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مجلس أوروبا

يسهر مجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في أوروبا. وقد اضطلع المجلس بدور رائد في النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في أوروبا. ويكافح المجلس ضد العنف ومن أجل حرية الرأي.

تأسس مجلس أوروبا أواخر خمسينات القرن الماضي، وهو هيئة لا تصدر قوانين ملزمة. ومن أبرز مؤسساته المحكمة الأوروبية التي تسهر على تطبيق الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان. ومن أبرز الدول المؤسِسة للمجلس بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة.

فرانكشتاين تونس يحرج ديمقراطية الرئيس قيس سعيّد

"فرانكشتاين تونس" يحرج "ديمقراطية" الرئيس قيس سعيّد 06.05.2023

"للكلمة شعب يحميها"، يقول كمال الرياحي مؤلف كتاب "فرانكشتاين تونس" بعدما "منعت السلطة كتابا في معرض الكتاب فجعله الشعب أكثر الكتب التونسية انتشارا". معرض الكتاب الدولي في تونس حيث تحضر كتب ويبحث قراء عن كتب ممنوعة.

أبعد من تايوان.. ما مدى واقعية رؤية ماكرون لأوروبا مستقلة؟

أبعد من تايوان.. ما مدى واقعية رؤية ماكرون لأوروبا مستقلة؟ 22.04.2023

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي عن ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية في تعامله مع الصين، ضجة، لكنها سلطت الضوء مجددا على مساعي التكتل الأوروبي لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي. فما مدى واقعية رؤية ماكرون؟
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين إيطاليا لصالح مهاجرين تونسيين

محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين إيطاليا لصالح مهاجرين تونسيين 30.03.2023

دانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا الظروف المروعة في التعامل مع اللاجئين وطالبت بوقف عمليات الصد وسوء المعاملة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. بينما دانت محكمة أوروبية إيطاليا لصالح مهاجرين تونسيين.

البرلمان الإسرائيلي يقرّ بند الاستثناء في قراءة أولى

البرلمان الإسرائيلي يقرّ بند الاستثناء في قراءة أولى 14.03.2023

البرلمان الإسرائيلي يقرّ بند "الاستثناء" في قراءة أولى، أكثر النقاط الخلافية في خطط "إصلاح النظام القضائي"، ونتانياهو يستعد لزيارة برلين حيث سيتباحث مع الجانب الألماني "القلق" بشأن "إعادة هيكلة سيادة القانون" في إسرائيل.
قضية الناشطة الجزائرية بوراوي ـ حبس صحفي ووضع والدتها تحت الرقابة

قضية الناشطة الجزائرية بوراوي ـ حبس صحفي ووضع والدتها تحت الرقابة 20.02.2023

أمرت محكمة جزائرية بوضع صحفي في الحبس الموقت في قضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي البلاد رغم صدور أمر بمنعها من ذلك، ما تسبب في أزمة جديدة بين الجزائر وباريس. كما وُضعت والدتها تحت المراقبة القضائية، وفق منظمة حقوقية.

بعد تلقيه تهديدات.. فريق جعفر توك يلغي التصوير ويغادر العراق

بعد تلقيه تهديدات.. فريق "جعفر توك" يلغي التصوير ويغادر العراق 02.02.2023

ألغى الإعلامي جعفر عبد الكريم وفريقه تصوير حلقة من برنامجه "جعفر توك" في العاصمة العراقية بغداد بعد تلقي الفريق تهديدات وضغوط من قبل سلطات عراقية، ما أضطر الفريق إلى مغادرة العراق.
مجلس أوروبا يدعو لإنشاء محكمة للمسؤولين الروس عن حرب أوكرانيا

مجلس أوروبا يدعو لإنشاء محكمة للمسؤولين الروس عن حرب أوكرانيا 26.01.2023

دعا مجلس أوروبا إلى محكمة دولية خاصة بشأن الحرب ضد أوكرانيا. والهدف من هذه المحكمة هو معاقبة مرتكبي جرائم الحرب الروسية على أوكرانيا. وقد صوت الأعضاء لصالح القرار بالإجماع تقريبا، في خلاف لتصويت أعضاء البرلمان الأوروبي.

