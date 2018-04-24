مجلس الأمن يدعو لتحقيق "موثوق" بشأن مقتل أطفال في صعدة

انتهت جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول الضربة العسكرية لطائرات التحالف العربي بقيادة السعودية في صعدة بشمال اليمن وأسفرت عن مقتل عشرات الأطفال داخل حافلة كانت تقله إلى معسكر صيفي، و أسفرت الجلسة عن الدعوة إلى تحقيق موثق وشفاف، حسب ما قالت مندوبة بريطانيا لدى المجلس كارين بيرس.

وقالت السفيرة البريطانية كارين بيرس التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس بعد اجتماع مغلق حول اليمن انه "في حال لم يكن أي تحقيق يتم إجراؤه موثوقا، فإن المجلس سيكون بشكل واضح راغبا في مراجعته". وتابعت بيرس "عبر (الأعضاء) عن قلقهم البالغ من هذه الهجمات وغيرها مما حدث في الآونة الأخيرة باليمن. ودعوا لتحقيق نزيه وشفاف".

من جانبه، قال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن إنه سيجري تحقيقا خاص به في الضربة الجوية التي قتلت عشرات الأطفال في صعدة بشمال اليمن وذلك في تغير واضح في موقفه بشأن الهجوم الذي وصفته الرياض بأنه عمل عسكري مشروع ضد أعدائها الحوثيين.

وأعربت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي تدعم التحالف عن قلقها من الحصيلة الكبيرة للقتلى المدنيين. كما دانت ألمانيا الضربة وطالبت بتحقيق مستقل في الأمر، حسب ما جاء على صفحة وزارة الخارجية الألمانية على الإنترنت. كما دعا الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الليلة إلى تحقيق "مستقل" في أمر الاستهداف.

من جانبها، قالت حركة الحوثي المسلحة إن 40 طفلا على الأقل قتلوا في الضربة الجوية التي نفذها التحالف أمس الخميس وأصابت حافلة في شمال اليمن. ورفع الحوثيون بذلك عدد القتلى من الأطفال في الغارة بعد أن أعلنوا في بادئ الأمر أن عددهم 29 طفلا.

ح.ع.ح/ي.ب(أ.ف.ب/رويترز)