أخبار | DW | 20.03.2019

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أخبار

محافظو أوروبا يعلقون عضوية حزب رئيس الوزراء المجري

ما كان يتم التهديد به أمسى واقعا، فبعد محاولات لحل أزمة حزب "فيدس" المجري مع التكتل الأوروبي للمحافظين؛ قرر حزب الشعب الأوروبي تعليق عضوية الحزب اليميني القومي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

Ungarn, Budapest: Viktor Orban (Getty Images/AFP/A. Kisbenedek)

فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري

أعلن زعماء حزب الشعب الأوروبي اليوم الأربعاء (20 مارس/ آذار 2019) أنهم صوتوا لصالح تعليق عضوية حزب "فيدس" المجري اليميني القومي بالتكتل البرلماني الأوروبي بـ 190 صوتا مقابل ثلاثة أصوات.

وكتب جوزيف داول، رئيس التكتل، عبر موقع "تويتر" أنه "سيتم تعليق عضوية فيدس على الفور وحتى إشعار آخر في أعقاب التصويت الذي أجراه أعضاء حزب الشعب الأوروبي اليوم". وأضاف أن التصويت يعني أن أعضاء حزب فيدس لن يحضروا اجتماعات الحزب الأوروبي ولن يتمتعوا بحق التصويت أو اقتراح مرشحين.

وتعليق العضوية هو حل وسط بين الطرد التام واستمرار عضوية حزب "فيدس،" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وقال مانفريد فيبر، مرشح حزب الشعب الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية، إنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة إشراف لمتابعة ما إذا كان "فيدس" سيتخذ خطوات للوفاء بشروط الانضمام إلى التكتل مجددا.

وتصاعدت التوترات بين أوربان وحزب الشعب الأوروبي منذ أطلقت المجر حملة دعائية بالملصقات ضد رئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر صورته بمظهر من يشجع الهجرة غير الشرعية، بجانب المليارديرالأمريكي الشهير جورج سوروس.

Ungarn Plakat George Soros und Jean-Claude Juncker (picture-alliance/AP Photo/P. Gorondi)

هذه اللافتة تسبب في تعليق عضوية حزب فيدس المجري في حزب الشعب الأوروبي، التكتل الأوروبي للمحافظين

وينتمي يونكر أيضا إلى حزب الشعب الأوروبي، وذهب مانفريد فيبر إلى بودابست قبل أسبوع لمقابلة أوربان والعثور على حل للأزمة، غير أن اللقاء لم يسفر عن شيء.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Russland Macron bei Putin (picture-alliance/Tass/dpa/M. Metzel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الشريك

    إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

  • Spanien Madrid Pedro Sanchez stellt neues Kabinett vor (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المتفهم

    رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

  • Belgien - EU Gipfel - Premierminister Mark Rutte von Holland (Reuters/F. Lenoir)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الوسيط

    حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

  • Mazedonien Griechenland Namensstreit beigelegt Tsipras (Reuters/A. Konstantinidis)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المراوغ

    هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

  • Dänemark Lars Lokke Rasmussen (imago/Belga)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الراديكالي

    الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

  • Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الخصم

    المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

  • Giuseppe Conte (picture-alliance/ZumaPress)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المدفوع

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

  • Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Viktor Orban (picture alliance/AP Photo/D. Vojinovic)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    غير المهتم

    لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.


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