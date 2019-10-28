 مجلة الدار.. مشروع ثقافي يطلقه طبيب أسنان لاجئ في النرويج | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 05.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

مجلة الدار.. مشروع ثقافي يطلقه طبيب أسنان لاجئ في النرويج

مشروع ثقافي طموح أطلقه طبيب أسنان لاجئ في النرويج. الطبيب القادم من سوريا استطاع وبمساعدة اصدقاء، أن يطلق مجلة باللغتين العربية والنرويجية لتكون جسرا ثقافيا يربط بين اللاجئين والسكان المحليين في هذا البلد الإسكندنافي.

الاحتفال باطلاق المجلة في النرويج

الاحتفال باطلاق المجلة في النرويج

في رحلته الطويلة من سوريا إلى النرويج، لم يدر بخلد طبيب الأسنان الفلسطيني الأصل أسامة شاهين والقادم من دمشق، أية فكرة حول حياته الجديدة خارج سوريا، شاهين الذي غادر سوريا إلى روسيا عام 2014 طالت مدة لجوئه أشهرا طويلة ليتمكن بعدها من مغادرة الأراضي الروسية وتقديمه اللجوء في النرويج عام 2015 ليصبح أحد أفراد الجالية السورية الصغيرة والتي ازداد عددها في الآونة الأخيرة  لتصبح حوالي 35 ألفا ولتكون واحدة من أبرز الجاليات المهاجرة الواصلة إلى هذا البلد الإسكندنافي.

صعوبات اللجوء

يرى شاهين أن النرويج وإن كانت لها ميزات كثيرة من ناحية الرفاه الاجتماعي وإيجاد فرص عمل، بيد أن اللاجئين يواجهون ظروفا قاسية جدا، إذ يحرم اللاجئ من ممارسة حياته العادية، في تعلم اللغة أو مواصلة التعليم أو حقه في لم الشمل أو حرية التنقل بين الولايات حتى البت في طلبه، وهي فترة تتراوح بين 8 ـ 24 شهرا. وهي ما يسميها الكثيرون "مرحلة الجمود". وبحسب شاهين فإن هذه الفترة هي من أصعب الفترات التي يواجهها اللاجئ القادم إلى النرويج، حيث تعتبر مرحلة تغييب كامل له في حياته العامة. بعد هذه الفترة وفي حال قبول الطلب من قبل سلطات الهجرة، يدخل اللاجئ في المرحلة الثانية والمكونة من 4 فصول دراسية قابلة للتمديد، حيث يتوجب عليه دراسة اللغة، وأسلوب الحياة في النرويج، وأيضا يتاح له التدرب ضمن عدة مهن، ليسمح له بالعمل بعدها في هذه المهنة بعد انهاء مرحلة الإعداد والتأهيل.

تحدي الذات بالقرب من المتجمد الشمالي

مختارات

فجرت حلقة The Voice بنسختها الألمانية مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بإعلان مشاركتها اللاجئ الفلسطيني القادم من حلب محمد الشريف في برنامجها، ونجاحه في التخطي للمرحلة المقبلة، مهاجر نيوز وصلت إلى هذا الفنان وتحدثت معه.

تولي أوروبا قيمة كبيرة لتعدد اللغات والتنوع اللغوي فيها، بيد أن التركيز لايزال منصبا أكثر على اللغات الأوروبية، وينظر إلى استخدام اللغات الأخرى أنه عائق أمام الاندماج. غير أن هناك أدلة تثبت أهمية اللغات الأصلية للمجتمع.

طبيب الأسنان الشاب وجد نفسه في مدينة بيرغن المطلة على بحر الشمال، والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث المساحة بعد العاصمة أوسلو، وتشتهر ببرودة طقسها. في مجتمع جديد ولغة جديدة، وعدد قليل من العرب والسوريين حوله، حيث تبلغ الجالية العربية حاليا زهاء 150 ألف شخص ينتشرون في كافة المدن النرويجية.

