مجلس المرأة: ألمانيا لا تقوم بما هو كاف لمنع العنف ضد المرأة

قالت مونيكا ريمي، وهي مستشارة في مجلس المرأة الألماني لصحف تابعة لـ "المجموعة الإعلامية البافارية"، في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء (12 يوليو / تموز 2023)، إن "ألمانيا لا تقوم بما هو كاف لمنع العنف ضد المرأة ".

وأوضحت أن "مجلس أوروبا يطالب بالتالي بضرورة وجود استراتيجية وطنية ضد العنف"، وذلك في إشارة إلى التقرير الصادر في عام 2022 عن مجلس أوروبا بشأن ممارسة العنف القائم على النوع في ألمانيا.

ووصفت ريمي الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات المسجلة بأنه "فاضح"، وقالت إنه لا يمثل سوى جزء بسيط جدا من الجرائم التي تحدث بالفعل.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المشتبه بهم المسجلين في جرائم يتم خلالها تطبيق قانون الحماية من العنف، بنسبة 11% خلال الأعوام الخمسة الماضية، ليصل إلى 6587 مشتبها به في عام 2022.

وتزايد عدد جرائم العنف المنزلي التي سجلتها الشرطة في ألمانيا في السنوات الأخيرة، حسب تقرير حديث بشأن العنف المنزلي في ألمانيا. وحاولت الشرطة وعلماء الاجتماع في التقرير توضيح عدد الحوادث التي لم يتم الإبلاغ عنها. ويقدر التقرير أن الرقم مرتفع بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، والتي عادة ما ترتكب بعيدا عن الأنظار. ويشير التقرير إلى أن غالبية ضحايا العنف داخل الأسرة من الإناث.

ودعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى اتباع نهج صارم في مكافحة العنف المنزلي، وقالت: "يجب ألا يختفي مرتكبو العنف سريعا عن الأنظار. يجب طردهم من المنزل بعد أول اعتداء عنيف ".

واتفقت الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة الألمانية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) في اتفاقية الائتلاف على "تأمين الحق في الحماية من العنف لكل امرأة وأطفالها، ونضمن إطار قانوني على مستوى ألمانيا لتمويل موثوق به لملاجئ النساء".

ع.ج.م/ح.ز ( د ب أ)