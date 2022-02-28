مجموعات تقنية عملاقة بين معارضة الحرب والانتقام الروسي!

تتمتع شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب بقوة كبيرة بسبب انتشارها العالمي وهيمنتها في كل مكان، لكن هذه المجموعات الخاصة هي أيضًا شركات تسعى إلى الربح ويمكن أن تواجه مشاكل خاصة بسبب أوضاع الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة.
ومنذ أن هاجمت موسكو جارتها أوكرانيا هذا الأسبوع، حثت كييف هذه الشركات، من "آبل" إلى محرك البحث "غوغل" إلى "نتفليكس"، على قطع علاقاتها مع روسيا. في الوقت نفسه، تم الحد من خدمة "فيسبوك" لرفضها الامتثال لمطالب الكرملين.
شركة تويتر فرضت على روسيا غرامات وأبطئت خدمتها بعد أوامر من موسكو بإزالة محتويات محددة، السبت أن "قيوداً" فرضت على استخدام شبكتها "من قبل بعض الأشخاص في روسيا".
وكتبت رئيسة مركز تحليل السياسة الأوروبية إلينا يولياكوفا، على موقع تويتر "قدمت الشركات الغربية مساحة على الإنترنت للروس للحصول على معلومات حول الفظائع التي ترتكبها حكومتهم في أوكرانيا". وأضافت أن "الكرملين يتصرف بحزم لإخفاء الحقيقة".
وقامت بعض المجموعات مثل ميتا ويوتيوب بمبادرات مدروسة. فقد علق موقع يوتيوب قدرة وسائل الإعلام الروسية على كسب المال على منصاته. وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس "نعلق قدرة عدد من القنوات على تحقيق الدخل على موقع يوتيوب، بما في ذلك عدة قنوات روسية مرتبطة بالعقوبات الأخيرة".
كما أعلن موقع يوتيوب أنه تم فرض قيود على الوصول إلى قناة "آر تي" (روسيا اليوم) وقنوات روسية أخرى في أوكرانيا، "بطلب من الحكومة".
وطلب المسؤولون الأوكرانيون المساعدة من جميع الجهات، بما في ذلك تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل والملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة "سبيس أيكس"، التي تطلق أقماراً اصطناعية للإنترنت.
بدوره كتب وزير القطاع الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف في رسالة نُشرت على تويتر الجمعة "أتوسل إليكم (...) الكف عن تقديم خدمات ومنتجات آبل إلى الاتحاد الروسي، بما في ذلك منع الوصول إلى متجر آبل!". وفي اليوم السابق، قال تيم كوك إنه "قلق جداً بشأن الوضع في أوكرانيا"، ووعد بأن الشركة ستدعم الجهود الإنسانية المحلية. كما تدخل نائب رئيس الوزراء نفسه لدى إيلون ماسك السبت وطالبه بتزويد أوكرانيا بمحطات "ستارلينك" على الإنترنت. وقال مخاطباً الملياردير "بينما تحاول استعمار المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا!"، ورد إيلون ماسك السبت بأن القمر الاصطناعي "ستارلينك" الذي تم إطلاقه قبل يوم في مكانه والمحطات الأرضية في طريقها إلى أوكرانيا.
تؤكد مجموعات التكنولوجيا هذه أنها مدافعة عن حرية التعبير والقيم الديموقراطية.
وواجهت مجموعات كبرى للتكنولوجيا طوال الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا، انتقادت لعدم بذلها كل ما في وسعها لقمع المعلومات المضللة الخطيرة حول الغزو.
وكتب السناتور الأمريكي مارك وارنر الجمعة رسالة الى ساندر بيجيه الرئيس التنفيذي "لألفا بيت" الشركة الأم لغوغل أن "منصاتك ما زالت ناقلة رئيسية للجهات الفاعلة الخبيثة - بما في ذلك، خصوصاً تلك التابعة للحكومة الروسية - ليس فقط لنشر معلومات مضللة، ولكن للاستفادة منها".
