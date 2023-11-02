مجلس النواب البحريني يعلن وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل

أعلن مجلس النواب البحريني اليوم الخميس (2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) "وقف" المملكة علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل ومغادرة السفير الإسرائيلي المنامة وعودة السفير البحريني من الدولة العبرية، على خلفية الحرب الدائرة في غزة، فيما أكدت الخارجية الإسرائيلية أنها لم تتبلغ أي قرار من جانب البحرين.

ومساءً، أوضح مركز الاتصال الوطني، المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية، أن عودة السفيرين إلى بلديهما حصلت "منذ فترة" لكنه لم يأتِ على ذكر مسألة قطع العلاقات الاقتصادية. وفي حال تمّ تأكيد الأمر، فستكون البحرين أول دولة عربية من بين تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، تُقدم على خطوة من هذا النوع منذ اندلاع الحرب.

وقال مجلس النواب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي "يؤكد مجلس النواب أن السفير الاسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل".

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان القرار لوكالة فرانس برس مشيرًا إلى أن "الصراع الدائر في غزة لا يحتمل الصمت".

وقال مركز الاتصال الوطني في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، أن "سفير مملكة البحرين في تل أبيب قد عاد إلى المملكة منذ فترة، وأن سفير اسرائيل لدى مملكة البحرين قد غادر المملكة أيضاً منذ فترة". وأضاف أن "أولوية الجهود في هذه المرحلة يجب أن تتركز على حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة".

نفي إسرائيلي

من جانبها، نفت إسرائيل تقارير استدعاء سفيرها لدى البحرين وسفير البحرين لديها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه "لم يكن هناك تواصل أو قرار من حكومة البحرين والحكومة الإسرائيلية لاستدعاء سفيري الدولتين".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "نود توضيح أنه لم يصلنا أي إعلان أو قرار من حكومة البحرين وحكومة إسرائيل بشأن عودة سفيرَي هاتين الدولتين" إلى بلديهما. وأضاف "العلاقات بين إسرائيل والبحرين مستقرّة".

يذكر أنه في عام 2020 كانت البحرين والإمارات أول دولتين في الخليج توقعان اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وكان التقارب في الأساس موجها ضد إيران الشيعية، التي تعتبرها الإمارات أيضاً مصدر تهديد.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، اتفقت البحرين وإسرائيل على تعزيز علاقاتهما التجارية خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى المنامة لافتتاح سفارة إسرائيل الجديدة.

ع.ح./ع.ج.م.(أ ف ب ، د ب أ)