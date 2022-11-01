 مجموعة نارية - منتخب السعودية ومهمة ″شبه مستحيلة″ في قطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.11.2022

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رياضة

مجموعة نارية - منتخب السعودية ومهمة "شبه مستحيلة" في قطر

وقع "الأخضر السعودي" في مجموعة نارية بمونديال قطر تضم الأرجنتين بقيادة ميسي وبولندا مع ليفاندوفسكي إضافة إلى المكسيك. فما هي فرصه في العبور إلى الدور الثاني في مونديال قطر 2022؟

المنتخب السعودي لكرة القدم

تبلغ القيمة السوقية للمنتخب السعودي 32,15 مليون يورو

المشاركة في مونديال قطر 2022، هي المشاركة السادسة للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم. وسيلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا الأرجنتين والمكسيك وبولندا، مجموعة صعبة على رأسها الأرجنتين بقيادة ميسي، بجانب بولندا بقيادة ليفاندوفسكي.

تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في المونديال مليء بالمفاجئات، بعضها مخيب للآمال وبعضها لا. ومن يسترجع مشاركات المنتخب السعودي في كأس العالم، فستظهر له بالضرورة صورة المنتخب، الذي تلقى هزيمة مدوية أمام منتخب ألمانيا في مونديال عام 2002 بثمانية أهداف نظيفة. لكن ما يحسب للمنتخب السعودي هو أنه أكثر المنتخبات العربية مشاركة في المونديال إلى جانب كل من منتخبي المغرب وتونس. وهذه المرة يرغب المنتخب السعودي في بلوغ المرحلة الثانية، وتكرار تجربة عام 1994.

المشاركة الأقوى

مختارات

بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل والخروج التاريخي من دور المجموعات في مونديال 2018 بروسيا، سيواجه المنتخب الألماني منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا في دور المجموعات بمونديال قطر في مهمة رد الاعتبار.

في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، كان ذلك في مونديال الولايات المتحدة 1994، حقق الأخضر السعودي إنجاز تأهله إلى الدور الثاني، وأتى ذلك عبر هدف تاريخي لسعيد العويران في المباراة الأخيرة من الدور الأول أمام منتخب بلجيكا، وانتهى اللقاء بهدف نظيف للمنتخب السعودي.

يومها انطلق العويران بالكرة من قبل خط منتصف الملعب متجاوزا خمسة لاعبين ليضع الكرة في مرمى الحارس ميشال برودوم في الدقيقة الخامسة، مسجلا أحد أجمل الأهداف في تاريخ النهائيات. وبهذا الهدف بلغت السعودية دور الـ16، بعدها التقت السويد وخسرت أمامها 1-3.

وكانت مسيرة المنتخب السعودي قد بدأت في مونديال 1994 بخسارة افتتاحية أمام هولندا وفوز على المغرب (2-1) في أول لقاء بين منتخبين عربيين في تاريخ المونديال.

بعد إنجاز 1994 خرج الأخضر السعودي من الدور الأول في جميع النهائيات التي شارك فيها بين عامي 1998 و2006، ومن ثم في روسيا عام 2018، بعد عودته إلى البطولة وكان قد غياب قبلها عن نهائيات جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

 في 1998، خسر برباعية نظيفة أمام فرنسا، صاحبة الأرض، في الدور الأول. لكن أكبر هزيمة تعرض لها المنتخب السعودي كانت بنتيجة صفر- 8 أمام ألمانيا في أول مبارياته في الدور الاول في مونديال كوريا واليابان 2002، وهذا هو ثاني أكبر فارق أهداف في مباراة في تاريخ المونديال حتى الآن (انتهت ثلاث مباريات بفارق 9 أهداف).

في تلك المباراة، اشتكى الحارس محمد الدعيع من الإضاءة في ملعب سابورو، معتبرًا أنها حجبت رؤيته للكرة، أما لاعب الوسط محمد نور، الذي كان مشاركا في المباراة أيضا، فتحدث إلى جانب المستوى الفني العالي للألمان، عن الرهبة التي شعر بها لاعبو المنتخب قبل دخول الملعب، عندما كانوا مايزالون في النفق قبل صافرة البداية، مشددًا على أهمية العامل النفسي "لكيفية التخلص من الرهبة وكيفية مجاراتهم في الملعب".

الثقة بالنفس ومعرفة الخصم

 قد يكون ذلك ما يحتاجه المنتخب السعودي في مباراته الأولى أمام الأرجنتين، لاسيما بعد سقوط قاسٍ آخر بخماسية نظيفة في المباراة الافتتاحية  لمونديال روسيا 2018  أمام صاحب الأرض، وذلك لتفادي أي نتيجة قاسية أخرى. إلى ذلك أشار الكابتن نشأت أكرم لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق في برنامج المجلس وقال إن أهم شيء على المنتخب السعودي هو "أن يعرف إمكانيته ويحترم الخصم واللعب على أساس إمكانياته وأنا متأكد من أن المنتخب السعودي سيحقق شيئا". وأشار نشأت أكرم إلى أن "نتائج الأخضر السعودي كانت ممتازة جدا خلال التصفيات في مجموعة صعبة أيضا".  

يذكر أن المنتخب السعودي فاز على أستراليا وفيتنام وتعادل مع الصين وخسر أمام اليابان، محتلا المركز الأول في مجموعته متقدما على اليابان. لكن نشأت أكرم حذر من أن اللعب في التصفيات في آسيا أمر مختلف عن اللعب في النهائيات مع منتخبات من أمريكا الجنوبية وأوروبا.

ليونيل ميسي يحيط به خمسة من لاعبي المنتخب الإيطالي في مواجهة على ملعب ويمبلي في لندن (أول يونيو/ حزيران 2022)

منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي مرشح لنيل لقب مونديال قطر وسيمثل تحديا صعبا للمنتخب السعودي في مرحلة المجموعات.

جاهزية اللاعبين

تبلغ القيمة السوقية للمنتخب السعودي 32,15 مليون يورو وأغلى لاعب في المنتخب، من حيث قيمة خدماته في سوق الانتقالات، هو مدافع اليمين سلطان الغانم 28 عاما، (3.5 مليون يورو)، لاعب نادي النصر السعودي. ولا ينشط أي من لاعبي المنتخب السعودي بأندية أوروبية. وبجانب سلطان الغانم، يلعب الجناح سالم الدوسري، جناح نادي الهلال السعودي، الذي تبلغ قيمة خدماته 1.8 مليون يورو. الدوسري سجل 15 هدفا لمنتخب بلاده في 53 مباراة.

في حراسة المرمى يقف الحارس محمد العويس (31 عاما)، وهو الحارس الأكثر خبرة بين حراس المرمى الثلاثة في المنتخب، إذ شارك في 33 مباراة مع منتخب بلاده، وتبلغ قيمة خدماته 900 ألف يورو، رغم أن الحارس الثاني محمد الربيعي تبلغ قيمة خدماته 1.2 مليون يورو.

أما في ثنائي قلب خط الدفاع فيقف كل من عبد الإله العمري من النصر السعودي وعلي البليهي. وفي تشكيلة الفريق كقلب دفاع أيضا المدافعون زياد الصحفي وأحمد شراحيلي كبدائل. وتبلغ القيمة السوقية لجميع المدافعين الأربعة معًا أقل من 4 ملايين يورو.

الدفاع الأيمن يحتله سلطان الغنام، اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لعب 17 مباراة دولية. وأقرب منافسيه هو سعود عبد الحميد، الذي لعب 14 مباراة مع المنتخب وهو يبلغ من العمر 23 عامًا. وعلى الطرف الأيسر يحتل المركز ياسر الشهراني. اللاعب البالغ من العمر 30 عاما شارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا. وسجل الظهير الأيسر هدفين في 61 مباراة دولية.

سالم الدوسري، نجم الأخضر السعودي، يحتفل بتسجيله هدف الفوز على منتخب مصر (1/2) في مونديال روسيا 2018.

سالم الدوسري، نجم الأخضر السعودي، يحتفل بتسجيله هدف الفوز على منتخب مصر (1/2) في مونديال روسيا 2018.

في خط الوسط يقف لاعبا الهلال عبد الله المالكي ومحمد كنو في خط الوسط الدفاعي. في تشكيلة المنتخب الكابتن السابق سلمان الفراج البالغ من العمر 33 عامًا. ويشارك أيضًا سالم الدوسري من نادي الهلال، وهتان باهبري، كبديل.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينار قد استبعد لاعب الوسط فهد المولد من القائمة المشاركة بسبب تقارير حول المنشطات. وبقيمة سوقية تبلغ 1.8 مليون يورو، يعتبر كنو البالغ من العمر 28 عامًا هو لاعب الوسط الأعلى قيمة بالنسبة للسعوديين.

قلب الهجوم هو فراس البريكان وتبلغ القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 22 عامًا 1.2 مليون يورو. في 20 مباراة دولية، سجل المهاجم أربع مرات. أما سالم الدوسري؛ فقد سجل 15 هدفاً دولياً وقيمة خدماته تبلغ 2.8 مليون يورو، وهو أكثر لاعب هجوم قيمة في المنتخب.

المدرب الفرنسي أعلن قائمة المنتخب المشاركة في مونديال قطر وضمت 26 لاعبًا هم محمد العويس، ومحمد اليامي، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وعبدالإله العمري، وعلي البليهي، وعبدالله مادو، وحسان تمبكتي، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، وعبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وعبدالرحمن العبود، وسامي النجعي، وهتان باهبري، وناصر الدوسري، وعلي الحسن، ورياض شراحيلي، وعبدالله عطيف، وهيثم عسيري، وصالح الشهري، وفراس البريكان.
وسيبدأ مشوار الفريق في المجموعة الثالثة بكأس العالم بمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 من الشهر الجاري قبل أن يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.  

في الحصيلة، تكمن مناطق قوة الفريق السعودي في المدافع الأيمن سلطان الغانم والجناح سلمان الدوسري. طريقة لعب المدرب المعتادة هي اللعب بتشكيلة 4-2-3-1.

وحتى وإن كان الأخضر قد فاز في تحضيراته للمونديال بهدف نظيف على آيسلندا وبنفس النتيجة على مقدونيا الشمالية، وتعادل ولم يخسر أمام الإكوادور والولايات المتحدة وألبانيا وبنما وهندوراس، فإن هذا لا يعني أن بإمكانه التفوق على منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ففي نهاية برنامجه الإعدادي لكأس العالم خسر المنتخب السعودي في الرياض (الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني) مباراة تحضيرية أمام كرواتيا، وصيفة مونديال 2018، بنتيجة صفر-1. ويرى الخبراء أن على المنتخب السعودي أن يعتمد على اللعب الجماعي وأن يكون واقعيا في مواجهة الخصم لتحقيق فرص العبور إلى المرحلة الثانية من البطولة.

عباس الخشالي

  • تتويج منتخب إيطاليا ببطولة الأمم الأوروبية 2020

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    أبطال أوروبا يغيبون عن المونديال

    إذا كان هناك منتخب مهم سيغيب عن البطولة، فهو بلا شك المنتخب الإيطالي. فبطل أوروبا الحالي وبطل العالم أربع مرات (1934، 1938، 1982 و2006) خسر بغرابة شديدة في "الجولة الفاصلة" (بلاي أوف) أمام منتخب مقدونيا الشمالية. وهناك نكتة شائعة تسخر من خروجه من التصفيات تقول: "مرحبًا بمقاطعة منتخب الأزوري لمونديال قطر بسبب حقوق الإنسان".

  • حارس المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما يتصدى لركلة في نهائي بطولة الأمم الأوروبية 2020

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    جيانلويجي دوناروما (23 عاماً)

    لعل أبرز وجوه المنتخب الإيطالي التي سنفتقدها في الدوحة هو الحارس الأساسي للفريق جيانلويجي دوناروما الذي اختير أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية 2020. قام دوناروما بتصديات رائعة، خصوصًا في المباراة النهائية أمام منتخب إنجلترا، والتي فازت فيها إيطاليا بركلات الترجيح حيث تصدى ببراعة لركلتين مانحًا فريقه الفوز 3/2. وهي المرة الثانية التي تفوز فيها إيطاليا بأمم أوروبا بعد عام 1968.

  • مهاجم المنتخب الإيطالي جورجينو، أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    جورجينيو ورفيقاه بونتشي وفيراتي

    من بين نجوم منتخب إيطاليا الآخرين الذين سنفتقدهم في الدوحة، وربما لن تتاح لهم فرصة أخرى للعب في كأس العالم، المهاجم جورجينو (30 عامًا)، أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي، والمدافع ليوناردو بونوتشي (35 عامًا)، الذي شارك في مباراة وحيدة بمونديال البرازيل، ومثله تقريبًا ماركو فيراتي (29 عامًا)، الذي شارك في مباراتين فقط بالبرازيل، علمًا بأن إيطاليا لم تتأهل أيضًا لمونديال 2018 بروسيا.

  • لاعب المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    زلاتان إبراهيموفيتش (41 عامًا)

    ومثل النجوم الإيطاليين السابقين، فإن أغلب الظن، أننا لن نرى "السلطان" زلاتان إبراهيموفيتش في كأس العالم كلاعب أبدًا بعدما بلغ الآن عامه الحادي والأربعين. وقد خسر قبل ذلك منتخب السويد في مرحلة "خروج المغلوب" (البلاي أوف) أمام منتخب بولندا. وحتى لو بلغ منتخب السويد كأس العالم 2026، سيكون عمر "إبرا" 45 عامًا. وحتى الآن لا يريد تحديد موعد لاعتزال الكرة.

  • نجم المنتخب النمساوي ديفيد ألابا

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    ديفيد ألابا (30 عامًا)

    على مستوى الأندية تسير الأمور على ما يرام للمدافع الجوكر، الذي يلعب كقلب للدفاع وكمدافع أيسر وكخط وسط مدافع. فقد فاز مع بايرن مرتين بدوري أبطال أوروبا وبعد انتقاله إلى ريال مدريد 2021 تطور أكثر وفاز أيضًا بدوري الأبطال. لكن على مستوى الفريق الوطني يختلف الأمر فألابا هو قائد منتخب النمسا وخسر فريقه في مباراة "البلاي أوف" أمام ويلز. وكانت آخر مرة لتواجد منتخب النمسا في المونديال عام 1998 بفرنسا.

  • نجم المنتخب النرويجي إرلينغ هالاند

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    إرلينغ هالاند (22 عامًا)

    بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي وتألقه غير المسبوق، يصف البعض النرويجي إرلينغ هالاند بالـ"مدمر" والفايكينغ، وأيضًا بـ"الهاكر" الذي يخترق دفاعات الخصوم بكل سهولة ليحقق أهدافه، مثلما يفعل الهاكر بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. خسارة فعلًا أننا لن نراه في مونديال الدوحة، فالنرويج لم تصل حتى إلى مرحلة "البلاي أوف". وكانت المباريات الفاصلة للنرويج في المجموعة التي ضمت هولندا وتركيا قد شهدت غياب هالاند.

  • نجم المنتخب المصري محمد صلاح

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    محمد صلاح (30 عامًا)

    كانت الآمال المصرية معلقة على "الملك المصري" و"فخر العرب" ليقود بلاده للمرة الثانية إلى المونديال القطري بعد دوره في الصعود لمونديال روسيا 2018. لكن النجم محمد صلاح خسر الرهان أمام زميله السابق في ليفربول ساديو مانيه، بعدما خسرت مصر بركلات الترجيح في "المرحلة الفاصلة". علمًا بأن صلاح الذي يعد واحدًا من أحسن اللاعبين في العالم أضاع ركلته في داكار، بعدما تعرض لأشعة ليزر قوية من جماهير السنغال.

  • نجم منتخب الجزائر رياض محرز

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    رياض محرز (31 عامًا)

    كانت الجزائر تستعد للاحتفال بالصعود لمونديال قطر، لكن قبل انتهاء المباراة الفاصلة بثواني ضاع كل شيء عندما سجل منتخب الكاميرون هدف الفوز 2-1، طبقًا لقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين. وكانت الجزائر فازت بالذهاب خارج ملعبها 1- صفر. في مونديال البرازيل لعب محرز مباراة واحدة فقط. وربما في مونديال 2026 لن النجم المهاري، صاحب الألقاب الكثيرة المهمة مع منتخب بلده والفرق التي لعب لها، فسنه سيصبح 35 عامًا.

  • نجم منتخب الغابون بيير إمريك أوباميانغ

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    بيير إمريك أوباميانغ (33 عامًا)

    يعرفه عشاق الدوري الألماني، حينما كان يصول ويجول في دورتموند ويخطف لقب الهداف من ليفاندوفسكي. لكننا لن نرى أوباميانغ في الدوحة، فمنتخب الجابون جاء خلف مصر بفارق كبير في التصفيات. وكان أوباميانغ بعيدًا عن مستواه، عندما كان في أرسنال في ذلك الوقت. وبعد رحلة قصيرة إلى برشلونة عاد الغزال الغابوني إلى إنجلترا عبر بوابة تشيلسي. وفي بطولة العالم القادمة سيكون سنه 37 عامًا.

  • نجم المنتخب الغيني نبي كيتا

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    نبي كيتا (27 عامًا)

    من النجوم الأفارقة العالميين الذين لن نراهم في مونديال الدوحة، النجم الغيني نبي كيتا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي. فقد حل منتخب بلاده في المركز الثالث بمجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، خلف المغرب وغينيا بيساو. كما لم يستطع كيتا، الذي يخرج من إصابة إلى أخرى، مساعدة بلده كثيرا في البطولة الأفريقية بالكاميرون بداية العام الجاري وخرجت غينيا من ثمن النهائي.

  • القناص البوسني إدين دجيكو

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    نجوم آخرون مثل جيكو

    وإضافة إلى النجوم السابقين، هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المستوى العالمي، الذين لن نراهم في مونديال الدوحة مثل حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتليتكو مدريد، والحارس المجري بيتر غولاتشي، حارس لايبزيغ، والقناص البوسني إدين دجيكو الفائز بالدوري الألماني والانجيلزي، والنجم التركي هاكان تشالان أوغلو ونجوم الكرة اللاتينية مثل خاميس رودريغز وأرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز. إعداد: صلاح شرارة

  • Bundesliga I Schalke v BVB

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    رويس - نجم لامع صاحب أسوأ حظ

    كلما جاءت بطولة كبيرة، يغيب ماركو رويس عن صفوف المنتخب الألماني بسبب الإصابة.؟ تكرر هذا الأمر كثيرا، سواء في نهائيات كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية. وهو أمر يحز في نفس قائد بوروسيا دورتموند، الذي يغيب عن مونديال 2022، بعد إصابته في الدوري أمام شالكه في سبتمبر/أيلول.

  • Champions League I Liverpool v RB Leipzig

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    البرتغالي دييغو جوتا

    يغيب نجم ليفبرول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي عن كأس العالم 2022، بسبب إصابته خلال مواجهة القمة في الدوري أمام مانشستر سيتي. النجم البرتغالي (25 عاما) يعتبر أحد المفاتيح المهمة في تشكيلة المنتخب البرتغالي.

  • Fussball WM 2018 Finale | Frankreich Kroatien - Paul Pogba mit Pokal

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    إصابة بطل العالم

    كان أحد أبرز العناصر التي ساهمت في تتويج فرنسا بلقب مونديال 2018. ولكنه لن يتمكن من المساهمة مع كتيبة "الديوك" في حملة الدفاع عن اللقب، حيث سيغيب بول بوغبا، ندم يوفنتوس الإيطالي، عن مونديال قطر، بسبب الإصابة أيضا. كما تعرف التسكيلة الفرنسية غياب متوسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي بسبب الإصابة.

  • FC Bayern Muenchen vs. SV Werder Bremen, Sadio Mane

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    ماني ..الجوهرة الأفريقية يغيب عن المونديال

    ساديو ماني قائد المنتحب السينغالي ونجم بايرن ميونيخ. نال لقب أفضل لاعب أفريقي وقاد منتخب التيرانغا للفوز بكأس أفريقيا للأمم كما قاد أسود التيرانغا للتأهل لمونديال قطر 2022. بعد شكوك حول مشاركته، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، رسميا استبعاد ماني من نهائيات كأس العالم بسبب معاناته من إصابة في شظية القدم.أثناء مباراة بايرن ميونخ مع شالكه في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.


 

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