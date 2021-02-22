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مجلس التعاون الخليجي

يضم مجلس التعاون الخليجي ست دول عربية هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين. يهدف المجلس إلى التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين لاسيما الاقتصادية والأمنية منها.

جاءت فكرة تأسيس المجلس من اقتراح قدمه أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في 16 مايو/ أيار 1976. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1980 أعيد طرح الفكرة على هامش قمة الجامعة العربية المنعقدة في الأردن. في مايو/ أيار عام 1981 توصل قادة الدول الخليجية إلى صيغة مشتركة لتأسيس المجلس. وإضافة إلى التنسيق الاقتصادي يمتلك المجلس قوة عسكرية مشتركة أنشئت سنة 1982 وأطلق عليها اسم درع الجزيرة بهدف الدفاع عن أمن منطقة الخليج.

11.01.2020 This picture taken on January 11, 2020, shows a general view of Riyadh. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

تحليل: الخليج وخطر التشرذم الاقتصادي على وقع القرار السعودي 22.02.2021

يناطح السعوديون لاستنساخ تجربة الإمارات التنموية حتى لو تطلب الأمر إجراءات قسرية مثل قرار مقاطعة الشركات التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة. ما التبعات المتوقعة لذلك على الاقتصاد السعودي والسوق الخليجية المشتركة؟
BAGHDAD, IRAQ - FEBRUARY 01: Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein and Secretary General of the Gulf Cooperation Council (GCC), Nayef Al-Hajraf hold a joint press conference after their meeting in Baghdad, Iraq on February 01, 2021. Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency

هل تأتي العلاقات الخليجية-العراقية على حساب إيران؟ 01.02.2021

لقاءات متوالية بأعلى المستويات، اتفاقات تعاون اقتصادي، إعادة فتح معابر حدودية، خطط للربط الكهربائي. بعض أوجه الحيوية التي تدب منذ فترة بأوصال العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي والعراق فهل تخرج طهران من بغداد خالية الوفاض؟
05.01.2021 Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani upon his arrival to attend the Gulf Cooperation Council's (GCC) 41st Summit in Al-Ula, Saudi Arabia January 5, 2021, in this still image taken from a video footage. Courtesy SAUDI TV/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SAUDI ARABIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SAUDI ARABIA

وجهة نظر: سياسة التعقل تنتصر في الرياض والدوحة 07.01.2021

براغماتية في الخليج: فبعد أكثر من ثلاث سنوات من الخلاف تلتقي مجددا العربية السعودية مع قطر. وبات واضحا الآن لكلا البلدين أن النزاع كانت له نتائج عكسية وغير مجد، كما يعتقد كرستين كنيب خبير شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة DW.

05.01.2021 Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani upon his arrival to attend the Gulf Cooperation Council's (GCC) 41st Summit in Al-Ula, Saudi Arabia January 5, 2021. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة 05.01.2021

أكثر من ثلاث سنوات عاصفة في تاريخ علاقات قطر بالسعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر. قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض في 2021.01.05 تفتح الباب على مصالحة بدأت بالسعودية ولكنها خجولة مع الإمارات وسط تحفظ مصري.
18.11.2020 A Saudi man is pictured checks his phone as preparations take place ahead of a meeting of Finance ministers and central bank governors of the G20 nations in the Saudi capital Riyadh on November 18, 2020. - Saudi Arabia hosts the G20 summit Saturday in a first for an Arab nation, but the scaled-down virtual format could limit debate on a resurgent coronavirus pandemic and crippling economic crisis. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

وجهة نظر: قمة مجموعة الـ 20.. كثير من الكلام وبعض المقاربات الجيدة 23.11.2020

بعد انتهاء ولاية دونالد ترامب القاتمة، هناك فرصة للتعاون الدولي المتعدد الأطراف لكن مع وجود بعض النواقص، كما يرى بيرند ريغرت في تعليقه التالي على ختام قمة مجموعة العشرين، التي عقدت افتراضيا من العاصمة السعودية الرياض.

ARCHIV 2016 +++ RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 20: Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (R) meets Saudi Defence Minister and Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman (L) as part of the GCC Defence Ministrial summit in Riyadh on April 20, 2016. Pool / Bandar Algaloud / Anadolu Agency |

مجلس تنسيق إماراتي-سعودي.. قشة تقصم ظهر "التعاون الخليجي"؟ 09.06.2018

تعمّق التقارب بين السعودية والإمارات في الآونة الأخيرة، ولم يكن مفاجئاً إعلان الطرفين عن تشكيل مجلس للتنسيق بمسمى "استراتيجية العزم". فأيّ تأثير على مجلس التعاون الخليجي؟ وهل تهدف هذه الخطوة إلى مزيد من الضغط على قطر؟

اتهامات متبادلة بين الخليجيين عن المسؤول عن "فشل القمة الخليجية" 05.12.2017

غاب عن القمة الخليجية الـ38 أغلب القادة الخليجيين وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي سنة 1981. فيما تبادل مواطنو الدول الخليجية الاتهامات على موقع تويتر عن المسؤول عن ما أسموه "فشل القمة الخليجية".

ARCHIV 2016 +++ RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 20: Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (R) meets Saudi Defence Minister and Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman (L) as part of the GCC Defence Ministrial summit in Riyadh on April 20, 2016. Pool / Bandar Algaloud / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تعاون الإمارات والسعودية - خروج من جلباب التعاون الخليجي؟ 05.12.2017

قمة خليجية باردة استضافتها الكويت في غياب قادة ثلاث دول واستمرار الأزمة مع قطر، تزامنت مع إعلان الإمارات عن لجنة تعاون مشترك مع السعودية. فهل يطمح الطرفان إلى الخروج من صندوق التعاون الخليجي؟
FILE- In this Tuesday, Dec. 9, 2014 file photo, Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani attends a Gulf Cooperation Council summit in Doha, Qatar. Bahrain says it is cutting diplomatic ties to Qatar amid a deepening rift between Gulf Arab nations. (AP Photo/Osama Faisal, File) |

أزمة قطر- وداعا للسوق الخليجية المشتركة؟ 01.07.2017

تضع أزمة قطر مشروع السوق الخليجية المشتركة أمام مفترق طرق. ما مصير مشاريع البنية التحتية الطموحة في حال طرد قطر من المجلس؟ وماذا لو أصبح المناخ السياسي طاردا للاستثمارات في الإمارات وغيرها بعد سنوات الرفاه والازدهار؟
09.12.2015+++ (R-8th L) Saudi Arabia's Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prime Minister and Vice-President of the United Arab Emirates and ruler of Dubai, Bahrain's King Hamad bin Isa al-Khalifa, Saudi King Salman, Oman Deputy Prime Minister Sayyid Fahd bin Mahmoud Al Said, the Emir of Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, the Emir of Qatar Tamim bin Hamad al-Thani and Saudi Crown Prince Mohammed bin Nayef pose for a group photo during the Gulf Cooperation Council (GCC) summit in Riyadh, Saudi Arabia, December 9, 2015 in this handout photo provided by Saudi Press Agency. REUTERS/Saudi Press Agency/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. +++(C) Reuters/Saudi Press Agency

مستقبل مجلس التعاون الخليجي في عاصفة التغريدات 26.06.2017

واصل المغردون تدوينهم على الهاشتاغ #مجلس_التعاون_الخليجي وتنوعت الآراء ما بين رافض لاستمرار قطر في عضوية المجلس وبين من يرى ضرورة حل الأزمة بين الأشقاء داخل البيت الكبير

تداعيات "أزمة قطر" على أسواق النفط العالمية 06.06.2017

انخفضت أسعار النفط بسبب الأزمة بين قطر ودول عربية. وتراجعت أسعار البرميل إلى ما دون ال50 دولارا للبرميل الواحد. ويتوقع الخبراء أن تقوض الأزمة جهود منظمة أوبك لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط، لكن إلى مدى سيتأثر قطاع النفط القطري بسبب هذه الأزمة؟
In this photo provided by the Saudi Press Agency, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Amir of Qatar, left, meets with Saudi King Salman, right, at the Riyadh airport in Saudi Arabia, Tuesday, Feb. 17, 2015. (AP Photo/SPA)

صحف ألمانية: السعودية هي الأخرى تمول الفكر الراديكالي 06.06.2017

احتلت الأزمة بين قطر والسعودية من جهة ودول عربية من جهة أخرى صدارة اهتمامات تعليقات الصحف الألمانية التي تناولت أيضا دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا النزاع.
02.03.2016+++++ Screenshot Twitter albrrrr (c) twitter.com/albrrrr

حرب مشتعلة في تويتر بين السعودية وحزب الله 02.03.2016

قيام مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، حيث انتشرت الهاشتاغات المؤيدة أوالرافضة، غير أن الموضوع انتقل من مجرد التعبير عن رأي سياسي إلى مستوى التحريض الطائفي.
A Houthi fighter holds a rifle with a sticker portraying Ahmed Ali Abdulah Saleh, the eldest son of Yemen's former president Ali Abdullah Saleh, as he rides a truck near the presidential palace in Sanaa January 22, 2015. Yemen's Houthi rebels welcomed on Thursday proposed concessions by the government on power-sharing but their gunmen still held positions outside the residence of President Abd-Rabbu Mansour Hadi, who remains a virtual prisoner there. REUTERS/Khaled Abdullah (YEMEN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

"الموقف الروسي أدخل اليمن في تجاذبات السياسة الدولية" 16.02.2015

لم يدعم مجلس الأمن طلب دول مجلس التعاون الخليجي باستصدار قرار يستند إلى البند السابع وذلك خوفاً من الفيتو الروسي، حسب المحلل السياسي نبيل الشرجبي، الذي يحذر من تدويل الأزمة اليمنية في ظل "الاستراتيجية الروسية الجديدة".
In this Sunday, Nov. 16, 2014 photo provided by the Saudi Press Agency, Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, right, greets Saudi King Abdullah as the rulers of the six-nation Gulf Cooperation Council member-states met in an emergency session in Riyadh, Saudi Arabia. In a statement released early Monday Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Bahrain said they will reinstate their ambassadors to Qatar after withdrawing them in an unprecedented move eight months ago. State media and government-linked commentators across the Gulf had been calling for an end to the diplomatic spat in the face of emerging threats from the Islamic State group in Iraq and Syria. (AP Photo/SPA)

قمة الدوحة: "الخطر الإيراني" يوحد الصف الخليجي 10.12.2014

انعقدت قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة وسط أجواء من التفاؤل والحذر في الوقت نفسه، فهل تم طي صفحة الخلافات نهائياً، أم أن اختلاف المواقف سينسف البيت الخليجي مجدداً، وماذا كان ثمن عودة قطر إلى البيت الخليجي؟
Iraqi refugees queue at the registration centre of the U.N. Higher Commissioner for Refugees (UNHCR) in an eastern suburb of Damascus, 23 April 2007, where the Iraqi refugees are registering their names for residence in Syria. More than 30,000 Iraqi refugees have been registered in Syria since the start of 2007. There are some 1.5 million Iraqi refugees in Syria, most of them have fled the increasing violence in their country following the overthrow of the Iraqi regime in 2003. EPA/NABIL MOUNZER +++(c) dpa - Report+++

لماذا ترفض دول الخليج استقبال لاجئين من دول الجوار؟ 21.10.2014

تشهد منطقة الشرق الأوسط أكبر موجة نزوح في تاريخها، وفيما يتوزع الهاربون من جحيم الحروب في معظم دول الجوار ذات الإمكانيات المحدودة، ويركبون قوارب الموت نحو أوروبا التي تغيثهم، بقيت أبواب دول الخليج الغنية موصدة في وجوههم.
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