محادثات السويد ـ هل تنجح في وضع نهاية للحرب في اليمن؟

توجه وفد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إلى السويد اليوم (الأربعاء الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2018) لإجراء محادثات سلام مع الحوثيين المتحالفة مع إيران في مسعى جديد من الأمم المتحدة لإنهاء حرب جلبت الانهيار الاقتصادي والمجاعة. وكان وفد الحوثيين قد وصل أمس إلى ستوكهولم برفقة الموفد الدولي الى اليمن مارتن غريفيث.

ولم تعلن الأمم المتحدة بعد موعدا محددا لانطلاق المحادثات، فيما ذكر مصدر حكومي أنها ستبدأ الخميس.

ودفع النزاع البلد الفقير نحو أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم، ما جعل نحو 22 مليون يمني (ثلاثة أرباع عدد السكان) في وضع صعب إذ يحتاجون إلى مساعدة غذائية، وبينهم حوالى 14 مليونا نصفهم من الأطفال يواجهون خطر المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

واثارت صور أطفال يمنيين يعانون من سوء التغذية بأجسادهم النحيلة للغاية والعاجزة عن الحركة استنكارا وغضبا في العالم، ما تسبب للسعودية خصوصا بإحراج، كونها أحد أبرز أطراف النزاع.

وتبدو السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة المعترف بها، اليوم أكثر استعدادا لقبول وقف إطلاق نار، في ظل هذه المعطيات، وبعد أزمة جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي التي أضرت بصورة المملكة.

وتقول المحللة في "مجموعة الأزمات الدولية" إليزابيث ديكنسون لوكالة فرانس برس "ما لدينا الآن هو فرصة متاحة -ربما الأفضل منذ شهور- للبدء أخيرا في محادثات سلام".

وتضيف "خطر المجاعة أثار اهتماما دوليا"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السؤال يبقى حول ما إذا كانت الضغوط الدولية ستكون كافية لدفع المتمردين والحكومة لخوض المفاوضات "بشكل جدي".

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الشهر الماضي "إذا تمكننا من وقف الحرب في اليمن، فسنكون أنهينا أكبر أزمة إنسانية تواجهنا في العالم".

في أيلول/سبتمبر الماضي، فشلت محاولة لعقد جولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بعدما رفض المتمردون في اللحظة الأخيرة التوجه الى جنيف من دون الحصول على ضمانات بالعودة سريعا الى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم وإجلاء مصابين من صفوفهم إلى سلطنة عمان.

وانهارت جولة سابقة من محادثات السلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية في 2016، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق حول التشارك في السلطة عقب 108 أيام من المفاوضات في الكويت. وبقي ممثلون عن الحوثيين عالقين في سلطنة عمان لثلاثة أشهر. ويسيطر التحالف بقيادة السعودية على الأجواء اليمنية.

ويؤكد نيل باتريك المتخصص في سياسات الخليج أن المرحلة الحالية هي "الوقت الأكثر ملاءمة لإنهاء القتال" الدائر. ويشدد على أن "مقتل جمال خاشقجي منح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرصة ليحاولا دفع السعوديين ليكونوا أكثر جدية حول ما يمكن أن يشكل نهاية مؤاتيه للقتال بالنسبة لهم ولحلفائهم اليمنيين".

ويرى الخبير في شؤون اليمن فرانك ميرمييه من مركز "سي أن آر أس" للأبحاث السياسية في فرنسا أن الضغوط على السعودية بعد مقتل خاشقجي قد تكون "عبّدت الطريق" أمام تنظيم محادثات السلام و"أدت إلى هدنة مؤقتة" في المعارك الدائرة في مدينة الحديدة في غرب اليمن. ولكنه يشير رغم ذلك إلى أن الضغوط قد لا تكون كافية "لإجبار السعودية على وقف الأعمال القتالية من دون تحقيق مكاسب عسكرية كبيرة على الأرض".

