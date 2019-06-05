 مجلس الأمن الدولي يدين بشدة العنف في السودان ويطالب بوقفه فورا | أخبار | DW | 12.06.2019

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أخبار

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة العنف في السودان ويطالب بوقفه فورا

في بيان شديد اللهجة، مجلس الأمن الدولي يدين أعمال العنف ضد المدنيين بالسودان ويطالب المجلس المجلس العسكري وقوى المعارضة الى إيجاد حلٍّ توافقي للأزمة. ويتزامن ذلك مع إعلان قوى الاحتجاج تعليق العصيان المدني مؤقتا.

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مسائيةDW: تعليق العصيان المدني..هل يفتح الباب أمام حل الأزمة؟

في بيان صدر عقب اجتماع في نيويورك، أدان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء (11 يونيو/حزيران) بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجها الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معا لإيجاد حل للأزمة. وطالب المجلس في البيان، الذي صدر بالإجماع، بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الانسان.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى "الاستمرار بالعمل معا من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية"، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا. كما شدد على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان حماية كاملة للمدنيين وكذلك المساءلة والعدالة.

ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية. ويقول دبلوماسيون إن مسودة البيان، التي وضعتها البحرين وألمانيا، جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا، اللتين رفضتا إصدار إدانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية.

عودة إلى المفاوضات

وقتل أكثر من مئة شخص في فض اعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير. وعليه توقفت المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما اذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية.

وبعد وساطة أثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج أمس الثلاثاء على إنهاء العصيان المدني الذي دام يومين، واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري.

وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي في محاولته إعادة الخرطوم الى سكة الحكم المدني. وسيبحث مجلس الأمن يوم الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد" في دارفور.

وسيصل تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون إفريقيا إلى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف اجراء محادثات حول الأزمة السودانية.

Äthiopien Sudan Premierminister Abiy Ahmed und General Abdel Fattah Al-Burhan Abdelrahman (Reuters/M. N. Abdallah)

رئيس وزراء إثيوبيا توسط لإنهاء العنف وعودة المفاوضات في الخرطوم

كلوني يدعو لضغوط مالية على الخرطوم

ومن جانبه ناشد الممثل الأميركي جورج كلوني الملتزم جدا بقضايا السودان ودارفور خصوصا، المجتمع الدولي الضغط ماليا على المجلس العسكري الحاكم في السودان أملا بتغير موقفه من المتظاهرين.

وقال كلوني في مقال مع الناشط الأميركي في مجال حقوق الإنسان جون برندرغاست نشر في صحيفة "بوليتيكو" إن العسكريين الحاكمين خائفون من أنهم سيكونون الطرف الخاسر في حال التوصل إلى اتفاق "بعدما نهبوا البلاد من دون أي عقاب مدة 30 سنة".

ص.ش/و.ب (أ ف ب، د ب أ)

  • Brennende Autoreifen in Khartum (Reuters)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    العنف وسط الخرطوم

    مع بزوغ الفجر وساعات الصباح الأولى، اقتحم الجيش وقوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في العاصمة الخرطوم، حيث يعتصم المحتجون منذ أسابيع. وقد تم استخدام القوة والرصاص الحي ما أدى إلى مقتل وإصابة الكثير من المحتجين، الذين أشعل بعضهم الإطارت محاولين إقامة حواجز لإعاقة فض الاعتصام.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    عشرات القتلى والجرحى

    هذه المحتجة لا تزال مستعدة للاعتصام والصمود، رغم هرب أغلب المحتجين من الساحة نتيجة استخدام الجيش وقوات الأمن القوة المفرطة ضدهم. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يركض الناس في الشوارع محاولين الاختباء وحماية أنفسهم من الرصاص. وحسب مصادر طبية سودانية قتل أكثر من 35 وأصيب مئات آخرون.

  • BG Sudan Proteste (Reuters)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    قلق دولي

    حاول المعتصمون استخدام كل ما وقع تحت أيديهم، لحماية أنقسهم من هجوم الجيش، الذي انتقد المجتمع الدولي تصرفه بشدة، ودعت ألمانيا وبريطانيا إلى اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان. وردا على ذلك تعهد رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبد الفتاح برهان، بالتحقيق فيما جرى، حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    الدعوة إلى انتخابات مبكرة

    عبر مؤيدون للمجلس العسكري عن دعمهم له برفع لافتة عليها صورة رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح برهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي". بعد فض الاعتصام بشكل دموي، أعلن برهان عن إلغاء كل ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة، وإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف مراقبين إقليميين ودوليين.

  • BG Sudan Proteste Graffiti in Khartoum (picture-alliance/AA)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    تلاشي الأمل بحدوث تغيير سياسي!

    رسم الغرافيتي هذا على الجدار، وكلمة "الحرية- Freedeom" يعبر عن تفاؤل وأمل السودانيين بحدوث تغيير سياسي ديمقراطي بعد الإطاحة بالبشير. وكاد أن يتحقق ذلك الأمل، بعد التقارب وتقدم المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة. لكن بعد فض الاعتصام بالقوة ووقوع ضحايا، تلاشى الأمل وتحول إلى أضغاث أحلام.

  • BG Sudan Proteste Sitzblockade vor dem Verteidigungsministerium in Khartoum (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    الاستمرار في الاحتجاج

    واصل المحتجون اعتصامهم لأسابيع أمام مقر قيادة الجيش حتى أسقطوا البشير، لكنهم واصلوا اعتصامهم بعد ذلك وقالوا بأنهم لن يبرحوا مكانهم حتى تتحقق كل مطالبهم، لكن الجيش لم يحتمل صمود المعتصمين فقام بتفريقهم بالقوة. وقد برر الجيش ذلك بأنه استهدف "منطقة مجاورة له (مكان الاعتصام) باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين". لكن المعارضة قالت إنها لن تستسلم ودعت إلى إضراب عام وعصيان مدني. إعداد: إنيس آزيله/ ع.ج


مختارات

السودان- إنهاء العصيان المدني والاتفاق على استئناف الحوار

وافق قادة حركة الاحتجاج في السودان على إنهاء العصيان المدني الذي بدأوه إثر وساطة أثيوبية، وأبلغ المبعوث الخاص محمود درير الصحفيين في الخرطوم بأنّ المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة. (11.06.2019)  

اعتقال عساكر سودانيين على خلفية حمام دم فض الاعتصام

بعد حمام الدم الذي قتل فيه، وفق مصادر طبية، نحو 100 شخص أثناء فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم، المجلس العسكري يعلن اعتقال عدد من المسؤولين عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين واحالتهم إلى قضاء عاجل. (11.06.2019)  

ترقب وحذر في ثاني أيام العصيان المدني بالخرطوم

قرر المجلس العسكري بالسودان تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح الطرق بعد دخول البلاد في عصيان مدني دعا إليه قادة الاحتجاجات، وسط ترقب وحذر. (10.06.2019)  

السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

بعد فشل المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة حول تشكيل حكومة انتقالية في السودان، قام الجيش بفض الاعتصام بالقوة فقتل وجرح العشرات وأعلن المجلس إلغاء كل ما اتفق عليه مع المعارضة. فهل انتهى حلم السودانيين بالديمقراطية؟ (04.06.2019)  

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مسائيةDW: تعليق العصيان المدني..هل يفتح الباب أمام حل الأزمة؟  

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