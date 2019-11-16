 مجلس اليهود بألمانيا يدعو لـ″خط أحمر″ ضد معاداة السامية والإسلاموفوبيا | أخبار | DW | 17.11.2019

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أخبار

مجلس اليهود بألمانيا يدعو لـ"خط أحمر" ضد معاداة السامية والإسلاموفوبيا

حذر المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، من اللامبالاة في مواجهة التشدد والشعارات اليمينية. ودعا رئيس المجلس إلى التمسك بـ"خط أحمر" إزاء العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام، كما حذر يوزف شوتسر من حزب "البديل" الشعبوي.

Deutschland Lichterkette vor der Synagoge in Hannover (picture-alliance/dpa/P. Steffen)

في كنيس يهودي بهانوفر الألمانية أقامت منظمات يهودية فعاليات لمناهضة العنصرية ومعادة السامية

قال رئيس المجلس المركزي لليهود بألمانيا يوزف شوتسر، اليوم (الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) في كلمة له بالمقبرة اليهودية بفايزن زيه، في العاصمة الألمانية برلين "يجب ألا يكون هناك أي تردد في مواجهة اليمينيين المتطرفين وأعداء الديمقراطية... يتعين علينا التمسك بخط أحمر لا يتم السماح بتجاوزه".

ودعا شوستر أيضا إلى عدم التسامح مع معاداة السامية أو كراهية الإسلام أو العنصرية، وقال "أي تغيرات في المجتمع تحدث ببطء. لذا، ينشأ خطر التعود"، لافتا إلى أن الحربين العالمية الأولى والثانية تحولتا حاليا بالنسبة للأجيال القادمة إلى فصولا في كتاب التاريخ، وشدد على أنه يجب إعادة جرائم الاشتراكيين القوميين (النازيين) والدروس المستفادة منها بقوة مجددا إلى الوعي.

Präsident des Zentralrates der Juden Josef Schuster fordert Islamverbände zu mehr Antisemitismus auf (Imago/epd/H. Lyding)

رئيس المجلس المركزي لليهود بألمانيا يوزف شوتسر

وتذكر رئيس المجلس المركزي لليهود معاناة ستة ملايين يهودي تم قتلهم خلال الحقبة النازية، وأضاف أنه كان هناك إجمالي 60 مليون ضحية خلال الحربين. يشار إلى أن عيد ذكرى الشهداء هو يوم تذكاري حكومي، وبدأ في ألمانيا منذ عام 1919 في الأساس من أجل إظهار التضامن مع الناجين من ضحايا الحرب العالمية الأولى. وتحيي ألمانيا حاليا في هذه المناسبة ذكرى جميع ضحايا الحرب والاستبداد.

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وانتقد شوستر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وأكد أنه لا يمكن السماح بقبول أن تكون هناك كتلة برلمانية داخل البرلمان الألماني (بوندستاغ) وصف رئيسها الحقبة النازية على أنها "زقة طائر" (نقطة عابرة) في التاريخ الألماني.

يذكر أن رئيس حزب البديل ألكسندر غاولاند قال عن الحقبة النازية في تصريحات في حزيران / يونيو عام 2018 "هتلر والنازيون مجرد زقة طائر في تاريخ ألمانيا الناجح على مدار ألف عام"، وتسبب هذا التصريح في استياء عارم. ووصفه غاولاند ذاته بعد ذلك بأنه "ملتبس وليس ذكيا من الناحية السياسية".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عشر ضحايا قُتلوا بدم بارد

    تسعة من الضحايا لهم جذور أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما تم قتل شرطية ألمانية من قبل المجموعة الإرهابية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Privatfoto der Familie Şimşek. Enver Şimşek, auf dem Bild rechts, sitzt mit seiner Ehefrau auf einer Couch. (Foto: privat)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    أنور سيمسك

    في التاسع من نوفمبر 2000 قُتل بائع الزهور أنور سيمسك البالغ من العمر 38 عاما في نورنبرغ ـ في الصورة مع زوجته. كان يبيع الزهور في موقف صغير للسيارات خارج المدينة. والد ثمانية أطفال قُتل بثمان طلقات نارية. هاجر سيمسك في 1986 من تركيا إلى ألمانيا. وهو يُعد الضحية الأولى في سلسلة قتل الخلية العنصرية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Abdurrahim Özüdoğru. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عبد الرحمن أوزودوغرو

    في 13 يونيو 2001 تم قتل الخياط من أصول تركية عبد الرحمن أوزودوغرو داخل محله للخياطة في نورنبرغ. كان عمره 49 عاما، وكان مطلقا وخلف وراءه بنتا في الـ 19 من عمرها.

