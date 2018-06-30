 محادثات بين الجيش الحر وروسيا بشأن وقف القتال في معركة درعا | أخبار | DW | 30.06.2018

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أخبار

محادثات بين الجيش الحر وروسيا بشأن وقف القتال في معركة درعا

الجيش السوري الحريؤكد وجود محادثات مع روسيا بشأن اتفاق لاستعادة سيادة النظام على أجزاء من محافظة درعا بالجنوب واقعة تحت سيطرة المعارضة. في وقت وصلت فيه معاناة المدنيين إلى مستوى مأساوي غير مسبوق.

Angriff des Assad-Regimes auf Daraa, Syrien (picture alliance/AP Photo)

أعلن إبراهيم الجباوي الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات المركزية التي أسستها الجماعات الرئيسية التابعة للجيش السوري الحر في جنوب سوريا اليوم السبت (30 حزيران/ يونيو) أن المعارضة بدأت محادثات مع روسيا بشأن اتفاق لاستعادة سيادة الدولة على أجزاء من محافظة  درعا بالجنوب واقعة تحت سيطرة المعارضة.

وأوضح المصدر أن "اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الجانب الروسي الذي قدم مطالبه". ومن المتوقع إجراء جولة ثانية من المحادثات اليوم السبت.

وكان مصدر أردني قد تحدث يوم أمس الجمعة عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الخارجية الأمريكية نفت هذه الأنباء موضحة أن "المعارك مستمرة في منطقة جنوب غرب سوريا حيث يواصل النظام وروسيا قصف المنطقة... الوضع لا يزال قاتما".

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السوريون سجناء تحت القصف في بلدهم؟

مختارات

بعد أسابيع من التكهنات حولها، فتح النظام السوري جبهة الجنوب السوري، وبدأ عملياته لاستعادة السيطرة على المنطقة، في ظل دعم روسي وصمت أمريكي. فما التفاهمات الدولية حول المعركة؟ وما تبعاتها على المشهد السوري؟ (27.06.2018)

يشن الجيش السوري مدعوماً من ميليشيات مؤيدة هجوماً ممنهجاً على جنوب غرب البلاد لتصفية المعارضة وإخضاع محافظة درعا لسيطرة حكومة دمشق على غرار الغوطة الشرقية وقبلها حلب، فيما أوقفت الأمم المتحدة قوافل المساعدات للمنطقة. (28.06.2018)

في المقابل، قال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية التي تقاتل في صف دمشق "نحن أمام تحول كبير وانتصار كبير جدا في جنوب سوريا" حيث يحقق الجيش مكاسب سريعة ضد المسلحين في محافظة درعا.

وتحقق قوات نظام الرئيس بشار الأسد والميليشيات التابعة لها، وعلى ما يبدو انتصارات مهمة في  شرق محافظة درعا حيث قال الإعلام الرسمي إنهم دخلوا عدة بلدات، بينما أعلن مسؤول بالمعارضة عن "انهيار" الخطوط الأمامية لقوات المعارضة. 

ووسط المعارك، بلغ عدد النازحين من المنطقة نحو 160 ألف مدنيا وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما أوضح المرصد السوري لحقوق الانسان القريب من المعارضة أن قسما من هؤلاء النازحين توجهوا نحو الحدود مع الأردن بينما ذهب آلاف آخرون باتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

تجدرالإشارة إلى أن الأردن أقفلت أبوابها أمام اللاجئين السوريين معلنة أن ملف اللاجئين السوريين بات يشكل تهديدا لأمنها القومي.

م.م/ و.ب (رويترز، أ ف ب)

  • Putin besucht russische Luftwaffenbasis in Syrien (picture-alliance/dpa/M.Klimentyev)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    روسيا

    يعتبر النظام السوري حليفا تقليديا لروسيا، وقد حال التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 دون سقوط نظام الأسد، كما أن كفة القتال أصبحت منذ ذلك الوقت تميل لصالح القوات الحكومية وحلفائها. بتدخلها في سوريا ضمنت روسيا لنفسها قاعدتها البحرية الوحيدة في البحر المتوسط وتمكنت من إنشاء قاعدة جوية جديدة في اللاذقية.

