 مجلس النواب الأمريكي يعرقل إعلان ترامب لحالة الطوارئ الوطنية | أخبار | DW | 27.02.2019

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أخبار

مجلس النواب الأمريكي يعرقل إعلان ترامب لحالة الطوارئ الوطنية

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يقضي بعرقلة إعلان حالة الطوارئ الوطنية، الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الوضع على الحدود الأمريكية المكسيكية والتمكن من تنفيذ مشروع جداره.

Washington Nancy Pelosi Statement Notstandsgesetz Mauer Trump (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديموقراطيون ليل الثلاثاء/ الأربعاء (26/27 شباط/ فبراير) بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السريّة من المكسيك إلى بلاده.

 وانضمّ أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديموقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تمّ إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائباً مقابل 182.

مختارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ حالة الطوارئ الوطنية التي يروم التوقيع عليها رسمياً تهدف إلى ضمان بناء الجدار الحدودي مع المكسيك بشكل أسرع، فيما نددت المعارضة الديموقراطية بما اعتبرته انقلاباً عنيفاً على الدستور. (15.02.2019)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم رضاه بالإتفاق المعلن من قبل مفوضين بالكونغرس بشأن أمن الحدود، والذي لم يتضمن تمويلا للجدار على حدود المكسيك، لكنه أيضا لم يرفض الاتفاق بشكل كامل. (13.02.2019)

 وبهذا ينتقل مشروع القانون الرامي لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، السارية بموجب مرسوم رئاسي، إلى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية في أيدي الجمهوريين، ولكن هناك حظوظ كبيرة لإقراره.

 وكان ترامب تعهّد بأنّ يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي لوأد مشروع القانون في مهده إذا ما أقرّه الكونغرس بمجلسيه.

 وإذا استخدم ترامب حق النقض لردّ مشروع القانون، عندها يتعيّن على الكونغرس كي يتمكّن من كسر هذا الفيتو أن يقرّ المشروع بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وبعدها يصبح مشروع القانون نافذاً من دون الحاجة لتوقيع ترامب عليه.

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تعرف على حالة "الطوارئ القومية" التي أعلنها ترامب اليوم وكم مرة استخدمها الرؤساء السابقون في تاريخ الولايات المتحدة

 ولكن، يبدو من المربك جداً للرئيس الجمهوري أن يضطر لاستخدام الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده من أجل انقاذ إجراء يثير غضباً حتى داخل صفوف حزبه.

 ويتيح إعلان ترامب حالة الطوارئ في 15 شباط/فبراير استخدام مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به عند الحدود مع المكسيك، أي أكثر بكثير من نحو 1,4 مليار دولار خصصها الكونغرس لإقامة حواجز حدودية. وتوسّل ترامب إعلان حالة الطوارئ للالتفاف على الكونغرس، صاحب الكلمة الأخيرة في تخصيص أموال الميزانية بحسب الدستور الأمريكي.

 وأدى إعلان حالة "الطوارئ الوطنية" إلى معركة سياسية- قضائية شرسة في الولايات المتحدة. وتقدّمت 16 ولاية أمريكية ابشكوى أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا طعنت فيها بإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية.

 وتبدو هذه المعركة السياسية- القضائية طويلة ويمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وكل شيء سيكون مرهونا بتفسير حالة "الطوارئ الوطنية" المنصوص عليها في قانون صدر عام 1976 واعتمد عليه ترامب.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ، أ.ف.ب )

 

  • BdT Motivwagen Mainzer Rosenmontagszug (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    قناع الكذّاب بينوكيو!

    "اُنظروا إلى ما حدث الليلة الماضية في السويد، من يصدق ما جرى"، كلام لترامب ردت صحيفة واشنطن بوست عليه بالقول: "كان هذا تعليقا غريبا جدا، لأنّ شيئاً لم يحدث في السويد في الليلة الماضية، وقد رد عليه السويديون بمن فيهم رئيس الحكومة كارل بلدت". الصورة التقطت في مدينة ماينز بألمانيا لقناع كرنفالي يمثل ترامب بأنف بينوكيو الكذاب.

  • London Karikatur Tanz Trump May (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    جدارية ترامب يراقص تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا

    " الإعلام غير الشريف، ما برح ينشر قصصا كاذبة، دون الاعتماد على مصدر، هم يلفقونها في الغالب"، قال الرئيس ترامب هذا في جولته بولاية فلوريدا في (18 شباط/ فبراير 2017) ، فردت عليه صحيفة "ذا واشنطن بوست" أنّ منافذ الإعلام الدولية جميعها لا تنشر أي قصة دون مصدر، ولا تلفق قصصا كما ادعى ترامب". ومكتوب على الجدارية: "أرض اِكذب اِكذب"، وبجانبها رسم يظهر فيه ترامب وهو يراقص رئيسة الوزراء البريطانية.

  • Besuch US-Präsident Trump im National Museum of African American History and Culture (Reuters/J. Ernst)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    الشركات تعود إلى الوطن!

    "إنهم يعودون (إلى أمريكا) كما لم يحدث من قبل، فورد، جنرال موتورز، فيات كرايسلر، ومعهم تعود ملايين فرص العمل". ردت صحيفة "ذا واشنطن بوست" على عبارة ترامب هذه بنقل ما قاله رئيس مصنع فورد في المكسيك: "السبب الحقيقي لعدم بنائنا مصنع في المكسيك هو تناقص الطلب على السيارات الصغيرة".

  • Deutschland Trump-Wagen im Karneval in Düsseldorf (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    الفاشية في قبعة القرصان ترامب!

    "سمحنا لآلاف الناس بدخول بلدنا، ولم يكن ثمة سبيل للتأكد من هوياتهم وشخصياتهم". ردت الواشنطن بوست بشدة على عبارة ترامب الآنفة الذكر بالقول: "هذا غير حقيقي، لأنّ التأكد من هويات وشخصيات اللاجئين يستغرق نحو سنتين ويشمل ذلك تحقيقات إف بي آي، وقسم الأمن الوطني". الصورة ساخرة في كرنفال مدينة دوسلدورف بألمانيا لرأس قرصان على شكل ترامب مكتوب على قبعته: "اِجعلوا الفاشية عظيمة مرة أخرى".

  • USA Donald Trump und Michael Flynn in Palm Beach (Reuters/C. Barria)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    مَن خفّض قيمة إنتاج المقاتلة F-35؟

    "خفضنا مئات ملايين الدولارات من قيمة طائرة كان سيجري إنتاجها". وقد ردت واشنطن بوست على هذا بالقول: "يشير ترامب إلى مشروت المقاتلة F-35 ، وهو يحاول أن ينسب لنفسه أمراً سبق مناقشته وحسمه بتخفيض عرض شركة "لوكهيد" بقيمة 600 مليون دولار قبل أن يلتقي ترامب بمدير الشركة التنفيذي.

  • New York City Trump erste PK als designierter Präsident (Getty Images/AFP/T. A. Clary)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    أشباحُ روسيا في كواليس البيت الأبيض!

    "لا علاقة لي بروسيا، لم أتكلم هاتفيا مع روسيا منذ سنوات، ولا أكلم أناسا من روسيا ". ردت صحيفة وول ستريت جورنال على هذه الجملة التي قالها ترامب بالإشارة الى أنّه كان قد التقى بالسفير الروسي في الولايات المتحدة قبل دقائق من إطلاقه هذه العبارة في 11 كانون الثاني/ يناير 2017. ثم تسربت أخبار عن تفاصيل العلاقة، وهو ما تسبب في استقالة مستشار الأمن القومي مايكل فلين.


مختارات

ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

خلال الأيام المائة الأولى من دورته الرئاسية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جملة تصريحات، اعتبرتها كثير من وسائل الإعلام الدولية عارية عن الحقيقة، هذه جولة في بعض منها من خلال ما نشرته وسائل إعلام أمريكية. (23.02.2017)  

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احتجاجات في 16 ولاية أمريكية على إعلان ترامب لحالة الطوارئ وهو ما يعني تحويل أموال مخصصة لحالات الطوارئ في الكوارث لتمويل الجدار على حدود المكسيك.

USA - Trump besichtigt Mauer-Prototypen

ترامب سيعلن حال الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار الحدودي 14.02.2019

أقرّ مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً وشيكاً، وذلك بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ ترامب لن يعرقل هذا المشروع لكنّه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

USA Rede Präsident Donald Trump

ترامب سيعلن حالة "الطوارئ" لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك 15.02.2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ حالة الطوارئ الوطنية التي يروم التوقيع عليها رسمياً تهدف إلى ضمان بناء الجدار الحدودي مع المكسيك بشكل أسرع، فيما نددت المعارضة الديموقراطية بما اعتبرته انقلاباً عنيفاً على الدستور.

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