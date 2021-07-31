 مجموعة السبع تدعو سعّيد للعودة السريعة للنظام الدستوري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.09.2021

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مجموعة السبع تدعو سعّيد للعودة السريعة للنظام الدستوري

حث سفراء الدول الصناعية السبع المعتمدين في تونس الرئيس قيس سعيّد على "العودة السريعة إلى نظام دستوري يضطلع فيه البرلمان بدور بارز"، وتعيين حكومة وإطلاق حوار حول الإصلاحات، للخروج من الوضع الاستثنائي المستمر في البلاد.

الرئيس التونسي قيس سعيّد مدد الإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير مسمى.

الرئيس التونسي قيس سعيّد مدد الإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير مسمى.

 

دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان الرئيس التونسي قيس سعيد على اليوم الاثنين (السادس من سبتمبر/أيلول 2021) إلى تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا كبيرا.

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رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات خصومه له بالقيام بـ"انقلاب" إثر تجميده عمل البرلمان وإقالته للحكومة، داعياً التونسيين إلى تجنب "الاقتتال الداخلي". يأتي ذلك في وقت فرض فيه حظر تجول لمدة شهر.

وجاء في بيان للسفراء نشرته السفارة البريطانية في تونس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "نؤكد على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع  معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي".

وتابع البيان إن تعيين رئيس وزراء جديد "من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة" وإن القيم الديمقراطية ستظل "محورية في علاقاتنا المستمرة" بتونس.

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وأوضح السفراء في بيانهم: "كلما أسرع الرئيس قيس سعيّد في تحديد توجه واضح بشأن سبل المضي قدما بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد". 

وأضافوا "ندعو خلال تبلور هذا المسار إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون".

ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو الماضي، والتي تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل، لم يعين الرئيس سعيّد حتى اليوم رئيس حكومة جديدة، كما لم يعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة أو خطواته التالية.

وفي 23 آب/أغسطس الماضي،  مدد سعيد التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى وقال إنه سيتوجه ببيان إلى الشعب دون أن يحدد موعدا لذلك.

وردد سعيّد الذي يتهمه خصومه  بتدبير انقلاب على الدستور ، بأنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء ولمح إلى طرح إصلاحات سياسية يرجح أن تطال الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)

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