مجلس العموم يرفض طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة

صوّت مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء (الرابع من أيلول/سبتمبر 2019) ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر، في ثاني صفعة يتلقّاها رئيس الحكومة بعيد ساعات على تأييد النواب إرجاء بريكست لما بعد نهاية الشهر الجاري. ولم يؤيّد المذكرة الحكومية سوى 298 نائباً في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت. وهذه ثالث صفعة مدوّية يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.

وكان جونسون قد تقدم مساء اليوم الأربعاء بطلب لمجلس العموم لإجراء انتخابات مبكرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بعدما مني بهزيمة داخل البرلمان، حيث أقر النواب مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بدون اتفاق. وتم التصويت على نص القانون بغالبية 327 صوتاً مقابل 299 في القراءة الثالثة والأخيرة. وقال جونسون مبرراً: "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفاً "يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 تشرين الأول/أكتوبر".

والجدير ذكره أن قانون منع الخروج بدون اتفاق يهدف إلى إجبار رئيس الوزراء على التقدم بطلب للحصول على مهلة ثلاثة أشهر أخرى قبل الخروج، في حالة عدم التصديق على اتفاقية الخروج في 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهو الطلب الذي يحتاج إلى الموافقة بالإجماع من قبل بقية الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ترامب ونائبه يجددان دعمهما

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن اقتناعه بأن رئيس الحكومة البريطانية "صديقه" بوريس جونسون، سيكون قادراً على تجاوز المشاكل التي تواجهه داخل البرلمان البريطاني. وقال ترامب في تصريح أدلى به من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "بوريس صديق (...) إنه يكافح بقوة ويعرف كيف ينتصر ... لا تقلقوا عليه ستجري الأمور على أفضل وجه".

وبدوره، قال مايك بنس، نائب ترامب، إن بلاده" تقف إلى جانب المملكة المتحدة في قرارها الخاص بمغادرة الاتحاد الأوروبي. وأضاف بنس إن الولايات المتحدة تفضل خروجاً "منظماً" من الاتحاد الأوروبي عبر المفاوضات. وأوضح بنس، في كلمة لوسائل الإعلام في ريكيافيك، عاصمة آيسلندا، قبل توجهه إلى لندن: "مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة تحترم سيادة المملكة المتحدة، وتحترم إرادة شعب المملكة المتحدة، ونحن نحترم ونؤيد قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن يتوجه بنس إلى لندن، حيث سيلتقي غداً الخميس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدداً من المسؤولين.

ع.ش/خ.س(د ب أ، أ ف ب، رويترز)