وأتهم وارنر الذي أرسل أيضًا رسائل إلى ميتا وريديت وتلغرام وتيك توك وتويتر، يوتيوب" بمواصلة "تحقيق الدخل من المحتوى من الجهات الفاعلة البارزة (...) المرتبطة علنًا بحملات التأثير الروسية".
وتؤكد مجموعات التكنولوجيا هذه أنها مدافعة عن حرية التعبير والقيم الديموقراطية. لكنها تواجه انتقادات في الغرب لجنيها أرباحاً بالميلارات من عائدات الإعلانات من المنصات التي يمكن أن تؤثر سلباً على المستخدمين.
ويأتي الغزو في وقت خسر فيه فيسبوك رائد هذه الشبكات، عدداً من مستخدميه للمرة الأولى في تاريخه وعانى من انخفاض تاريخي في قيمته في سوق الأسهم. لكن نظراً لخطورة غزو أوكرانيا، يؤكد الخبراء دعمهم لموقف مبدئي من مجموعات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وقال أليكس ستاموس المسؤول الأمني السابق في فيسبوك، في تغريدة على تويتر "اتخاذ الشركات الأمريكية موقفاً مع طرف ما في النزاعات الجيوسياسية مبرر وينبغي أن يكون هذا اختياراً سهلاً".
ع.أ.ج (أ ف ب)
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فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة
البداية من هارفارد
لم تكن نية مارك زوكربرغ ورفاقه في أول الأمر سوى إطلاق شبكة اجتماعية خاصة بتبادل المعلومات والصور والآراء بين طلاب جامعتهم هارفارد. أطلقوا على تلك الشبكة اسم: فيسبوك. وفي الرابع من فبراير/ شباط 2004 تم تأسيس الشبكة رسمياً، ليتوافد عليها طلبة من جامعات أخرى وتلقى رواجاً ونجاحاً مهمين. هذا النجاح دفع مؤسسي "فيسبوك" إلى فتح باب العضوية للجميع ابتداءً من نهاية عام 2006.
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فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة
إقبال متزايد
كان لـ"فيسبوك" قدرة خارقة على اختصار المسافات والربط بين أطراف العالم بضغطة زر، حيث زاد المقبلون على استخدامه إلى الملايين منذ إنشائه. وقد تجاوز مستخدموه الآن ربع سكان العالم، كان مارك زوكربرغ قد كتب في تدوينة له السنة الماضية (2017) على "فيسبوك" أن عدد المشتركين وصل إلى ملياري شخص، في حين كان عددهم مليون شخص عام تأسيسه (2004).
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فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة
كوكب مواز
اختراق "فيسبوك" للعالم وحيازته لمساحة مهمة من حياة الناس لم يكن بمحض الصدفة. فقد أتاح لمستخدميه فرصة التواصل مع العالم الخارجي والتعارف كما التعرف على أشخاص وأماكن جديدة، بالإضافة إلى الانفتاح وتبادل المعلومات والإدلاء بالآراء والمواقف الشخصية، سواءً عن طريق نشر تدوينات أو صور أو حتى مقاطع فيديو. هذه الميزات والتقدم الذي عرفه الموقع جعل كثيرين يطلقون عليه "الكوكب الموازي".
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فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة
"استحواذ" وشراكات
استطاع "فيسبوك" أن يكتسب شهرة عالمية ويعقد بذلك شراكات مع مؤسسات معروفة. كما مكنته الأموال التي حصل عليها عن طريق الإعلانات من "الاستحواذ" على برامج أخرى. وتعتبر شركة "مايكروسوفت" من بين الذين قدموا عرضاً لشراء "فيسبوك" عام 2007 بشراء حوالي خمسة في المائة من أسهم "فيسبوك". أما بالنسبة للمواقع التي ضمها إليه، فقد كان تطبيق "إنستغرام" أولها عام 2012، تلاها "واتساب" عام 2014.
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فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة
"نافذة للرقابة والقمع"
اعترفت بعض المحاكم بـ"فيسبوك" منذ 2008. كما عوقب كثيرون بسبب نشرهم لمحتوى "لم يرق" لدولهم أو جهات أخرى. وكانت وزارة الداخلية المصرية عام 2014، مثلاً، قد ألقت القبض على سبعة أشخاص يستخدمون موقع "فيسبوك" "للتحريض" ضد قوات الأمن، حسب ما نقلت رويترز آنذاك. كما حُظر الموقع في بعض الدول كسوريا وإيران. لكن سرعان ما رُفع هذا الحظر. المنع لا يخص الدول، بل يشمل بعض الإدارات التي منعت موظفيها من استعماله.
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فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة
أفيون الثورات؟
شكل "فيسبوك" مساحة للإدلاء بوجهات النظر دون أي قيد قد يواجه المستخدم على أرض الواقع. الثورة في مصر عرفت طريقها نحو الواقع من "فيسبوك"، الذي لعب دوراً مهماً في تحويل قضية الشاب خالد سعيد إلى شرارة لإطلاق ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وهو ما أشار إليه الناشط المصري وائل غانم في كتابه "ثورة 2.0". لكن الحرية بدأت تتراجع حين اعترفت المحاكم بالموقع وصارت الجرائم الإلكترونية ضمن ما تعاقب عليه هناك.
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فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة
منصة للجيوش الإلكترونية
خلق "فيسبوك" أرضاً خصبة لمجموعة من الأنظمة التي سخرته لخدمة مصالحها السياسية. وكان الجيش السوري الإلكتروني، الذي ظهر إبان الثورة السورية (2011-2012) واحداً من أبرز هؤلاء، حسب ما ذكر بعض المراقبين. فقد شن انطلاقاً من الموقع حرباً إلكترونية، وذلك باختراقات أو إغراق الصفحات بتعليقات مؤيدة لنظام الأسد أو اتهامات بالخيانة للمعارضين. بالإضافة إلى إرسال بلاغات لـ"فيسبوك" بإغلاق حسابات لمعارضين.
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فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة
انتقادات متكررة!
"انتهاكات خصوصية المستخدمين، تسريب البيانات وإمكانية استغلالها من طرف الاستخبارات، فضلاً عن نشر مواد تدعو إلى العنف والكراهية والتمييز..." كلها انتقادات وجهت لـ"فيسبوك". لكن كريس هيوز، المتحدث الرسمي باسم الشركة سابقاً، رد على هذه الانتقادات بقوله: "لم نقم من قبل مطلقاً بتزويد أطراف آخرين بالبيانات الخاصة بمستخدمي الموقع، ولا نعتزم القيام بذلك على الإطلاق"، حسب ما تناقلته عدة مواقع إلكترونية.
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فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة
دعاوى قضائية متعددة
رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد "فيسبوك"، كما رفع هو الآخر ضد مستخدمين. كان أول الدعاوى ضد الشبكة عام 2004، إذ اتهمت شركة "كونكت يو" مارك زوكربرغ بسرقة الأفكار التي وضعوها حول الموقع واستخدام الكود الرئيسي الخاص بهم. كما رفع الموقع هو الآخر دعوة ضد ضد آدم جوربوز، وحصل على تعويض قيمته 873 مليون دولار.
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فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة
"إخفاق كارثي"
مسألة الحصول على بيانات المستخدمين جعلت "فيسبوك" محط محاسبة في مرات كثيرة؛ آخرها يوم 20 مارس/ آذار 2018. فقد دعت لجنة من المشرعين البريطانيين من مختلف الأحزاب رئيس "فيسبوك" إلى تقديم تفسير بخصوص "إخفاق شركته الكارثي" في حفظ البيانات الشخصية. كما قررت السلطات البريطانية التحقيق بشأن شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية، التي اتهمت بحيازة غير قانونية لمعطيات مستخدمي الشبكة. إعداد: مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش