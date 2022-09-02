مجلس أوروبا ينتقد هولندا بشدة لتردي أوضاع اللاجئين

قالت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، في خطاب للحكومة الهولندية، اليوم الجمعة (الثاني من شبتمبر/ أيلول 2022)، إن الوضع الذي يواجه طالبي اللجوء في هولندا لطالما كان غير مقبول وساء على مدار الشهور الأخيرة.

وفي إشارة خاصة إلى مركز تسجيل اللاجئين، تير أبل، حيث ينام مئات اللاجئين في العراء، كتبت مياتوفيتش أن الوضع الحالي "يبدو أنه لا يفي حتى بأدنى حد من المعايير" المنصوص عليها في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومركز تير أبل لاستقبال طالبي اللجوء مجهز لاستيعاب 2000 شخص كحد أقصى، لكن منذ عدة أسابيع، يواجه المركز صعوبات كبيرة متعلقة بارتفاع أعداد طالبي اللجوء الذين من المفترض أن يستفيدوا من خدماته. ففي الأيام القليلة الماضية، وصل مئات المهاجرين إلى المركز أملا بالحصول على مكان للمبيت. لكن بسبب الاكتظاظ لم يتمكنوا من ذلك، ما أدى إلى بقاء أكثر من 700 شخص في الشارع قبالة المركز، ينامون في خيام في ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وأعربت المفوضة الأوروبية عن قلقها وحثت الحكومة الهولندية على "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان توفير كل ما هو ملائم من الغذاء ومياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية".

كما أعربت عما وصفته بـ"الفارق الصارخ في المعاملة المقدمة للأوكرانيين"، مقارنة بتلك التي تنالها الجنسيات الأخرى. وقالت إن هذه معاملة تمييزية يجب منعها.

ويسهر مجلس أوروبا لحقوق الإنسان على احترام حقوق الإنسان في الدول 46 المنضوية تحت لوائه، ويشار إلى أن المجلس لا ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي.

ع.ش/ ع.ج (د ب أ، مهاجر نيوز)