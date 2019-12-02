مجلة شارلي إيبدو الساخرة تثير غضب الجيش الفرنسي

دافعت اسبوعية شارلي ايبدو الساخرة عن نفسها بعد الغضب الذي تسببت به رسومها الكاريكاتورية حول حادث التحطم الدامي لمروحيتي الجيش الفرنسي في مالي الذي أودى بحياة 13 جنديا.
والمجلة، التي كانت هدفا في السابق لهجوم من اسلاميين متطرفين في كانون الثاني/يناير عام 2015، قامت بنشر الرسوم الكاريكاتورية على موقعها الالكتروني. وأعرب رئيس اركان سلاح البر في الجيش الفرنسي الجنرال تييري بوركارد عن "غضبه" من الرسوم التي تناولت الجنود القتلى.
لكن رئيس تحرير شارلي ايبدو المعروف ب"ريس" دافع عن "الروح الساخرة" للمجلة، في الوقت الذي أقر فيه بأهمية عمل الجيش الفرنسي.
وأثار مصرع 13 جنديا في اصطدام مروحيتين خلال عملية عسكرية ضد الجهاديين صدمة كبرى في فرنسا التي لم يتكبّد جيشها خسائر بشرية بهذه الفداحة منذ التفجير الذي استهدف مقر قيادة القوات الفرنسية في بيروت في عام 1983 وأوقع 58 قتيلا.
ويُظهر واحد من الرسوم الخمسة على موقع شارلي ايبدو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واقفا أمام نعش لأحد الجنود القتلى وقد لُف بالعلم الفرنسي، مع عبارة "انضممت الى الجيش لأكون متميزا عن الآخرين"، وهو شعار يستخدمه الجيش في حملته الحالية واعلاناته لتطويع جنود.
وغرد رئيس الاركان الجمعة معربا عن "استياء عميق وعدم فهم ازاء هذه الرسوم من شارلي ايبدو". وتابع "افكاري تذهب أولا الى عائلات هؤلاء الجنود الذين قتلوا خلال أداء واجبهم للدفاع عن حرياتنا". وفي رسالة موجهة الى "ريس"، اتهم المجلة بتدنيس فترة حداد العائلات الحزينة.
أما "ريس" فكتب في رده الأحد "على صحيفتنا ان تبقى وفية لروحها الساخرة، واحيانا الاستفزازية". وأضاف "ومع ذلك أود ان اقول اننا على دراية بأهمية عمل الجنود الفرنسيين في قتالهم ضد الارهاب".
ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
قتل عناصر الأمن رجلا أمام مفوضية للشرطة الفرنسية بشمال باريس، لدى محاولته دخولها وهو يهتف "الله أكبر" ويرتدي "حزاما ناسفا وهميا" كما ذكرت وزارة الداخلية. وجاء الحادث بعد سنة على الاعتداء على أسبوعية "شارلي إيبدو" الساخرة، وأقل من شهرين على اعتداءات باريس.
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
ووقع الهجوم بعيد احتفال شارك فيه الرئيس فرنسوا أولاند تكريما للقوى الأمنية وقال خلاله إن "الإرهاب ما زال يشكل في بلادنا تهديدا مخيفا". واعتبر أولاند أن كل اعتداء على شرطي ورجل إطفاء لا يعتبر جنحة "فقط" بل "اعتداء على الجمهورية".
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
وكان الرئيس الفرنسي قد افتتح مراسم إحياء ذكرى ضحايا اعتداءات شارلي إيبدو بإزاحة الستار عن لوحة لضابط شرطة قتل رميا بالرصاص في شارع يقع بالقرب من مكتب الأسبوعية الساخرة، وعن لوحة أخرى تتضمن أسماء الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم هناك. ثم قام بإهداء لوحة تذكارية تخليدا للضحايا الأربعة الذين قتلوا أثناء تواجدهم في متجر يهودي.
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
شارلي إيبدو أصدرت من جانبها عددا خاصا في ذكرى الاعتداءات اتسم بالانتقاد اللاذع للدين. وتصدر غلاف العدد الخاص، الذي جاء في 32 صفحة بدلا من 16 صفحة كما هو معتاد، صورة ساخرة لشخص يرمز للأديان وهو يحمل بندقية كلاشينكوف على ظهره مكتوب عليها "بعد عام واحد، القاتل لا يزال هناك".
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
فيما قوبل العدد الجديد من شارلي إيبدو بانتقادات من ممثلي الكنيسة وكذلك الساسة في فرنسا. وانتقدت صحيفة الفاتيكان الرسمية شارلي إيبدو لتصويرها الدين على هيئة "قاتل" قائلة إن ذلك أمر "مؤسف" ينطوي على عدم احترام لكل الأديان.
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
لوران سوريسو رئيس تحرير الحالي للأسبوعية الساخرة دافع عن صورة الغلاف. وقال سوريسو، الذي تولى المنصب بعد الهجوم الدموي على الصحيفة في مقابلة معه: "لماذا هذه الإثارة، فشيء كهذا كنا نفعله دائما. المرء لديه الحق في العيش بدون إله، وهذا تقليد في فرنسا منذ فولتير".
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
وقد أسفر الهجوم على شارلي إيبدو وما تبعه من هجوم على متجر للأغذية اليهودية الحلال عن مقتل 17 شخصا. وفقدت الصحيفة الساخرة عددا من أبرز رساميها في الهجوم حين اقتحم إسلاميون متشددون قاعة التحرير وفتحوا النار على العاملين.
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
ولقيت الصحيفة تعاطفا كبيرا من مختلف أنحاء العالم بسبب الاعتداءات عليها. وخرجت تظاهرات تضامنية معها شارك فيها أغلب قادة العالم. فيما تضامن مسلمو فرنسا مع الصحيفة وضحايا الاعتداءات وخرجوا منددين بالهجمات.
الكاتب: ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)