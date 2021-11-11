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مجلس الأمن

مجلس الأمن أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، لذلك تعتبر قراراته ملزمة لها. ويتخذ المجلس من نيويورك مقرا له.

يتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض "الفيتو"، فقد حصلت كل من روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على مقاعد دائمة في المجلس بعد انتصار هذه الدول في الحرب العالمية الثانية. أما الأعضاء غير الدائمين العشرة فتنتخبهم الجمعية العامة لفترة سنتين ويتم تبديل خمسة أعضاء منهم كل سنة.

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

على حدود بيلاروسيا..مأساة و"صرخات" عبر تويتر ومبادرات فردية 11.11.2021

تشكل أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تحديا كبيرا للسياسة الأوروبية ولمنظمات الإغاثة وحتى للإعلام المستقل، لتبقى محاولات المساعدة الفردية والهاشتاغات الملاذ الأسرع.

A Sudanese youth wlks barefoot amidst tear gas fired by security forces, on October 27, 2021, during ongoing demonstrations against a military takeover that has sparked widespread international condemnation. - Security forces today made sweeping arrests of protesters who kept up demonstrations in the capital and other cities against this week's military coup, while the international community ramped up punitive measures. (Photo by AFP)

بالإجماع.. مجلس الأمن يطالب بعودة حكومة مدنية في السودان 28.10.2021

طالب مجلس الأمن الدولي العسكريين في السودان "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون"، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة"، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.
March 5, 2016 The vehicle of United Nations chief Ban Ki-moon enters a UN base in Bir-Lahlou, in the disputed territory of Western Sahara, situated 220 kilometres (137 miles) southwest of the Algerian town of Tindouf, on March 5, 2016. / AFP / Farouk Batiche (c) Getty Images/AFP/F. Batiche

عقبات أمام قرار تمديد بعثة "منورسو" في الصحراء الغربية 28.10.2021

مع اقتراب موعد انتهاء تفويض بعثة "منورسو" في الصحراء الغربية، يبدو أن مساعي الولايات المتحدة لإقناع الأعضاء في مجلس الأمن للتصويت على تمديد مهمة البعثة لعام إضافي، اصطدمت بمعارضة روسية وجزائرية، وفق مصادر ديبلوماسية.
25.10.2021 Abdullah Hamduk, sudanesische Regierungschef, spricht bei einer Pressekonferenz. Im Sudan hat das Militär einen Putschversuch unternommen. Regierungschef Abdullah Hamduk sei festgenommen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

غوتيريش يطالب بالإفراج عن رئيس الحكومة السودانية  فوراً 26.10.2021

جدد الأمين العام للأمم المتحدة إدانته القوية لـ"استحواذ العسكر بالقوة على السلطة في السودان"، ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف رادع، ومن المقرر أن تعقد الدول الأعضاء في مجلس الأمن اجتماعا مغلقاً طارئاً بشأن السودان.
A protester waves a flag during what the information ministry calls a military coup in Khartoum, Sudan, October 25, 2021. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

السودان ـ تنديد دولي بـ "الانقلاب" ودعوات للعصيان المدني 25.10.2021

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بطلب من ست دول غربية لمناقشة الوضع في السودان بعد الإطاحة بالحكومة ومؤسسات المرحلة الانتقالية. وفي ظل دعوة للعصيان، نددت دول غربية ومنظمات أممية وإقليمية بما وصفته بـ"الانقلاب".
The vehicle of United Nations chief Ban Ki-moon enters a UN base in Bir-Lahlou, in the disputed territory of Western Sahara, situated 220 kilometres (137 miles) southwest of the Algerian town of Tindouf, on March 5, 2016. / AFP / Farouk Batiche (Photo credit should read FAROUK BATICHE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/F. Batiche

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية يتدهور وإمكانية التصعيد قائمة 03.10.2021

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير مقدم إلى مجلس الأمن الدولي من تدهور الوضع في الصحراء الغربية. وأشار غوتيريش إلى أن هناك خطر واضح من التصعيد بين الأطراف المتنازعة في ظل الوضع السياسي الحالي.
July 12, 2021.*** French President Emmanuel Macron is seen on a TV screen as he speaks during a televised address to the nation from the temporary Grand Palais in Paris on July 12, 2021. - Macron announced mandatory Covid jabs for healthcare staff and that 'Covid pass' will be needed in restaurants from August. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

أزمة الغواصات.. باريس تنفي تنازلها عن مقعدها في مجلس الأمن 22.09.2021

نفت فرنسا قطعيا أن يكون الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى استعداده للتخلي عن مقعد بلاده الدائم في مجلس الأمن مقابل تشكيل جيش للاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في خضم أزمة الغواصات وتوتر العلاقات بين باريس وواشنطن ولندن وكانبرا.

FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

مصر والسودان تدعوان لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي 16.09.2021

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع حول سد النهضة حث فيه أطراف الأزمة على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي لوضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول. وفيما سجلت إثيوبيا تحفظها، رحب كل من مصر والسودان بتوصية المجلس.
Arrivals from Afghanistan at the TorrejÃ³n de Ardoz air base in Madrid, Spain on 27th August, 2021. Spain has received more than 1,900 people from Afghanistan since the air lifts began. Among the passengers of the last aircraft are 82 Spanish soldiers, four Portuguese soldiers and 85 Afghans. (Photo by Juan Carlos Lucas/NurPhoto)

قرار أممي يطالب طالبان بضمان خروج "آمن" من أفغانستان 30.08.2021

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو طالبان إلى احترام التزاماتها" من أجل خروج "آمن" لكل الذين يردون مغادرة أفغانستان. القرار الذي امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، لا يدعو إلى إقامة "منطقة آمنة" كانت فرنسا دعت إليها.
MOSCOW, RUSSIA - MAY 12: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Secretary General of United Nations Antonio Guterres and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov (not seen) hold a joint press conference during an official visit to Moscow, Russia on May 12, 2021. Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency

غوتيريش يدعو إلى "وقف التهديد الإرهابي في أفغانستان" 16.08.2021

خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، حثّ الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على توحيد صفوفه "للقضاء على التهديد الإرهابي" في أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها. المجلس دعا إلى تشكيل حكومة أفغانية جديدة.
Turkish Cypriot leader Ersin Tatar (R) and Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) take part in a parade in the northern part of Cyprus' divided capital Nicosia, in the self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus's on July 20, 2021. - Erdogan vowed to make no concession as he pressed for a two-state solution for Cyprus, during a visit to the divided eastern Mediterranean island. Erdogan began a two-day visit Monday to the self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), whose independence is only recognised by Ankara. (Photo by Christina ASSI / AFP) (Photo by CHRISTINA ASSI/AFP via Getty Images)

مجلس الأمن يدين بالإجماع مواقف أردوغان بشأن قبرص 23.07.2021

وافق مجلس الأمن الدولي على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي كما دان "الأفعال أحادية الجانب" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة.
21.07.2021 A woman checks the website of Israel-made Pegasus spyware at an office in the Cypriot capital Nicosia on July 21, 2021. - Reports that Israel-made Pegasus spyware has been used to monitor activists, journalists and politicians around the world highlight the diplomatic risks of nurturing and exporting oppressive technology, experts warned. Private Israeli firm NSO Group has denied media reports its Pegasus software is linked to the mass surveillance of journalists and rights defenders, and insisted that all sales of its technology are approved by Israel's defence ministry. (Photo by Mario GOLDMAN / AFP) (Photo by MARIO GOLDMAN/AFP via Getty Images)

"مراسلون بلا حدود" تطالب إسرائيل بحظر تصدير برنامج "بيغاسوس" 21.07.2021

اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود إسرائيل بالتورط في قضية تجسس عالمية مفترضة بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة إسرائيلية، وطالبتها بحظر تصدير البرنامج. وينظر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في المزاعم المتعلقة بالقضية.
23.6.2021, Berlin**** German Foreign Minister Heiko Maas (R) welcomes Libyan Prime Minister Abdul Hamid Dbeibah for the Second Berlin Conference on peace in Libya at the German Foreign Ministry in Berlin on June 23, 2021. - World powers are gathering on June 23 in Berlin to seek lasting peace in Libya by ensuring the conflict-wracked North African country stays firmly on the path towards general elections on December 24. (Photo by Michael Sohn / POOL / AFP)

ليبيا: مجلس الأمن يدعو لاحترام حظر السلاح وعقد انتخابات عامة 15.07.2021

بيان مجلس الأمن حول ليبيا يؤكد على ضرورة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض، بالإضافة إلى عقد الانتخابات في موعدها المقرر، وتوفير القاعدة القانونية والدستورية لها، إضافة إلى سحب العناصر الأجنبية المقاتلة من البلاد.
July 4, 2021: Aleppo, Syria, 04 July 2021. Some residents of a camp for displaced persons in Darat Izza, northwest of Aleppo. More than 2 million displaced people live in northwest Syria, often in overcrowded camps lacking in basic facilities and infrastructures. They greatly rely on aid distribution which reach them through the Bab al-Hawa crossing from Turkey as the only authorized route for U.N.-coordinated humanitarian aid. Aid organisations have warned that an enormous humanitarian crisis would face those displaced but also the rest of the population in SyriaÃ¢â¬â¢s northwest region if the opening of the Bab al-Hawa border crossing from Turkey was not renewed by the Security Council on July 10, 2021 (Credit Image: Â© Juma Mohammad/IMAGESLIVE via ZUMA Wire

مجلس الأمن يمدد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا 09.07.2021

بعد موافقة روسيا على حل وسط في محادثات اللحظة الأخيرة تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية في شمال البلاد عبر الحدود مع تركيا.
FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

مصر: سد النهضة "تهديد وجوديّ".. وإثيوبيا ترفض تدويل النزاع 09.07.2021

أكدت الأمم المتحدة على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، فيما أكدت مصر على أن السد يمثل تهديداً وجودياً لها وأنها ستحمي وتصون حقّها في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين.
FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

قضية سد النهضة.. الأمم المتحدة وواشنطن تحثان على تجنب أي عمل أحادي 06.07.2021

دعت الأمم المتحدة إثيوبيا والسودان ومصر إلى تجديد التزامها بالمحادثات في قضية سد النهضة وحثت مع واشنطن الدول الثلاث على تجنب أي عمل أحادي. والقاهرة تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته.
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