وبالرغم من رفض طلب لجوئه في المرة الأولى وطلب السلطات منه العودة إلى روسيا، إلا أنه لم يستسلم، وطعن في القرار وصمم على تعلم اللغة واتقانها، حيث تم قبوله في برنامج الماجستير تخصص "تنمية صحية". بيد أن عمله في المستشفيات النرويجية في فترة التدريب، واختلاطه مع اللاجئين والنرويجيين على حد سواء مكنه من فهم المجتمع النرويجي بشكل أفضل كما أنه استطاع أن يرى المشاكل والصعوبات التي يواجهها اللاجئون في النرويج لا سيما من لا يتقن اللغة أو من كبار السن. وتعمقت هذه الفجوة مع انتشار مرض كورونا، وعدم تفهم بعض اللاجئين لإجراءات الاغلاق الحكومية، ما دعاه وبمساندة عدد من أصدقائه ومتطوعين عرب ونرويجيين إلى إصدار مجلة باللغتين العربية والنرويجية لتكون جسر تواصل بين المواطنين واللاجئين ولإتاحة الفرصة لكل منهما في فهم الآخر بلغته بصورة أفضل.

Norwegen | Geflüchtete machen eine Kulturveranstaltung

أسامة شاهين يتحدث عن فكرة المجلة

جسر ثقافي

على غلاف المجلة التي أطلق عليها شاهين إسم "الدار"، كتب بالبنط العريض تعريفا للمجلة:

الدار تعني البيت، وكل فضاء يشغله الساكن. ومجلتكم التي تحمل هذا الاسم ستحاول أن تكون دارا ً يتم فيه نقاش أمور متعددة تتعلق بالثقافة ومجريات الحياة لتعزيز التواصل وتخفيف وطأة المنفى. دار مجلة يقدمها المهاجرون والسكان المحليون معا.

ويقول شاهين عن المجلة: "الفكرة واتتني عندما لاحظت وجود صعوبات كبيرة لدى المهاجرين الجدد الذين لا يتقنون اللغة النرويجية، وأيضا لدى كبار السن في فهم الإجراءات الحكومية، وتفاقمت هذه الصعوبات لديهم مع بداية جائحة كورونا، وما رافقها من إجراءات حكومية تتعلق بالإغلاق والعلاج". ويضيف لمهاجر نيوز "ناقشت مع أصدقاء مهاجرين ونرويجيين فكرة إصدار مجلة باللغتين العربية والنرويجية، لتكون جسرا بين ناطقي العربية والنرويجية. أصدرنا العدد الأول في شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 حيث أطلقنا موقعا الكترونيا صمم بجهود ذاتية من أصدقاء متطوعين، كما أننا جمعنا من أنفسنا بعض المال لنقوم بطباعة العدد الأول".

وبحسب شاهين فإن كورونا كان الموضوع الرئيسي للعدد الأول من المجلة، فقد فرض الموضوع نفسه، "حاولنا ترجمة القرارات الحكمية وبعض المواضيع التي نشرتها الصحف النرويجية، كما حاولنا نقل كيف واجه اللاجئون كورونا، وما هي انطباعاتهم، وترجمناها للنرويجية، بالإضافة لذلك فتحنا الباب لمن يرغب بالكتابة من خواطر وتجارب ذاتية وحتى بعض المواضيع السياسية التي يراها اللاجئون مهمة في حياتهم".

النجاح الكبير لهذه المجلة و ترحيب العديد من النرويجيين بها، ولا سيما من قبل بعض الجامعات التي تدرس اللغة العربية بالنرويج، وبعض المؤسسات التي تدعم اللاجئين، والاحتفاء الكبير بهذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في النرويج، ساهم في سرعة إصدار العدد الثاني والحصول على منحة من مؤسسات ثقافية نرويجية هي FrittOrd الكلمة الحرة وكذلك Kulturrådet المجلس الثقافي في النرويج لتغطية تكاليف المجلة والطباعة والنشر وذلك لمدة عام كامل، قابلة للتجديد.

Norwegen | Geflüchtete machen eine Kulturveranstaltung

علاف العدد الثاني من المجلة

مكافحة العنصرية عبر الكلمة

موضوع العنصرية كان الموضوع الرئيسي للعدد لثاني من المجلة، فبالرغم من وجود مؤسسات داعمة للاجئين في النرويج، إلا أن عنصرية بعض الأحزاب تجاه الهجرة واللاجئين هي مشكلة كبيرة أمام اللاجئين في النرويج، كما أن التضييق على اللاجئين والمطالبة بإرجاعهم كما هو الحال في الدنمارك، يلاقي صدى كبيرا داخل المجتمع النرويجي من بعض الأحزاب التي تطالب بقوانين مماثلة.

موضوع العنصرية لاقى استحسانا كبيرا لمناقشته من قبل مهاجرين ونرويجيين، وأوضحت هيئة تحرير المجلة سبب هذه الأهمية بقولها:

في أحد المحادثات مع الكاتبة المغربية النرويجية رانيا برود، وسؤالها عن المواضيع تبدو أكثر أهمية للنقاش في الأعداد القادمة من مجلة الدار. أجابت رانيا دون تردد: العنصرية. ونشرت المجلة على غلاف العدد

"قد يبدو الحديث عن العنصرية سهلاً للوهلة الأولى، ولكن الصعب في ذلك هو أن العنصرية تأخذ أشكالا متعددة ومختلفة، ويكون السؤال الأهم: ما هي القضايا التي يجب منحها الأولوية في النقاش؟ التحدي الأصعب مع العنصرية لا يتعلق فقط بالأحداث العنصرية في حد ذاتها، ولكنها العواقب التي تأتي بعدها. كيف سيقوم أب لاجئ بالابتسام لأولاده عند العودة للبيت، وذلك بعد أن يكون قد تعرض لحادث عنصري في طريق العودة؟ كيف سيمنح أولاده الثقة بالنفس بعد أن تمكنت النظرات من حوله من تخليصه من ثقته بنفسه؟

ويقول شاهين المجلة استقطبت العديد من الكتاب العرب والنرويجيين، هم يكتبون بشكل تطوعي، بيد أن الأهمية التي تكمن في عملنا، هي أننا استطعنا أن نشيّد جسرا بين المهاجرين والمواطنين، وأن نتحدث عن مشاكلنا وهويتنا، ومخاوفنا، وهو ما أعتقد أنها الأساس الصحيح في أية عملية اندماج داخل المجتمع.

الكاتب: علاء جمعة

المصدر: مهاجر نيوز

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Violetta Savchits, Belarus

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    فستان الزفاف ضد العنف

    هل هي الأميرة ليا وهي متأهبة للمعركة ضد جيش دارث فيدر؟ للوهلة الأولى يبدو المشهد وكأنه من سلسة أفلام "حرب النجوم”. لكن الصورة من روسيا البيضاء، حيث احتج عشرات الآلاف بشكل سلمي ضد رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو عام 2020 .ارتدى كثير من المتظاهرين والمتظاهرات ملابس بيضاء، مثل هذه الفتاة التي اختارت فستان الزفاف كرمز للاحتجاج ضد القمع والعنف.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Violetta Savchits, Belarus

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    التشبث بالحرية

    سواء أكان المتظاهرون يرتدون الأبيض أو الأحمر، فإنهم يتحدون قوات الأمن البيلاروسية التي ترتدي الزي العسكري. هذه الشابة أيضا تحتج ضد لوكاشينكو، لكنها بدلاً من فستان الزفاف، اختارت احتضان هذا الجندي الشاب. بينما تتظاهر بكل جوارحها وجسدها من أجل السلام والحرية، يبدو الجندي في حيرة من أمره ولا يعرف كيف يتعامل مع الموقف. نجحت المصورة البيلاروسية فيوليتا سافشيتس في التقاط صورتين قويتين رمزياً.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Yasin Akgül, Türkei

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    صور القمع

    متظاهرون يعبرون عن رغبتهم في تغيير البلاد ويحتجون ضد قوات الأمن التركية في اسطنبول من أجل حقوقهم. وضع المتظاهرون أيديهم على دروع ومصدات شرطة مكافحة الشغب. لا يتعرض المتظاهرون وحدهم للضغط السياسي في تركيا، بل الكثير من الصحفيين أيضاً. المصور الصحفي ياسين أكغول نجح في التقاط صور رائعة وقوية مثل هذه.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Yasin Akgül, Türkei

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    الجانب السلبي للصورة!

    لولا الرجل بالزي العسكري، قد تبدو مثل صورة زوجين أمام فندق والموظف ينتظر حمل أمتعتهما. لكنها للصحفي قادري غورسل عند إطلاق سراحه واستقبال زوجته له أمام بوابة السجن. أثرت الصورة على الكثيرين في تركيا، حتى على الحكومة. يقول المصور ياسين أكغول: "منذ ذلك الحين، لم يعد يتم الإفراج عن السجناء أمام بوابة السجن (...) ولكن في محطات الخدمة على الطريق السريع وهذا هو الجانب السلبي لهذه الصورة الناجحة".

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Lalo de Almeida, Brasilien

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    رحيل بلا وداع

    لقي أكثر من 400 ألف شخص حتفهم بسبب وباء كورونا في البرازيل.هذا ما جعلها الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم ذلك يقلل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من شأن الجائحة، ويتحدث عن أنفلونزا خفيفة ولا يتخذ أي إجراءات لحماية السكان. والنتيجة مقابر جماعية مثل مقبرة ساو لويز في ضواحي ساو باولو. تغيرت طقوس الجنازات ولم يعد لدى الناس الحزينين فرصة لإلقاء نظرة الوداع على أحبائهم.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Lalo de Almeida, Brasilien

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    جسر فوق الرأس

    حتى هؤلاء الأشخاص الذين لا مأوى لهم في ساو باولو لا يستطيعون حماية أنفسهم من كورونا. فقط بطانية رقيقة تفصلهم عن الرصيف الصلب والسيارات تمر من حولهم، لكن هناك "جسر" فوق رؤوسهم. الصورة للمصور لالو دي ألميدا الذي أراد استخدام صوره للفت الانتباه إلى الأزمة في بلد يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة. إنه يصور أشخاصا لا تعتبر وقاية الفم والنظافة أكبر مشاكلهم، بل العثور على ما يكفي من الطعام لهم ولأطفالهم.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Louisa Gouliamaki, Griechenland Lesbos

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    النوم في أخطر الأماكن

    بدلاً من تحت الجسر، ينام الناس هنا تحت مضخة الغاز. كان مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية أكبر مخيم للاجئين في الاتحاد الأوروبي قبل الحريق الهائل الذي دمره في سبتمبر/ أيلول 2020. كان اللاجئون يعيشون في ظروف صعبة "لا إنسانية" في المخيم المكتظ، لكن بعد الحريق، بات هؤلاء بلا مأوى واضطروا للنوم في الشارع، أو تحت سقف محطة الوقود كما في هذه الصورة.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Louisa Gouliamaki, Griechenland Lesbos

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    خطوات صغيرة نحو حياة أفضل

    حريق مخيم موريا والأوضاع السيئة للاجئين في جزيرة ليسبوس تزامن مع تفشي وباء كورونا، مما دفع بعض الدول الأوروبية إلى استقبال بعض اللاجئين من بين 12 ألف لاجئ ممن كانوا في المخيم. كذلك الأمر بالنسبة للفتاة الصغيرة في الصورة والتي تسير نحو الحافلة في ميناء بيرايوس بالقرب من أثينا. التقطت المصورة لويزا جولياماكي الصورتين للاجئين.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Ivor Prickett, Libyen

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    العيش وسط الدمار

    هذه البنايات كانت في السابق مبان سكنية قبل الحرب. من الصعب اليوم تخيل أن الناس ما زالوا يعيشون هنا. تقع هذه المباني في مدينة بنغازي القديمة شرقي ليبيا. أعقبت الإطاحة بالقذافي في عام 2011 تسع سنوات من الحرب الأهلية. والبنية التحتية المدمرة التي يظهرها المصور الصحفي الأيرلندي إيفور بريكيت في صوره، شاهدة على الدمار الذي لحق بالبلاد.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Ivor Prickett, Libyen

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    الحلوى ضد مرارة الحرب

    تقع عربة الحلوى هذه في ساحة الشهداء بوسط مدينة طرابلس الليبية. حلوى غزل البنات أم الفشار؟ هذا سؤال لا يثير اهتمام الناس في بلد ابتلي بحرب أهلية وبالموت والدمار، لكنه مازال يحتفظ ببعض أوجه الحياة. بعض الحلوى قد تنسي المآسي بعض الوقت. هذه الصورة أيضا للمصور الإيرلندي إيفور بريكيت الذي زار ليبيا الآن للمرة الثانية منذ عام 2011. إعداد: ماركو مولر/ إيمان ملوك


مواضيع ذات صلة

Symbolbild Krankenkassen Geld Beitragsschulden

ما هي التأمينات التي يحتاجها اللاجئون في ألمانيا؟ 28.10.2019

الجميع معرض للإصابة بالمرض، لهذا فإن التأمين الصحي هو أمر هام وضروري. لكن هناك تأمينات أخرى يتوجب على طالبي اللجوء في ألمانيا أخذها بعين الاعتبار. نقدم هنا لمحة عن بعض التأمينات الموجودة وأهميتها بالنسبة للاجئين.