يسهر مجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في أوروبا. وقد اضطلع المجلس بدور رائد في النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في أوروبا. ويكافح المجلس ضد العنف ومن أجل حرية الرأي.

تأسس مجلس أوروبا أواخر خمسينات القرن الماضي، وهو هيئة لا تصدر قوانين ملزمة. ومن أبرز مؤسساته المحكمة الأوروبية التي تسهر على تطبيق الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان. ومن أبرز الدول المؤسِسة للمجلس بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة.