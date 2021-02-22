يضم مجلس التعاون الخليجي ست دول عربية هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين. يهدف المجلس إلى التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين لاسيما الاقتصادية والأمنية منها.

جاءت فكرة تأسيس المجلس من اقتراح قدمه أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في 16 مايو/ أيار 1976. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1980 أعيد طرح الفكرة على هامش قمة الجامعة العربية المنعقدة في الأردن. في مايو/ أيار عام 1981 توصل قادة الدول الخليجية إلى صيغة مشتركة لتأسيس المجلس. وإضافة إلى التنسيق الاقتصادي يمتلك المجلس قوة عسكرية مشتركة أنشئت سنة 1982 وأطلق عليها اسم درع الجزيرة بهدف الدفاع عن أمن منطقة الخليج.