وأبلغت الولايات المتحدة، حليفة السعودية، الثلاثاء مجلس الأمن الدولي أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن إلى حين إجراء محادثات السلام. وخلال المفاوضات في الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا، قالت البعثة الأميركية إنّه "من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج المحادثات (..) التي ستكون نقطة انعطاف مهمة في العملية السياسية"، بحسب رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وبفعل الضغوط الدولية، أوقفت القوات الموالية للحكومة اليمنية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر حملتها للسيطرة على مدينة الحديدة، بعد أسبوعين من المعارك داخل المدينة نفسها لقي فيها مئات الأشخاص مصرعهم.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة دق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقوس الخطر مجددا بخصوص الوضع في اليمن. غوتيريش دعا لوقف "أعمال العنف" في اليمن والدفع باتّجاه محادثات سلام تضع حداً للحرب، مؤكدا أنه في غياب تحرّك، يمكن أن يواجه ما يصل إلى 14 مليون شخص، أي نصف عدد سكان اليمن، خطر المجاعة في الأشهر المقبلة، مقارنة بتسعة ملايين يواجهون المجاعة حالياً.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة دعوة غوتيرش لوقف أعمال العنف في اليمن تأتي بعد أيّام على قيام الولايات المتحدة، في تغيّر مفاجئ في موقفها، بالضغط على حليفتها السعودية لإنهاء الحرب وإجراء محادثات سلام. فقد دعا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أطراف الصراع في اليمن إلى الانضمام إلى "طاولة مفاوضات على أساس وقف لإطلاق النار". فهل ستنجح هذه المساعي في وضع حد لعقود من الاضطرابات أثقلت كاهل أحد أفقر دول العالم؟

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة بعد عقود من تقسيمه إلى جنوب وشمال واعتناق إيديولوجيتين مختلفتين تماماً، جاء توحيد شطري اليمن عام 1990 إثر انهيار دول المعسكر الاشتراكي، حيث قامت دولة واحدة تحت قيادة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة لكن بعد نحو أربعة أعوام اندلعت حرب أهلية، ففي أبريل/ نيسان 1994 وقع تبادل لإطلاق النار في معسكر تابع لليمن الجنوبي قرب صنعاء، وسرعان ما تطورت لحرب كاملة في 20 مايو/ أيار وقامت حرب 1994 الأهلية في اليمن بعد ثلاثة أسابيع من تساقط صواريخ سكود على صنعاء، وأعلن علي سالم البيض نفسه رئيساً على دولة جديدة سماها جمهورية اليمن الديمقراطية من عدن.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة ولم يعترف أحد بالدولة الجديدة التي أعلنها البيض، لكن السعودية، اللاعب الإقليمي الرئيس في الساحة اليمنية، عملت على إخراج اعتراف من مجلس التعاون الخليجي بالدولة الجديدة، لكن صالح أفشل الجهود السعودية وحال دون انفصال الجنوب عن الشمال مجدداً.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة بعد سلام لسنوات قليلة، سرعان ما عادت الحرب إلى ربوع اليمن، حين احتج الحوثيون على تهميشهم، وخاضوا من عام 2003 حتى 2009 ست حروب مع قوات صالح ومن ثم حرباً مع السعودية.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة في خضم احتجاجات ما يُسمى بـ"الربيع العربي" عام 2011 ضعف حكم الرئيس صالح، لكنها قادت إلى انقسامات في الجيش، ما سمح لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالسيطرة على مساحات كبيرة في شرق البلاد.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة بعد عام من الاحتجاجات والاعتصامات والكثير من الضحايا تنحى الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012 في إطار خطة للانتقال السياسي تدعمها دول خليجية. وضمن الاتفاق أيضاً أصبح عبد ربه منصور هادي رئيساً مؤقتاً ليشرف على "حوار وطني" لوضع دستور شامل على أساس اتحادي.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة في خضم ذلك ومحاولات الرئيس صالح وحلفائه تقويض عملية الانتقال السياسي في البلاد وفق المبادرة الخليجية، ازداد انتشار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2013، رغم الهجمات العسكرية عليه والضربات بطائرات دون طيار، وبات يشن هجمات في مختلف أنحاء البلاد.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة ولم يمض عام حتى تقدم الحوثيون بسرعة انطلاقاً من معقلهم في صعدة وسيطروا على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 بمساعدة صالح والقوات المتحالفة معه، وطالبوا بالمشاركة في السلطة.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة عام 2015 حاول هادي إعلان دستور اتحادي جديد يعارضه الحوثيون وصالح، ورغم أنه فشل في ذلك لكنه نجح في الهروب من مطاردة الحوثيين له ولجأ إلى السعودية. وبدء التدخل السعودي العسكري في مارس/ آذار بتحالف عسكري عربي تم تجميعه على عجل. بعد شهور يدفع التحالف الحوثيين والموالين لصالح إلى الخروج من عدن في جنوب اليمن وفي مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء لكن الخطوط الأمامية تستقر لتبدأ فترة جمود.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة عام 2016 استغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفوضى من جديد وأعلن عن إقامة دويلة حول المكلا في شرق اليمن الأمر الذي أثار مخاوف من أن الحرب ستؤدي إلى تصاعد نشاط المتشددين من جديد. الإمارات عملت على مساندة القوات المحلية في معركة لوضع نهاية لوجود التنظيم هناك.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة لكن هذه الحروب تركت آثارها على اليمن، فقد انتشر الجوع مع فرض التحالف السعودي حصاراً جزئياً على اليمن واتهامه إيران بتهريب الصواريخ للحوثيين عن طريق ميناء الحديدة مع الواردات الغذائية. وإيران تنفي هذا الاتهام. كما تسببت الغارات جوية التي شنها التحالف في مقتل مئات المدنيين، ما دفع منظمات حقوقية إلى إطلاق تحذيرات، غير أن الدعم الغربي للسعودية وحلفائها لم ينقطع.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة عام 2017 يمكن تسميته بعام حرب الصواريخ، فقد بات الحوثيون يطلقون عدداً متزايداً من الصواريخ على عمق الأراضي السعودية بما في ذلك الرياض.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة وفي خضم هذه التطورات المستعرة ظهرت خلافات بين صالح وحلفائه الحوثيين، فرأى صالح فرصة لاستعادة أسرته للسلطة من خلال الانقلاب على حلفائه الحوثيين لكنهم قتلوه أثناء محاولة الهرب منهم نحو عدو الأمس السعودية.

