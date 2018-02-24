 مجلس الأمن الدولي يشدد حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية | أخبار | DW | 23.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مجلس الأمن الدولي يشدد حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية

شدد مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك نال موافقة كل أعضائه موقفه الرافض لاستخدام الأسلحة الكيمياوية. وأكد أعضاء المجلس ما جاء في مسودة مقترح بريطاني بهذا الخصوص متوعدا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/L. Muzi)

جدد مجلس الأمن الدولي رفضه القاطع لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في بيان مشترك صدر مساء أمس الجمعة (22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) بتوقيت الولايات المتحدة. وصادقت الدول 15 الأعضاء في الهيئة الأممية على مسودة بيان قدمته بريطانيا بهذا الصدد بالإجماع. وجاء في البيان " أن مجلس الأمن الدولي يعبر عن قناعته الحازمة بأن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية يجب تقديمهم للمساءلة القضائية".

وطالب مجلس الأمن الدولي كل دول العالم بضرورة المصادقة على معاهدة منع تطوير وانتاج وخزن الأسلحة الكيمياوية. يذكر أن المعاهدة المبرمة في عام 1993 قد دخلت في عام 1997 حيز التنفيذ. يشار إلى أن كل من كوريا الشمالية ومصر وجنوب السودان لم توقع على المعاهدة، فيما لم تصادق إسرائيل على المعاهدة رغم توقيعها عليها.

مختارات

وجاء في البيان الذي تمّ تبنّيه بالإجماع بناءً على مبادرة من بريطانيا أنّ "المجلس يؤكّد مجدّدًا أنّ استخدام الأسلحة الكيميائيّة هو انتهاك للقانون الدولي"، مدينًا "بأشدّ العبارات استخدام الأسلحة الكيميائيّة".  وأضاف أنّ "استخدام الأسلحة الكيميائيّة في أيّ مكان وأيّ وقت، من قبل أيّ شخص، تحت أيّ ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويُمثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليّين". وأكّد المجلس "قناعته الراسخة بأنّ الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يُحاسبوا".

يذكر أن الحرب الأهلية في سوريا قد شهدت في الماضي عدة مرات استخدام الأسلحة الكيمياوية واتهم الغرب النظام السوري بتحمل المسؤولية في ذلك، فيما رفضت روسيا حليفة دمشق التهم وحمّلت بدورها المعارضة الإسلموية السورية مسؤولية ذلك.

 كما أثارت قضية الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وأبنته انتقادات دولية وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا بعد تعرضهما لهجوم بغاز الأعصاب المحظور نوفيتشوك في اذار/ مارس 2018 في سالزبوري البريطانية. كما توفي كيم جونغ نام الذي كان يعد في الماضي وريثا محتملا للسلطة في كوريا الشمالية بعد تعرضه لغاز الأعصاب المحظور "في أكس" اثناء انتظاره في مطار كوالالمبور.

وأعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتّحدة نيكولا دو ريفيير عن أمله في أن يُتيح تبنّي هذه الاتّفاقيّة، العودة إلى "مسار نزع السلاح بالكامل" في سوريا. من جهته شدّد نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي على ضرورة منع "مجموعات إرهابيّة" من استخدام الأسلحة الكيميائيّة.

ح.ع.ح/ز.ا.ب (د.ب.أ)

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    الهجوم بغازات سامة على مدينة خان شيخون السورية وتسببه بمقتل العشرات ضمنهم أطفال، أعقبته ردود فعل دولية منددة، لكن عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار موقف ردا على الهجوم، أحدث منعرجا في الموقف الأمريكي حيث بادرت إدارة الرئيس ترامب بتوجيه ضربة جوية بصواريخ توماهوك على قاعدة جوية في حمص مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري.

  • Syrien UN-Kontrolleure überprüfen Vorwürfe zu Giftgasangriff (picture-alliance/AP)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلقها العميق" تجاه الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون. وأعلنت أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة دخلت مرحلة جمع وتحليل كل الأدلة من المصادر الموجودة". كما أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا أنها "تحقق حاليا" في الهجوم الكيميائي الذي وقع في محافظة إدلب. وشددت على "واجب تحديد هوية منفذي هذه الهجمات ومحاسبتهم".