  • Ein gerahmtes Foto von Süleyman Tasköprü steht an eine Mauer gelehnt, davor liegen Blumen. (Foto: Axel Heimken/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    سليمان تاسكوبرو

    في 27 يونيو 2001 تم قتل بائع الفواكه والخضار سليمان تاسكوبرو في هامبورغ داخل محل والده بثلاث رصاصات في الرأس. وكان عمره 31 عاما، وكانت له بنت في الثالثة من عمرها.

  • Schwarz-weiß Portrait von Habil Kiliç. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    هابل كيليتش

    في ميونيخ وفي 29 أغسطس 2001 تم قتل بائع الخضار البالغ من العمر 38 عاما، هابل كيليتش في محله. وحتى هو تلقى الرصاص في رأسه. زوجته وبنته البالغة من العمر حينها 12 عاما غادرتا ألمانيا. هابل كيليتش هو الضحية الرابعة في سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الخلية النازية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Turgut. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد تورغوت

    في روستوك تم قتل محمد تورغوت في 25 فبراير 2004 داخل محل لبيع المأكولات السريعة بثلاث رصاصات في الرأس. كان يزور حينها صديقا كان يعمل لصالحه في المحل يوم الجريمة. وكان الرجل البالغ من العمر 25 عاما يعيش في هامبورغ.

  • Schwarz-weiß Portrait von İsmail Yaşar. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    إسماعيل ياسر

    داخل محله لبيع المأكولات السريعة في نورنبرغ تمت تصفية إسماعيل ياسر البالغ من العمر 50 عاما في 9 يونيو 2005. وقد عثر زبون عليه في المحل. خمس طلقات نارية وُجهت لياسر الذي خلف وراءه ثلاثة أطفال.

  • Privatfoto von NSU-Opfer Theodoros Boulgarides. (Foto: DW/ I. Anastassopoulou)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    تيودوروس بولغاريديس

    في ميونيخ، وفي 15 يونيو 2005 قُتل تيودوروس بولغاريديس في محله لخدمة المفاتيح، وهو ينحدر من اليونان. والأب البالغ من العمر 41 عاما الذي خلف طفلين وراءه هو الضحية السابعة في سلسلة الاغتيالات.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Kubaşik. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد كوباتشيك

    في دورتموند يوم 4 أبريل 2006 تم قتل صاحب المتجر محمد كوباتشيك بعدة طلقات نارية في الرأس،، تم ذلك وقت الظهيرة في شارع تسوده حركة سير قوية. الرجل البالغ من العمر 39 عاما خلف وراءه زوجة وثلاثة أطفال.

  • Schwarz-weiß Portrait von Halit Yozgat. (Foto: BKA/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    خالد يوزغات

    كذلك برصاصات في الرأس تمت تصفية خالد يوزغات في 6 أبريل 2006 في كاسيل بولاية هسن. وقعت الجريمة داخل مقهى للإنترنيت كان يديره مع والده. كما كان يتردد على مدرسة ليلية من أجل نيل شهادة البكالوريا. عمر خالد كان 21 عاما وهو ألماني من أصل تركي.

  • Ein gerahmtes Foto von Michèle Kiesewetter steht vor einer Kirche, davor liegen Blumen. (Foto: Norbert Försterling dpa/lsw)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    ميشيل كيزفيتر

    الشرطية المنحدرة من ولاية تورينغن ميشيل كيزفيتر كانت تبلغ من العمر 22 عاما عندما قُتلت في 25 أبريل 2007 في هايلبرون (بادن فورتمبرغ) برصاصة في الرأس. كيزفيتر هي الضحية العاشرة والأخيرة للثلاثي الإرهابي من الخلية السرية النازية.


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