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة أطلقت القوات التي يدعمها التحالف السعودي بما فيها بعض القوات التي ترفع علم الانفصاليين في الجنوب عملية على ساحل البحر الأحمر في مواجهة الحوثيين بهدف انتزاع السيطرة على ميناء الحديدة آخر نقاط الإمداد الرئيسية لشمال اليمن، حيث تدور معارك شرسة.



ورغم ذلك، أكّدت الأمم المتحدة أن المبادلات التجارية في ميناء الحديدة انخفضت إلى النصف خلال الأسبوعين الماضيين بسبب انعدام الأمن. وتمر عبر الميناء غالبية المساعدات الغذائية والمواد التجارية التي تشكل شريان حياة لملايين السكان.

وأدى النزاع اليمني إلى تدهور الاقتصاد بشكل كبير، مع انكماش النمو بنسبة 50% منذ عام 2015، بحسب البنك الدولي. وبلغت نسبة البطالة أكثر من 30% ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالى 42% بينما لم تدفع أجور غالبية الموظفين منذ سنوات.

ويقول الاقتصادي اليمني أحمد غالب لوكالة فرانس برس "الوضع كارثي وقاس... الإيرادات جفت.. وقيمة الريال تدهورت بشكل حاد". وبحسب غالب، "لو توقفت الحرب الآن، فإن إعادة إعمار اليمن ستحتاج إلى ما يتراوح بين 50 مليار إلى 100 مليار دولار".

وفي العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014، وفي عدن العاصمة، المؤقتة للحكومة المعترف بها، يشعر السكان منذ فترة بآثار الاقتصاد المتدهور، ولو أنهم لا يعولون كثيرا على نتائجها.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب)