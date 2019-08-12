 مجلس أوروبا: ألمانيا تتهاون في محاربة الفساد | أخبار | DW | 12.08.2019

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أخبار

مجلس أوروبا: ألمانيا تتهاون في محاربة الفساد

"ألمانيا لم تتخذ إجراءات كافية في محاربة الرشوة"، كما أن استجابتها لتوصيات مناهضة الفساد الصادرة منذ 2015 "منخفضة للغاية بشكل كبير". لم يصدر هذا الكلام عن حزب معارض بل "هيئة مناهضة الفساد" في مجلس أوروبا.

Deutschland Bundestag (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

ترى هيئة مناهضة الفساد في مجلس أوروبا أن البر لمان الألماني عرقل تنفيذ توصياتها.

ذكرت هيئة مناهضة الفساد في مجلس أوروبا (Greco) التي تمثل 48 دولة، اليوم الاثنين (12 آب/ أغسطس 2019)، أن ألمانيا لا تتخذ إجراءات كافية في محاربة الرشوة كما أنها لم تنفذ توصيات الشفافية خاصة فيما يتعلق بالبرلمان الاتحادي (بوندستاغ). فحسب الهيئة لم يقم أعضاء البرلمان بالفصل الواضح بين نشاطاتهم كنواب وأعمال أخرى في القطاع الخاص.

مختارات

وقالت "غريكو"، وهي الهيئة التابعة لمجلس أوروبا، إن مستوى استجابة ألمانيا لتوصيات مناهضة الفساد الصادرة في 2015 "منخفضة للغاية بشكل عام". وأضافت بأنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن مطالبة أعضاء البوندستاغ بالكشف عن تضارب المصالح المحتمل المتعلق بأمور يتم النظر فيها بالمجلس، بحسب غريكو. وقالت الهيئة إنه لم يتم تطبيق توصية بتعزيز تنفيذ متطلبات الشفافية أيضاً.

وأضافت غريكو أن قواعد جديدة بشأن تعاملات النواب مع أفراد جماعات الضغط لم تتصد سوى بشكل جزئي لمخاوف الهيئة. وقالت أيضاً إنه لم يتم تنفيذ توصية بشأن قواعد خاصة بالأنشطة الثانوية للقضاة سوى في محكمتين اتحاديتين.

وتابعت هيئة مناهضة الفساد (غريكو) أنه لم يتم تنفيذ سوى ثلاث من أصل ثماني توصيات صدرت عام 2015 بشكل كامل. ونتيجة لذلك، فإن ألمانيا عرضة الآن لنظام مراقبة خاص للدول ذات مستويات الاستجابة المنخفض.

وهناك 12 من الدول الأعضاء بمجموعة غريكو البالغ عددهم 48 دولة، عرضة أيضاً لنظام المراقبة ومن بينها النمسا وفرنسا والمجر وتركيا.

ويشار إلى أن مجلس أوروبا منفصل عن الاتحاد الأوروبي ويتناول بشكل رئيسي حقوق الإنسان وسيادة القانون.

أ.ح/ خ.س (د ب أ)

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