يسهر مجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في أوروبا. وقد اضطلع المجلس بدور رائد في النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في أوروبا. ويكافح المجلس ضد العنف ومن أجل حرية الرأي.
تأسس مجلس أوروبا أواخر خمسينات القرن الماضي، وهو هيئة لا تصدر قوانين ملزمة. ومن أبرز مؤسساته المحكمة الأوروبية التي تسهر على تطبيق الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان. ومن أبرز الدول المؤسِسة للمجلس بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة.
أعرب مجلس أوروبا عن قلقه حيال مشروع قانون تتم مناقشته حالياًَ في تركيا لمعاقبة "التضليل الإعلامي"، محذرة من تداعيات إقراره المحتلمة على حرية الصحافة في بلد يحتل المرتبة 149 من بين 180دولة في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022.