  • Syrien UN-Kontrolleure überprüfen Vorwürfe zu Giftgasangriff (Getty Images/Afp)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وقتل أكثر من 70 مدني، وأصيب المئات غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة.

  • UN Inspektoren in Syrien (picture-alliance/dpa)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قد صرح أن استخدام الأسلحة الكيميائية "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مبديا أسفه من أن "الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة".

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وزعت مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بإجراء تحقيق سريع بعد أن اتهمت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم.

  • Syrien Aleppo Opfer von Chlorgas Angriff (picture-alliance/AA/I. Ebu Leys)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    ويعد الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013.

  • Massengrab in Syrien 21.08.2013 (picture alliance/ZUMA Press)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    نسبة لبيانات الأمم المتحدة ففي آذار/مارس 2013، تم استخدم غاز السارين لأول مرة في في خان العسل بحلب وتسبب بسقوط 20 قتيلاً و80 مصاباً، بينهم مدنيون وجنود من قوات النظام. و في 21 آب / أغسطس 2013، استخدمت قوات النظام، غاز السارين، في قصفها للغوطة الشرقية.

  • Symbolbilod Syrien Chlorgas Opfer (picture alliance/AA/F. Taki)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    ويرى مراقبون إمكانية حصول فصائل سورية معارضة على الأسلحة الكيماوية عن طريق العراق، خاصة أن الحدود المفتوحة ، كما أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكد مرارا أن الجماعات المسلحة استخدمت الأسلحة الكيماوية في العام الماضي.

  • Giftgas Chemiewaffen Vernichtung UN Inspektoren (Reuters)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وفي تشرين أول/ أكتوبر من العام 2013 وافقت سوريا على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاقية توسطت فيها موسكو وواشنطن.

  • UN Konferenz Syrien chemische Waffen Chemiewaffen Genf (picture-alliance/dpa)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وفيما يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لمناقشة أبعاد الهجوم، رفضت روسيا مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن والذي يدين الهجوم واصفة إياه بـ "غير مقبول".

  • Syrien Krankenhaus Giftgasangriff April 2014 (picture-alliance/AP)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته من جنيف أن ضحايا هجوم في سوريا يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيماوية ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب. وقالت المنظمة في بيان "يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيماوية التي تتضمن غاز الأعصاب."

  • Syrien Aleppo Opfer von Chlorgas Angriff (picture-alliance/AA/I. Ebu Leys)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    الجيش السوري نفى نفيا قاطعا من جهته أي استخدام لمواد كيماوية، وأتهم الجماعات المعارضة ومن يقف خلفها في تخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما أكدته روسيا التي دافعت عن النظام السوري، وقالت إن سلاح الجو السوري استهدف "مستودعا" لفصائل معارضة يحتوي "مواد سامة". (الكاتب: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

الهجوم الكيماوي على خان شيخون في محافظة ادلب، أعقبته اتهامات لقوات النظام السوري. مشاهد القتل البشعة للمدنيين والأطفال بالخصوص حركت المجتمع الدولي، وجعلت ملف الأسلحة الكيمياوية في سوريا يخرج من دائرة اللاعقاب. (07.04.2017)  

مواضيع ذات صلة

Konflikt in Syrien Zerstörung in Ost-Ghouta

سوريا: الغوطة الشرقية تعيش أصعب أيامها في ظل القصف المستمر 24.02.2018

قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار لوقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر للسماح بدخول المساعدات وعمليات الإجلاء الطبي، تتعرض الغوطة الشرقية لقصف مستمر أودى بحياة قرابة 500 شخص خلال 24 ساعة حسب المرصد السوري.

Syrien Angriffe auf Ost-Ghuta

المعارضة السورية تتهم النظام بقصف الغوطة الشرقية بغاز الكلور 26.02.2018

فصائل المعارضة السورية التي تسيطر على الغوطة الشرقية تتهم قوات النظام باستخدام غاز الكلور يوم أمس الأحد، والإدارة الصحية التابعة لها تعلن في بيان مقتل طفل وإصابة نحو 18 شخص بحالة اختناق.

Syrien Angriff auf Ost-Ghouta

مجلس الأمن يستعد للتصويت حول قرار لوقف إطلاق النار في الغوطة 22.02.2018

من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرار كويتي- سويدي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدحول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية وباقي المناطق المحاصرة في سوريا، وأنباء عن وساطة مصرية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  