مجلس الشيوخ يتحدى ترامب في قضية خاشقجي: أي تداعيات لذلك؟

توبيخ نادر، خطوة تاريخية، تصويت رمزي، تحد لترامب... تعددت التوصيفات لنتيجة تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس لصالح إنهاء الدعم العسكري الأمريكي لحرب السعودية في اليمن وتحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
هذه الخطوة تأتي بعدما قال الرئيس الأمريكي إنه يريد من واشنطن الوقوف إلى جانب الحكومة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان. مشروع القانون وإن كان غير ملزم يجد مراقبون أن له دلالات كبيرة. فما أهمية هذه الخطوة؟ وهل ستشكل ضغطا على ترامب داخل الولايات المتحدة، أم أن التحالف مع بن سلمان سيبقى على رأس الأولويات رغم أي ضغط؟
قضية خاشقجي تبقى في دائرة الضوء
تسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين أول/ أكتوبر الماضي في موجة كبيرة من الغضب والتنديد عبر العالم، وسلطت المزيد من الضوء على الانتقادات المتزايدة للسعودية بسبب الحرب التي تخوضها في اليمن حتى أصبح الموضوعان مرتبطين بشكل كبير مؤخرا. وقد ساهم في نشر القضية بشكل كبير داخل الولايات المتحدة والعالم عموما، اشتغال الصحفي لصالح صحيفة الواشنطن بوست.
لكن ترامب، رغم الضغوط، رفض تحميل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي رغم أن التقييم النهائي لوكالة الاستخبارات المركزية خلص إلى دور بن سلمان في الجريمة.
الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط يوخن هيبلر يرى كذلك أن التصويت مهم سياسيا، كما صرح في مقابلة لـDW عربية، وذلك "لأنه يُصعب على الرئيس الأمريكي الإستمرار في الوقوف إلى جانب بن سلمان دون شروط، لاسيما أن مجلس الشيوخ لازالت لديه أغلبية جمهورية أي أنه لا يمكن أن يتم تفسير نتيجة التصويت بأنها لأسباب حزبية". هذا بالإضافة إلى أنه يُبقي قضية خاشقجي في صلب الاهتمام العالمي وعلى أجندة المجتمع الدولي. كما يقول الخبير.
ترامب تلقى انتقادات من داخل وخارج بلاده بسبب دعمه لولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي.
أي تأثير على العائلة الحاكمة السعودية؟
يتوقع الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور إدموند غريب أن يستمر ترامب في تمسكه بابن سلمان، لكن الضغط حول قضية حرب اليمن وخاشقجي سيزداد لأن هناك عموما حالة من الاستقطاب في الولايات المتحدة. وكل القرارات أو السياسات التي ينتهجها الرئيس يحاول خصومه استغلالها لمهاجمته، وهكذا أصبحت حتى قضايا لم تكن مهمة في الماضي، تحظى بحيز كبير من النقاش داخل البلاد.
وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل لهذه الخطوة على العائلة الحاكمة في الرياض، يرى هيبلر أن مشروع القانون قد يعزز حالة القلق وعدم الرضا الموجودة داخل البيت الحاكم بسبب سياسات ولي العهد سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. "لكننا لا نعرف الكثير عن الديناميكات الداخلية في البيت الحاكم ليكون من الدقيق توقع أو صياغة تداعيات ملموسة لخطوة كهذه".
صوت لصالح مشروع القرار 56 عضواً مقابل 41، وهي أغلبية تعتبر كبيرة بالنسبة لهذا النوع من القرارات حسب الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور إدموند غريب. لكن على الأرض لن يصبح مشروع القانون بأي حال ملزما للرئيس الأمريكي ، إذ يجب أن يتم تمريره في مجلس النواب الذي رفض حتى أن يناقشه. كما أن الرئيس الأمريكي يملك ممارسة حق الفيتو ضد القرار حتى في حال تم تمريره في مجلس النواب كذلك.
قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول جر على ولي العهد السعودي غضبا وانتقادات لاذعة.
بين القيم والمصالح
لكن غريب يرى أن أحد أبعاد أهمية هذا التصويت هو أنه من المفترض أن يهيمن الديمقراطيون في كانون ثان/ يناير المقبل على مجلس النواب وربما تعاد مناقشة مشروع القانون أو آخر مشابه له وقد يستطيعون بمساعدة أقلية جمهورية منزعجة من سياسات ترامب تمرير القانون. لكن في هذه الحالة إذا استعمل الرئيس الفيتو سيبقى أمام الكونغرس اختيار واحد هو التصويت على القرار لرفع الفيتو وهو ما يتم فقط في حال تحقيق أغلبية الثلثين لكنها غير جاهزة حتى الآن في الكونغرس.
لكن كل هذا لن ينقص في اعتقاد المحلل السياسي من أهمية هذا التصويت، فمجرد الاستمرار في محاولات تمريره سيبقيه موضوع نقاش وتفاعل في الشارع الأمريكي وسيزداد الضغط الشعبي على ترامب. ويقول غريب في حوار لـDW عربية، إنه بالإضافة إلى أنها المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونغرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب، منذ حرب الفيتنام، "هذا القرار مهم لأنه قبل أن يضغط على ترامب سيضغط على الرياض كذلك"، فحتى بعض السياسيين الذين ينظرون إلى العلاقات مع الرياض على أنها علاقات استراتيجية مهمة لا يريدون أن يكون ذلك على حساب القيم الأمريكية ويريدون وضع شروط وضغوط على سعوديين للاستمرار فيدعمهم"، حسب تعبير الخبير.
الكاتبة: سهام أشطو
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
محمد بن سلمان
هيأ ولي العهد السعودي كلّ شيء لأجل قيادة السعودية خلفاً لوالده، ورغم ثقل الملّفات المتهم بتورطه بها، كحرب اليمن وحملة الاعتقالات الواسعة، إلّا أن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده وضع الأمير الشاب في مرمى الانتقادات، خاصة مع تسريبات السي أي إيه التي استنتجت أن العملية جرت بموافقته. ولا تستبعد عدة تقارير إعلامية، إقدام القصر السعودي، في حال اشتداد الضغوط عليه، على عزل ولي العهد من منصبه.
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
عادل الجبير
اختفى الجبير تماماً في قضية خاشقجي، رغم أن الأمر يتعلّق بقنصلية هو المسؤول عنها سياسياً. تعوّد المتتبع على كثرة تصريحات وزير الخارجية الشاب في دفاعه عن القصر الملكي، لكن صمته أعطى رسالة بوجود أوامر عليا بضرورة تجنب التعليق في قضية خاشقجي. أول تصريح من الجبير في القضية كان: "القيادة السعودية خط أحمر"، ويبدو أن الرجل يحسب ألف مرة قبل الإدلاء بأيّ كلمة كي لا يجد نفسه في دائرة الإعفاء أو المحاسبة.
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
بلاط بن سلمان
رغم كل ما قدمه المستشار سعود القحطاني، من قيادته لأدوات الدعاية الإلكترونية وردوده "العدائية" على خصوم ولي العهد، ورغم اضطلاع أحمد العسيري بمهام التواصل في حرب اليمن ثم انتقاله للمخابرات بناءً على رغبة بن سلمان، إلّا أنهما كانا في الصفوف الأولى لمن تمت التضحية بهم في قضية خاشقجي. غير أن حظهما العاثر جعل تنحيتهما من منصبيهما غير ذات قيمة، فتداعيات القضية لم تتوقف.
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
الإعلام السعودي
أسئلة كثيرة تُطرح حول طريقة تعامل وسائل الإعلام السعودي مع القضية. تماهت أولا مع الإنكار الرسمي، وحمّلت المسؤولية لإيران وقطر والإخوان، ولما بدأت السعودية الاعتراف بوقوع الجريمة، بذل الإعلام ذاته جهدا كبيرا لمحاولة إقناع الرأي العام برواية شكّك فيها الكثيرون، في وقت استغل فيه الإعلام القطري القضية لـ"تصفية" حسابات بلاده مع الرياض. (في الصورة وليد إبراهيم مالك مجموعة إم بي سي).
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
عبد الرحمن السديس
يعرف المسلمون خطيب المسجد الحرام في مكة بصوته المنتشر في أشرطة قراءة القرآن، لكنهم فوجؤوا به يقرأ خطباً سياسيةً تدافع عن ولي العهد بشكل غير مسبوق. وجد السديس تفسيراً لقضية خاشقجي بالقول إن هناك محاولة لاستفزاز مشاعر مليون مسلم، لكن ليس السديس لوحده في هذا السياق، فالمؤسسة الدينية السعودية برمتها تدافع عن سياسات القصر، وعبّرت على الدوام عن مواقف لصالح حكام البلاد.
