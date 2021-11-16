 مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر إضافية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر إضافية

مدّد مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لثلاثة أشهر فقط، في حلّ وسط تقدّمت به بريطانيا لوضع حدٍّ لنزاع أميركي-روسي حول هذه المسألة استمرّ أياماً عدّة.

صورة رمزية

صورة رمزية

بإجماع أعضائه الخمسة عشر، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا في نصّ مقتضب جدّاً طرحته  بريطانيا للتصويت، داعية لمواصلة عمل "بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا" حتى 30 نيسان/أبريل. والنص المقدم استبقته نسخة أوّلية دعت إلى تمديد عمل البعثة حتى 15 أيلول/سبتمبر، لكنّ التصويت عليها أرجئ في اللحظة الأخيرة.

وتمّ التوصّل إلى هذا الحلّ الوسط بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتّحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نصّ يمدّد لفترة أطول عمل  البعثة. وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقاً لمصادر دبلوماسية، على اشتراط موسكو تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، فيما تمسّكت واشنطن ببقاء الأميركية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة.

مشاهدة الفيديو 16:18

بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية...ما هو القادم؟

ومنذ الاستقالة المفاجئة للسلوفاكي يان كوبيش من رئاسة البعثة في تشرين الثاني/نوفمبر، تشغل وليامز منصبه بالإنابة، إذ إنّ الأمين العام للأمم المتحدة استدعاها بعد عام تقريبًا من غيابها عن هذا الملف لاستلامه مجدّداً، ومنحها رسمياً منصب "مستشارة خاصة". وبهذه الطريقة استغنى غوتيريش عن موافقة مجلس الأمن على اختيار الشخص وهو قرار دقيق منذ سنوات بسبب صراعات النفوذ التي تخوضها القوى العظمى في الملف الليبي.

وفي 2020، حين كانت وليامز مساعدة لرئيس البعثة، قامت بمهمّات أحرزت تطورات مهمة في الملفّ الليبي، لا سيّما وقف إطلاق النار بين الليبيين المتحاربين بعد سنوات عدة من الاشتباكات.

ووفقا لمصادر ديبلوماسية، تقدمت روسيا بمشروع قرار اطّلعت عليه وكالة فرانس برس ينصّ على أن "يُسمّي الأمين العام مبعوثًا دون مزيد من التأخير"، كما ينصّ على تمديد ولاية البعثة حتى 30 نيسان/أبريل فقط ريثما يتّضح، وفقاً لموسكو، الوضع السياسي في ليبيا. كما أنها هدّدت باستخدام حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار الأساسي الذي كان مقترحاً. وفيما كان مرجحا أن يواجه قرار مضادّ فيتو أميركي، قبلت الأطراف في نهاية المطاف بالحل الوسط.

لا إشارات بشأن الانتخابات

يذكر أن القرار الصادر الإثنين جاء خاليا عن أيّ إشارة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية التي كانت مقرّرة في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر لكنّها أرجأت إلى أجل غير مسمّى. 

وبعد التصويت ، قالت آنا افستيغنييفا نائبة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة أنها تأمل بأن يجعل تعيين مبعوث جديد لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "بالإمكان إعادة إطلاق" لمشروع القرار الروسي بالكامل.

في المقابل، قال نظيرها الأميركي جيفري ديلورينتيس إن الولايات المتحدة دعت جميع أعضاء المجلس والليبيين أنفسهم لدعم جهود وليامز والتعاون معها "بشكل بناء".

مشاهدة الفيديو 02:14

مدرسة تاوي اللاجئين في ليبيا

 وكان حوار سياسي جرى بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في شباط/ فبراير 2021، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحّدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكنّ الصراع على السلطة الذي تغذيه تدخّلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة وعوامل أخرى عديدة، حالت دون استكمال هذه العملية الانتقالية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011 إثر انتفاضة شعبية، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي ولا سيّما بين شرق البلاد وغربها، في نزاعات شاركت فيها ميليشيات محليّة ومقاتلون أجانب وجماعات جهادية وغذّتها قوى خارجية إقليمية ودولية.

و.ب/ع.أ.ج (أ ف ب) 

 

 

مختارات

تحليل: "المحرك" الألماني الفرنسي يواجه معادلة مغاربية صعبة!

مياه تسري تحت جسور العلاقات الألمانية المغربية والفرنسية الجزائرية، ماذا يعني تزامنها؟ وهل تحمل مؤشرات على رؤية جديدة في العلاقات الأوروبية المغاربية توقف مسلسل الأزمات والمخاطر التي تهدد أوروبا وجوارها الجنوبي؟  

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Libyan commander Khalifa Haftar at the Parliament in Athens, Greece, January 17, 2020. REUTERS/Costas Baltas/File Photo

بعد القذافي..حفتر يترشح رسمياً إلى الانتخابات الرئاسية في ليبيا 16.11.2021

بعد سيف الإسلام القذافي، خليفة حفتر الرجل القوي في ليبيا يترشح رسميا إلى الانتخابات الرئاسية واعدا بـ "الدفاع عن وحدة ليبيا". ومفوضية الانتخابات الليبية تبدأ إحالة بيانات المرشحين إلى جهات الاختصاص.

TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 15: People gather to protest against the candidacy application of Saif al-Islam al-Gaddafi, the son of former Libyan ruler Muammar Gaddafi, for upcoming presidential election in Tripoli, Libya on November 15, 2021. Hamza Alahmar / Anadolu Agency

البعثة الأممية والحكومة الليبية قلقتان إزاء استهداف القضاة في سبها 30.11.2021

أبدت البعثة الأممية إلى ليبيا انزعاجها إزاء تقارير عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، فيما أبدت الحكومة الليبية قلقها بعد تجدد غلق محكمة سبها بهدف منع استئناف قرار إسقاط ترشح سيف الإسلام القذافي.

Seif al-Islam, left, the son and one-time heir apparent of late Libyan dictator Moammar Gadhafi registers his candidacy for the country’s presidential elections next month, in Sabha, Libya, Sunday, Nov. 14, 2021. Al-Islam, who was seen as the reformist face of Gadhafi's regime before the 2011 uprising, was released in June 2017 after more than five years of detention. (Libyan High National Elections Commission via AP)

ليبيا.. استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات الرئاسية 24.11.2021

اعتمدت مفوضية الانتخابات في ليبيا القائمة الأولية للمرشحين لسباق الانتخابات الرئاسية، مستبعدة سيف الإسلام القذافي. في المقابل أبقت المفوضية على ترشيح خليفة حفتر ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة.