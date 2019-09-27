مجلس النواب الأميركي يطلق رسمياً إجراءات عزل ترامب

تبنى مجلس النواب الأميركي الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) قراراً بشأن الخطوات التالية من تحقيقه بالتقصير في حق الرئيس دونالد ترامب. وانشق عدد قليل فقط من الديمقراطيين عن الأغلبية في التصويت بأغلبية 232 صوتاً مقابل 196 صوتاً.

وقال النائب آدم شيف، أحد قادة التحقيق، في النقاش الذي سبق التصويت، إن القرار "يمهد الطريق للمرحلة التالية من تحقيقنا". ورد ترامب في تغريدة على القرار قائلاً: "أعظم حملة لتشويه السمعة في التاريخ الأميركي!"

واتهمت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الديمقراطيين باختيار "إضاعة الوقت في تحقيق زائف بالتقصير" بدلاً من العمل على تشريع لمعالجة القضايا الملحة. وقالت غريشام: "الرئيس لم يرتكب أي خطأ، والديمقراطيون يعرفون ذلك".

وأضافت أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، و"استغراق واهتمام الديمقراطيين غير المبرر بإجراء التحقيق غير القانوني بالتقصير أمر لا يضر الرئيس ترامب؛ بل يضر الشعب الأميركي".

ع.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)