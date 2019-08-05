مجددا.. الحوثيون يعلنون قصف مطار أبها السعودي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء (13 أغسطس/ آب 2019)، قصف مطار أبها الدولي السعودي بطائرات من دون طيار.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن سلاح الجو المسير في الجماعة نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2 k على مطار أبها الدولي.

ولم يرد أي ذكر للهجوم في وسائل الإعلام الرسمية السعودية ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين السعوديين.

وسبق أن نفذت جماعة الحوثي عدة هجمات على مطار أبها الدولي السعودي بطائرات مسيرة، أدى بعضها إلى سقوط ضحايا من المسافرين، حسب السلطات السعودية.

وكثف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم مناطقها المكتظة بالسكان من الهجمات على أهداف في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي المقابل استهدف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين، مواقع عسكرية للحوثيين لا سيما في محيط صنعاء. وتعقد الهجمات من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وبشكل شبه يومي، تعلن الجماعة إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة على السعودية وتقول إنها اصابت أهدافها بدقة، لكن السعوية تعلن في الغالب أن مضاداتها تصدت لها.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز/