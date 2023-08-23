 مجموعة بريكس في ازدهار.. ما المتوقع من قمة جوهانسبرغ؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

مجموعة بريكس في ازدهار.. ما المتوقع من قمة جوهانسبرغ؟

يُتوقع أن تسفر القمة السنوية لدول مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا عن ضم دول جديدة فضلا عن مناقشة العقوبات الغربية على روسيا بسب غزوها لأوكرانيا. بيد أنّ بعض الخبراء يشيرون إلى وجود خلافات داخل المجموعة حول ضم أعضاء جدد.

لن يشارك بوتين في قمة بريكس المقبلة في جنوب أفريقيا بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضده

لن يشارك بوتين في قمة بريكس المقبلة في جنوب أفريقيا بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضده

يُتوقع أن تتصدر قضية ضم أعضاء جدد، القمة السنوية  لمجموعة  "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، الثلاثاء (22 أغسطس / أب) في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية مع إعراب أكثر من عشرين دولة بما في ذلك السعودية وإندونيسيا وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، عن رغبتها في الانضمام إلى التكتل.

من جانبه، قال أنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس ، في تصريحات لوكالة بلومبرغ للأنباء إن قادة المجموعة سوف يصدرون بيانا حول خطط ضم أعضاء جدد، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يمثل تغييرا في النظام العالمي الراهن.

وسوف تناقش القمة أيضا مجريات الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو عقب توغلها العسكري في جارتها أوكرانيا فيما لن يغيب عن القمة انتقاد هيمنة الدولار على التمويل الدولي وأيضا مساعي تحقيق توازن بين القوى العالمية.

ويرى خبراء أن قمة بريكس سوف تتمحور بشكل كبير حيال ابتعاد العديد من الدول النامية ومتوسطة الدخل عن مدار الدول الغربية.

الصين.. "مواجهة أمريكا"

من جانبه، يرى فيليكس لي، الخبير في الاقتصاديات الآسيوية، أن الصين ترغب في الاستفادة من "معاداة دول بريكس لأمريكا وأن تستطيع دفع العديد من بلدان الجنوب العالمي للاصطفاف إلى جانبها."

وفي مقابلة مع DW، أضاف "هذا هدف الصين الرئيسي الذي تريد تحقيق داخل بريكس"، لكنه قال إن الدول الخمس الأعضاء في التكتل "بعيدة كل البعد عن إنشاء تحالف فعال موثوق على غرار مجموعة السبع، لكن الأمر يتعلق برمته بمواجهة أمريكا بالنسبة للصين".

وفي سياق متصل، قال غونتر مايهولد، الباحث في  جامعة برلين الحرة، إن روسيا ترغب في تحقيق مصالحها الاستراتيجية عبر بوابة بريكس، مضيفا "ترغب موسكو في الاستفادة من الزخم الراهن للدفع نحو انضمام الدول الحليفة لها مثل بيلاروسيا وفنزويلا إلى المجموعة".

وشدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى "أن خطط توسيع بريكس  تمثل فرصة للتغلب على عزلة بلاده الدولية".

معارضة خطط التوسع

ورغم رغبته في تحجيم عزلته الدولية عبر مجموعة بريكس، إلا أن قمة جوهانسبرغ أكدت على هذه العزلة حتى قبل انطلاقها إذ لن يشارك بوتين في القمة بسبب صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في أواخر فبراير / شباط العام الماضي.

الجدير بالذكر أن بوتين استُهدف في بداية مارس /آذار الماضي بمذكّرة من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في "ترحيل" أطفال أوكرانيين، وهي اتهامات ترفضها موسكو بالكامل.  

مختارات

وكان حضور بوتين القمة سيمثل معضلة دبلوماسية وقانونية لجنوب إفريقيا قبل أن تخرج روسيا لتؤكد أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيرأس وفدها المشارك في لقاء بريكس.

ويبدو أن خطط توسع بريكس لا تحظى بدعم كل الدول الأعضاء حيث تعارض الهند والبرازيل مساعي ضم دول جديدة مع تزايد مخاوف نيودلهي من تنامي النفوذ الصيني داخل المجموعة.

ورغم ذلك، يعتقد مايهولد أن الهند والبرازيل والصين معنية بصد أي محاولة لتقليل نفوذها وتجنب نشوب مشاكل مع الأعضاء الجدد، مضيفا "إذا حاولت دول بريكس كلها ضم دولة حليفة لها في بريكس، فإن التجانس سوف يضعف داخل التكتل مع احتمالات حدوث توترات".

وشدد على أن قضية ضم أعضاء جدد  داخل بريكس "سوف تنذر بوقوع أزمات على طاولة المفاوضات".

يشار إلى أنه في أبريل / نيسان الماضي، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن الاهتمام العالمي بمجموعة "بريكس" أصبح "هائلا"، مشيرة إلى أن النقاش في بادئ الأمر سوف ينصب حول معايير ضم دول جديدة.

بدوره، قال مايهولد "من المحتمل أن القرار النهائي سوف يتمثل في إنشاء كيان يُطلق عليه "بريكس بلس " حيث لا تتمتع جميع الدول بنفس الحقوق والصلاحيات".

جذب المستثمرين الأجانب

ورغم الخلافات بين بلدان مجموعة بريكس، إلا أن التكتل حقق نموا اقتصاديا خلال العقدين الماضيين ومثل قصة نجاح إذ ارتفعت مساهمته الإجمالية في الناتج الاقتصادي العالمي من 18٪ الى 26٪ بين عامي 2010 و2021، بحسب تقرير صدر في أبريل/ نيسان الماضي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول الأداء الاستثماري لمجموعة بريكس.

مدينة شنغهاي هي مقر بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة بريكس، هل يصبح منافسا فعليا لصندوق النقد الدولي؟

مدينة شنغهاي هي مقر بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة "بريكس"، هل يصبح منافسا فعليا لصندوق النقد الدولي؟

وتمتلك بريكس  إمكانيات هائلة، فيما يعزو الاقتصاديون ذلك إلى ارتفاع معدل نمو الصادرات بين الدول الأعضاء وتزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر بينها بمعدل يفوق المتوسط العالمي، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

ورغم هذا التقدم، إلا أن الفضل فيه يرجع إلى التقدم الاقتصادي الذي حققه التنين الصيني الذي بات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر للبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، لكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهند.

قلق الغرب

وأشار مايهولد إلى أن المشاعر والمواقف المناهضة للغرب داخل مجموعة بريكس السبب وراء قلق الدول الأوروبية، مضيفا "لا يمكن تجاهل الانطباع بأن بريكس باتت بمثابة غرفة لترديد صدى بوتين وأنها باتت ملاذا للعديد من الدول الأخرى الراغبة في حماية نفسها من العقوبات أو تفادي تداعياتها".

الجدير بالذكر أن دول بريكس  لم تلتزم بتطبيق العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ توغلها العسكري في أوكرانيا أواخر فبراير / شباط العام الماضي.

وعلى وقع ذلك، باتت الصين والبرازيل والهند من بين أكبر المشترين للنفط الروسي حيث استفادت من أسعار مصادر الطاقة الروسية ذات الأسعار المنخفضة فيما تلقي الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على البلدان النامية ومتوسطة الدخل.

وفي هذا السياق، قال "إن روسيا لديها مصلحة جلية في عدم عرقلة أو تقويض سلاسل الإمدادات الغذائية بما يشمل الأسمدة، لذا يمكن القول بأن قمة جوهانسبرغ سوف تهمين عليه أجندة روسية غير مصرح بها"؟

وأضاف أن القمة "ستبحث عن لوائح لتخفيف آثار العقوبات على روسيا على الدول الأعضاء  من جهة ومن جهة أخرى فإنّ دولها لا تريد الانحياز إلى طرف على حساب الطرف الآخر بهدف عدم الانخراط والتورط بشكل أكبر في الصراع، وهذا ما يجعل الأمر صعبا للغاية".

 

اوي هيسلر / م. ع

  • MOROKKO TGV Zug wird angeliefert (Getty Images/AFP)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أسرع قطار في إفريقيا في المغرب

    أسرع قطار في القارة السمراء يتم بناءه شمال المغرب، وتحديدا بين طنجة والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقطار TGV الفرنسي يقطع المسافة بين المدينتين في ساعتين وعشر دقائق، عوض أربع ساعات و45 دقيقة كما هو الأمر بالنسبة للقطار العادي. وسرعته تفوق 320 كيلومترا في الساعة.

  • Sambia alte Lokomotive (Getty Images/AFP/S. de Sakutin)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أقدم قطار في الإسكندرية

    في عام 1856 افتتحت أول سكة حديد تربط بين الإسكندرية والقاهرة. وقاطرة البخار التي استخدمت آنذاك نقلت بداية القرن العشرين إلى زامبيا إلى أن أحيلت إلى المعاش في عام 1976. والآن يمكن مشاهدتها في متحف لسكك الحديد في عاصمة زامبيا ليفنغستون.

  • Nigeria Eröffnung Eisenbahnlinie zwischen Abuja und Kaduna (DW/U. Musa)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    الخط السريع بين أبوجا وكادونا

    منذ عام 2016 يوجد خط مباشر لسكة الحديد بين العاصمة النيجيرية أبوجا وكادونا، عاصمة إقليم كادونا، في النصف الشمالي للبلاد. طول هذا الخط 187 كيلومترا وسيكلف إنشاءه نحو 800 مليون يورو. وقدم البنك الصيني "بنك الإيراد والتصدير" قرضا بقيمة 50 مليون يورو لإنجاز المشروع.

  • Addis Abeba Äthiopien Bahn Straßenbahn Haltestelle (picture-alliance/dpaMarthe van der Wolf)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شبكة الترام في أديس أبابا

    في أيلول/ سبتمبر 2015، بني أول خط لشبكة ترام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقامت الشركة الصينية "رايل واي غروب" ببنائه. وإلى غاية 2020 ستظل هذه الشركة مسؤولة عن عملية التشغيل والصيانة، بعد ذلك ستنقل هذه المهمة إلى شركة محلية.

  • Kenia chinesische Investitionen in die Eisenbahnstrecke Mombasa-Nairobi (Reuters/N. Khamis)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شرق إفريقيا ينتفض

    نحو 25 ألف عامل كيني و3 آلاف عامل صيني سيشاركون في عملية بناء خط للسكة الحديدية بطول 472 كيلومترا بين ثاني أكبر مدينة في كينيا مومباسا والعاصمة نيروبي. 90 بالمائة من تكاليف المشروع بحجم 3,6 مليارات يورو، سيقدمها الصينيون. وهناك خطط لتوسيع هذه الشبكة لتضم مدنا ككمبالا وجوبا.

  • Namibia alte Bahnschwellen (picture-alliance/Ardea/K. Terblanche)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    تدهور السكة الحديدية بخروج المستعمر

    العديد من خطوط القطارات في إفريقيا تمّ بناءها من قبل المستعمر. وكان الهدف من ذلك نقل المواد الخام إلى المناطق الساحلية ليتم حملها عبر السفن إلى أوروبا. اليوم العديد من هذه الشبكات أضحت غير صالحة للاستخدام وأهملت بالكامل. والصورة تظهر الخط الذي كان يربط بين سفاكوبموند وواليس باي في ناميبيا، وتمّ استبداله في عام 1980 بخط جديد.

  • Infografik Bildergalerie Bahnstrecken in Afrika ENG

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    ما زال هناك عمل كثير!

    شدد تقرير البنك الإفريقي للتنمية لعام 2015 على دور القطارات في العملية التنموية، إذ أنه سيقوم بنقل البضائع بتكلفة أقل، كما أنه سيزيح الضغط الطرقي عن المدن الكبرى ومناطق الازدحام. وأشار التقرير أيضا إلى الوضعية المزرية لخطوط السكة الحديد في القارة السمراء، خاصة وأنه كثيرا ما لا توجد خطوط مباشرة تربط بين المناطق المختلفة للبلد الواحد.

  • Nov 27 2014 Cape Town South Africa View of the Gautrain inside Pretoria station Gautrain is (imago/ZUMA Press)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    جنوب إفريقيا في المقدمة

    قطار الضواحي الذي يربط بين بريتوريا وجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، سيتم توسيعه من 80 إلى 230 كيلومتر في العقدين القادمين. وجنوب إفريقيا تتوفر على ما مجموعه 21 ألف كيلومترا من السكك الحديدية. وهي بذلك صاحبة أطول خط قطارات في القارة تليها السودان بمعدل 7251 كيلومترا ومصر 5085 كيلومترا. الكاتب: أرني كيوبانيكي/ و.ب


مواضيع ذات صلة

Chinese President Xi Jinping, left, and Indian Prime Minister Narendra Modi attend the group photo session at 2017 BRICS Summit in Xiamen, Fujian province in China, Monday, Sept. 4, 2017. (Kenzaburo Fukuhara/Pool Photo via AP)

قمة بريكس.. لماذا تتنافس السعودية ودول أخرى على عضوية المجموعة؟ 22.08.2023

يرى خبراء أن مجموعة بريكس تمثل كيانا موازيا، وتسعى لأن تكون بديلا، للمؤسسات المالية الدولية الواقعة تحت سيطرة الغرب، وبأن هدفها تقديم بديل لنظام القطب الواحد. فهل هي كذلك؟ ولماذا يتزايد التنافس الدولي للانضمام إليها؟

انطلقت أعمال القمة الـ15 للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، أي الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم.

انطلاق قمة دول بريكس الـ15 في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا 22.08.2023

انطلقت أعمال القمة الـ15 للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، أي الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم. تضم المجموعة كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في حين تطالب عشرون دولة أخرى بالانضمام للمجموعة من بينها السعودية والجزائر ومصر وإثيوبيا وإيران.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, ST PETERSBURG - JULY 28, 2023: Russia's President Vladimir Putin (2nd L front) attends the plenary session of the 2nd Russia-Africa Summit at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Mikhail Tereshchenko/TASS Host Photo Agency]

رغم استياء الغرب... لماذا تحافظ أفريقيا على تحالفها مع بوتين؟ 19.08.2023

تعقد مجموعة بريكس قمتها الأسبوع المقبل في جوهانسبرغ لبحث عدة قضايا من بينها احتمال توسيع التكتل، ووسائل تعزيز نفوذه. غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيم على أجواء القمة تماماً كما كان سيفعل حضوره لها.