مجلس العموم البريطاني يرفض الخروج من دون اتفاق

صوت البرلمان البريطاني مساء اليوم الأربعاء (13 آذار/مارس 2019) لصالح رفض خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأيد 312 نائبا رفض الخروج بلا اتفاق مقابل 308، في ما يمثل صفعة جديدة لاستراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ورفض البرلمان الأربعاء أيضا مقترحا بديلا لإرجاء بريكست حتى 22 أيار/مايو وإبرام عدد من الاتفاقيات الموقتة مع الاتحاد الأوروبي تستمر حتى 2021.

وكان النواب قد رفضوا أمس الثلاثاء اتفاق بريكست المعدّل الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. وصوت البرلمان ضد الاتفاق بغالبية 391 صوتا مقابل 242.

فيما يترقب العديد من المؤيدين للاتحاد الأوروبي احتمال العدول عن بريكست من خلال استفتاء ثان قد يجرى قريبا.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)