مستخدمو تويتر يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة

مستخدمو تويتر يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة 19.12.2022

أيّد مستخدمو تويتر تنحي إيلون ماسك عن رئاسة الشبكة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهد الملياردير عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته، بعد أسابيع من توليه المنصب الأعلى في المجموعة العملاقة.

ماذا وراء العدد القياسي لعدد الصحافيين المسجونين بالعالم؟ 14.12.2022

تقرير جديد لمنظمة مراسلون بلا حدود يكشف عن بلوغ عدد الصحافيين المحتجزين في العالم مستوى غيرَ مسبوق.. ما تفاصيل هذا التقرير؟ وماهي البؤر السوداء بالنسبة للصحفيين؟
سيف القضاء.. هل يهدد حرية الرأي والتعبير؟

سيف القضاء.. هل يهدد حرية الرأي والتعبير؟ 08.12.2022

قضت محكمة في بغداد بسجن الناشط العراقي الشاب حيدر الزيدي ثلاث سنوات بعد نشره تغريدة ينتفد فيها الحشد الشعبي. فهل باتت حرية التعبير مهددة؟ وهل يصبح القضاء أداة تستغلها الحكومة والميليشيات لقمع من ينتقدها؟
هل تقدم المفوضية الأوروبية على تجميد الأموال المخصصة للمجر؟

هل تقدم المفوضية الأوروبية على تجميد الأموال المخصصة للمجر؟ 06.12.2022

يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اقتراح المفوضية الأوروبية بتجميد أكثر من 13 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر، وذلك لعدم تلبيتها مطالب المفوضية فيما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.
تراجع سيادة القانون حول العالم.. ماذا يعني ذلك؟

تراجع سيادة القانون حول العالم.. ماذا يعني ذلك؟ 28.10.2022

للعام الخامس على التوالي يتزايد انتهاك القوانين على مستوى العالم حسب "المؤشر الدولي لسيادة القانون" لعام 2022. ومن ضمن ما يعنيه ذلك تقليص ضمانات الحقوق الأساسية والتزامات الحكومات تجاه مواطنيها، ما هي حلفيات ذلك؟
تكريما لنضاله ضد الغزو الروسي - منح الشعب الأوكراني جائزة سخاروف

تكريما لنضاله ضد الغزو الروسي - منح الشعب الأوكراني جائزة سخاروف 19.10.2022

منج البرلمان الأوروبي شعب أوكرانيا جائزته السنوية لحرية الفكر، تكريما لنضاله ضد الغزو الروسي. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي: "إنهم يدافعون عما يؤمنون به. يقاتلون دفاعا عن قيمنا. يحمون الديمقراطية والحرية وحكم القانون".
مجلس أوروبا يبدي قلقه حيال مشروع قانون التضليل الإعلامي في تركيا

"مجلس أوروبا" يبدي قلقه حيال مشروع قانون "التضليل الإعلامي" في تركيا 08.10.2022

أعرب مجلس أوروبا عن قلقه حيال مشروع قانون تتم مناقشته حالياًَ في تركيا لمعاقبة "التضليل الإعلامي"، محذرة من تداعيات إقراره المحتلمة على حرية الصحافة في بلد يحتل المرتبة 149 من بين 180دولة في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022.
ما جديد قانون المفوضية الأوروبية لتعزيز حماية وسائل الإعلام؟

ما جديد قانون المفوضية الأوروبية لتعزيز حماية وسائل الإعلام؟ 16.09.2022

من أجل حماية الديمقراطيات في الاتحاد الأوروبي ينبغي تقوية استقلالية وسائل الإعلام الأوروبية، وعليه تصدر المفوضية الأوروبية قانونا جديدا يعد بتحقيق أكثر من هدف على رأسها تعزيز حرية وسائل الإعلام وحمايتها؟
مجلس أوروبا ينتقد هولندا بشدة لتردي أوضاع اللاجئين

مجلس أوروبا ينتقد هولندا بشدة لتردي أوضاع اللاجئين 02.09.2022

انتقدت دنيا مياتوفيتش، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، الأوضاع التي يواجهها طالبو اللجوء في هولندا. ومن بين ما انتقدته المفوضة عمليات التأجيل في توفير الإقامة وما وصفته بـ"الفارق الصارخ" في المعاملة المقدمة للأوكرانيين.
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