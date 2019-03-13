مجلس العموم البريطاني يرفض الخروج من دون اتفاق

صوت البرلمان البريطاني مساء اليوم الأربعاء (13 آذار/مارس 2019) لصالح رفض خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأيد 312 نائبا رفض الخروج بلا اتفاق مقابل 308، في ما يمثل صفعة جديدة لاستراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ورفض البرلمان الأربعاء أيضا مقترحا بديلا لإرجاء بريكست حتى 22 أيار/مايو وإبرام عدد من الاتفاقيات الموقتة مع الاتحاد الأوروبي تستمر حتى 2021.
وكان النواب قد رفضوا أمس الثلاثاء اتفاق بريكست المعدّل الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. وصوت البرلمان ضد الاتفاق بغالبية 391 صوتا مقابل 242.
فيما يترقب العديد من المؤيدين للاتحاد الأوروبي احتمال العدول عن بريكست من خلال استفتاء ثان قد يجرى قريبا.
ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
شغف البريطانيين بالريف الألماني
بدأت فكرة إنشاء قرية تُمثل "بريطانيا المُصَغَرة" منذ عامين تقريباً. استقر غاري بلاكبيرن منذ عدة سنوات في منطقة حوض الراين جنوب مدينة بون. يعمل غاري بمهنة العناية بالأشجار ورغب بإنشاء مكان يُمكن للألمان والبريطانيين أن يلتقوا فيه.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
نقطة جذب للسكان المحليين
الجيران الذين لم يشاهدوا بريطانية المُصَغَرة من قبل لن يفوتوا فرصة زيارتها فور انتهاء غاري من وضع تماثيل الأغنام والأبقار وكشك الهاتف الأحمر في قريته المُصَغرة التي أنشأها ضمن أرضه في كريتزهاز هذا الربيع.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
عمل جماعي
يعمل الشقيقان لوقا وكيفن مع والدهما بمهنة العناية بالأشجار، كما يبذلان جهودهما للعناية بـ"بريطانيا المُصَغَرة". قد تكون فكرة إنشائها غريبة إلى حدٍ ما، إلا أنهم جميعا يبذلون جهودا كبيرة للعناية بها ويمضون ساعتين يوميا في سقاية الأزهار والنباتات، عندما لايكون غاري وزوجته في الجوار.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
إحياء ذكرى من فقدوا حياتهم
اشترى غاري بلاكبيرن دبابة من طراز سنتوريون 1953 وجعل منها نصباً تذكارياً يرمز إلى مفاهيم السلام والحرية. ترمز أكاليل الزهور إلى إحياء ذكرى من فقدوا حياتهم من الألمان والبريطانيين والفرنسيين في معركة السوم، التي نشبت في الحرب العالمية الأولى.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
المحطة الأخيرة
هذه حافلة ذات طابقين تقف في المحطة الأخيرة التابعة لـ "بريطانيا المُصَغَرة". من المفترض أن تكون مقاعد الحافلة مريحة للجلوس، هناك حافلة أخرى مماثلة مُجَهزة ومخصصة للعب الأطفال.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
الساحر ميرلين والملكة إليزابيث
تحتلف التماثيل التي يملكها غاري بلاكبيرن في طبيعتها وترمز إلى شخصيات سياسية، وأدبية، وأسطورية. في الصورة نُشاهد الساحر ميرلان، الساحر الخاص للملك آرثر، يقف قرب كوخ روبن هود و يُحَدِقُ في كرته البلورية، بينما نرى داخل الكوخ شكلاً يُمثل الملكة إليزابيث محاطة بكلابها من نوع الكورغيز.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
سيارة الميني كوبر ومستر بين
تعرضت سيارة الميني ذات اللونين الأسود والأخضر التي كان يقودها "مستر بين" في إحدى حلقات مسلسله إلى الدهس من قِبَلِ دبابة تشبة تلك التي اشتراها غاري بلاكبيرن ووضعها في بريطانيا المُصَغَرة. لاتوجد خطط لإعادة تصوير مشهد دهس الدبابة لسيارة الميني كوبر حتى الآن!
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
الأزهار والأشجار وبريطانيا المُصَغَرة
بإمكان من أصابهم الإرهاق ممن تسلقوا هضاب وادي كاسباخ أن ينالوا قسطاً من الراحة في بريطانيا المُصَغَرة، كما يُمكن لكبار السن أيضاً أن يتوقفوا للاستراحة وهم في طريق العودة إلى منازلهم. نانسي ايسنسون/غالية داغستاني