  • Iran Syrien - Treffen in Teheran (AP)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    إيران

    منذ الثمانينيات تحظى سوريا بأهمية استراتيجية لدى نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فدمشق هي الحليف الأهم لطهران في العالم العربي، وهي الجسر إلى ميلشيات حزب الله اللبناني، لذلك أرسل الحرس الثوري الإيراني "مستشارين عسكريين" إلى سوريا لدعم الأسد كما جندت إيران مقاتلين من العراق وأفغانستان للقتال إلى جانب النظام السوري. ويقول مراقبون إن ايران تسعى إلى تأمين ممر يربط طهران ببيروت عبر العراق وسوريا.

  • Saudi-Arabien Treffen Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes in Riad (AFP/Getty Images/F. Nureldine)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    دول الخليج

    السعودية والإمارات وقطر كانوا منذ بداية الأزمة السورية بالإضافة إلى تركيا، أهم الداعمين للقوات المعارضة في سوريا، خاصة الإسلامية منها. فيما توجه أصابع الاتهام إلى قطر بدعم التنظيمات الجهادية في سوريا. واليوم أصبح الدعم الخليجي يأخذ طابعا سياسيا أكثر، وتتولى الرياض مهمة التقريب بين أطياف المعارضة، لكن هدفها الأساسي يبقى هو الحد من نفوذ غريمتها إيران في سوريا.

  • Syrischer Präsident Abahar Assad mit türkischem Premier Recep Erdogan (picture-alliance/AP Photo/SANA)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    من الصداقة إلى العداوة

    تحولت الصداقة التي كانت تجمع عائلة اردوغان بعائلة الأسد إلى عداوة، فقد دعمت تركيا الفصائل السورية المسلحة مثل الجيش الحر، كما تحالفت أنقرة مع قوى إسلامية متشددة أيضا وهو ما جلب إليها الكثير من النقد من طرف حلفائها في الناتو. وحتى اليوم يدعو الرئيس التركي للإطاحة بالأسد. لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له هو الحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحزب العمال الكردستاني.

  • Israel fliegt schwere Luftangriffe auf Militärstellungen in Syrien | Eizenkot, Netanjahu und Lieberman (Reuters/Handout Israel Defence Ministry)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    اسرائيل

    القلق الأكبر بالنسبة لإسرائيل من الأزمة السورية هو تمركز جماعة حزب الله والحرس الثوري الإيراني على حدودها. وتسعى إسرائيل إلى منع إيران من النجاح في إنشاء قواعد عسكرية وقاعدة بحرية في البحر المتوسط. ومنذ تردد أنباء عن إطلاق طائرة إيرانية بدون طيار فوق إسرائيل في أوائل فبراير ورد إسرائيل بقصف قواعد إيرانية في سوريا ازدادت حدة التوتر.

  • Luftangriffe der USA gegen IS (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/Brian Stephens)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    الولايات المتحدة الأمريكية

    منذ 2014 تقود الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا. ورغم التحفظ التركي قامت الولايات المتحدة بتسليح وتدريب قوات سوريا الديموقراطية لمواجهة التنظيم المتطرف في شمال سوريا. وحتى بعد القضاء على "داعش" ترغب الولايات المتحدة في الإبقاء على قواتها الخاصة في سوريا لاحتواء إيران ومراقبة الوضع في المنطقة. إعداد: هشام دريوش/ مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

صراع النفوذ في الأزمة السورية

منذ أن بدأت الاحتجاجات السلمية في سوريا يوم 15 مارس/آذار 2011، والكثير من الجهات تتدخل لإخماد نيران الأزمة التي صارت حربا فيما بعد. وقد شكل التدخل الأجنبي بداية لصراع حول النفوذ في هذا البلد. (15.03.2018)  

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السوريون سجناء تحت القصف في بلدهم؟  

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