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
دونالد ترامب
فضائح كثيرة حاصرت الرئيس الأمريكي واستطاع الإفلات منها، لكن مطرقة خاشقجي تدق في رأسه منذ عدة أسابيع. الضغط في الولايات المتحدة يدفع بترامب إلى تحديث تصريحاته حول القضية، ما أدى إلى تناقضه أكثر من مرة في الأجوبة. يعلم ترامب أن الانصياع للضغوط قد يكلفه خسارة علاقته مع ابن سلمان، ومن ثمة خسارة صفقات مالية ضخمة، لذلك يحاول إيجاد صيغة وسطية لا تضرب تحالفه مع السعوديين في مقتل.
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
جاريد كوشنر
صهر ترامب وأحد مستشاريه. يُعرف بكونه أحد أبرز أصدقاء ابن سلمان في الخارج. تقول تقارير الإعلام الأمريكي إنه يشكّل الوسيط المهم بين ابن سلمان وترامب، وإنه دافع على الدوام عن الرياض في دهاليز السياسة الأمريكية ووجد الكثيرمن الأعذار لولي العهد السعودي، لكنه يبدو أنه لم يستطع إيجاد الأعذار المناسبة في قضية خاشقجي، بل بات كوشنر، وفق تقارير إعلامية، يتهرب من التواصل المباشر مع ابن سلمان حول القضية.
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
محمد بن زايد
راهن ولي العهد الإماراتي على محمد ابن سلمان، لأجل محاصرة الإسلام السياسي والنفوذ الإيراني ووقف تداعيات الربيع العربي، لكن مهندس السياسات الإماراتية لم يدل بمواقف في قضية خاشقجي، فهل تخلّى تماماً عن حليفه الشاب؟ عمق الشراكة بين الرجلين تجعل كل واحدٍ منهما يحتاج للآخر في مثل هذه الملفات الحساسة، لكن الزلزال الذي أحدثه مقتل خاشقجي قوي جداً ووصلت شظاياه إلى أبعد ما تخيله أصحاب العملية.
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
عبد الفتاح السيسي
منذ صعوده إلى الرئاسة، والسيسي يمثل حليفاً استراتيجيا للسعودية، خاصة في المعركة ضد الإخوان. يراهن السيسي على المساعدات السعودية لتحسين أوضاع بلدٍ يعاني اقتصادياً، وفي المقابل لا يبخل بأيّ شكل من الدعم السياسي للرياض. لكن دفاعه عنها جاء محتشما في قضية خاشقجي. يعي السيسي أن سقوط بن سلمان سيؤثر سلباً على حكمه لمصر، لكنه لا يريد رفع النبرة في جريمة ستضيف المزيد من السواد لسيرته الحقوقية .
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
إيمانويل ماكرون
كجل زعماء الغرب، يرفع الرئيس الفرنسي شعار حقوق الإنسان في تعامله مع الشرق، لكن عندما يتعلّق الأمر بالسعودية، التي تشتري ملايين اليوروهات من أسلحة فرنسا، يجد ماكرون مبرّرات الاقتصاد والتعاون الاستراتيجي لاستمرار العلاقة. وحتى عندما تعالت الأصوات بوقف صادرات الأسلحة رداً على جريمة خاشقجي، رّد ماكرون بحدة عكست موقفه الصعب، لكنه حاول الاستدراك بالتأكيد على خطورة جريمة خاشقجي.
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
تيريزا ماي
قبل أشهر، خرج عشرات المتظاهرون للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية حتى توقف صفقات الأسلحة خلال استقبالها لابن سلمان، لكنها رفضت التفريط في تحالف لندن والرياض. تواجه ماي أياما صعبة بسبب دعوات لسحب الثقة منها، لذلك لا ترغب بإضافة صداع جديد يخصّ قضية خاشقجي، وحاولت تقديم ردٍ قوي بوصف اعتراف السعودية الأول في القضية بالفاقد للمصداقية، غير أن مثل هذه التصريحات لم تشف غليل معارضيها.
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هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام
بنيامين نتنياهو
انتظرت القيادة الإسرائيلية لعقود موقفا معتدلا من السعودية إلى أن جاء عهد ابن سلمان الذي لم يمانع بحق إسرائيل في الوجود. لذلك تشكّل أزمته الحالية مشكلاً لدى بنيامين نتنياهو الذي لا يرغب حتماً في عزل أمير يتقاسم مع إسرائيل الكثير من الأهداف، منها "صفقة القرن" ودورها في مشروع نيوم، والوقوف في وجه المشروع الإيراني بالمنطقة، وتقزيم دور حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المقاتلة.