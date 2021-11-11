مجلس الأمن أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، لذلك تعتبر قراراته ملزمة لها. ويتخذ المجلس من نيويورك مقرا له.

يتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض "الفيتو"، فقد حصلت كل من روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على مقاعد دائمة في المجلس بعد انتصار هذه الدول في الحرب العالمية الثانية. أما الأعضاء غير الدائمين العشرة فتنتخبهم الجمعية العامة لفترة سنتين ويتم تبديل خمسة أعضاء منهم كل سنة.