 مجددا.. الحوثيون يعلنون قصف مطار أبها السعودي | أخبار | DW | 13.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مجددا.. الحوثيون يعلنون قصف مطار أبها السعودي

قناة المسيرة التلفزيونية تقول إن الحوثيين نفذوا مجددا عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها في جنوب غرب السعودية. ولم يتم التطرق على الفور إلى تفاصيل أخرى حول العملية، كما لم يصدر أي تعليق من قبل السلطات السعودية.

Saudi Arabien Flughafen von Abha (Reuters/F. al Nasser)

أرشيف

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء (13 أغسطس/ آب 2019)، قصف مطار أبها الدولي السعودي بطائرات من دون طيار.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن سلاح الجو المسير في الجماعة نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2 k على مطار أبها الدولي.

ولم يرد أي ذكر للهجوم في وسائل الإعلام الرسمية السعودية ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين السعوديين.

وسبق أن نفذت جماعة الحوثي عدة هجمات على مطار أبها الدولي السعودي بطائرات مسيرة، أدى بعضها إلى سقوط ضحايا من المسافرين، حسب السلطات السعودية.

وكثف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم مناطقها المكتظة بالسكان من الهجمات على أهداف في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي المقابل استهدف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين، مواقع عسكرية للحوثيين لا سيما في محيط صنعاء. وتعقد الهجمات من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وبشكل شبه يومي، تعلن الجماعة إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة على السعودية وتقول إنها اصابت أهدافها بدقة، لكن السعوية تعلن في الغالب أن مضاداتها تصدت لها.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز/ 

  • Jemen Rebellen 23.03.2014 (Gamal Noman/AFP/Getty Images)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    انبثقوا من صعدة

    الحوثيون، هم جماعة سياسية - دينية (شيعية) مسلحة يطلق على تنظيمهم السياسي والعسكري "حركة أنصار الله". يرتبط اسمهم بمؤسس الحركة حسين الحوثي الذي قتلته القوات اليمنية في عام 2004. تأسست الحركة عام 1992 واتخذت من منطقة صعدة شمال اليمن مركزا لها. خاضت الحركة مواجهات مسلحة على مدى سنوات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح راح ضحيتها الآلاف.

  • Jemen | Huthi Rebellen (Getty Images/AFP/STR)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    المذهب الزيدي

    ينتمي الحوثيون إلى المذهب الزيدي الشيعي القريب من المذاهب السنية. يعيش أغلب الزيديين في شمال اليمن، أي في معقلهم؛ محافظة صعدة قرب السعودية. لكن الحوثيين زحفوا اليوم إلى مناطق جنوب اليمن. وقد مثل سقوط حكم صالح عام 2012 فرصة ثمينة للحوثيين لتعزيز موقعهم ونفوذهم في اليمن، حتى أنهم بسطوا سيطرتهم عام 2014 على العاصمة صنعاء.

  • Jemen Kampf zwischen Huthis und islamischer Islah-Partei (DW)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    مطالب اجتماعية وسياسية

    حين اندلعت الثورة في اليمن عام 2011، شارك الحوثيون بقوة في الانتفاضة الشعبية وتبنوا مطالب الشعب اليمني، مما جعلهم يظهرون كحركة ديمقراطية مناهضة للديكتاتورية. بيَن الحوثيون منذ البداية أن غرضهم هو الدفاع عن حقوق أبناء منطقة صعدة، ليشمل تقديم خدمات اجتماعية وتعليمية، وتحول إلى مطالبة بإشراك المكون الحوثي في أجهزة الدولة.

  • Jemen Rebellenführer Abdul-Malik al-Houthi 2013 KEINE BESSERE AUFLÖSUNG VERFÜGBAR (picture-alliance/dpa/Yahya Arhab)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    اسم على مسمى

    يعتبر حسين بدر الدين الحوثي الزعيم الأول للحركة. وقد ارتبط ابن رجل دين زيدي بارز، في بداية مسيرته السياسية بحزب سياسي صغير كان يعرف باسم "الحق". فاز هذا الحزب بمقعدين في برلمان اليمن في انتخابات 1993، وشغل حسين أحدهما خلال الفترة ما بين 1993 و1997. بعد مقتله في عام 2004 تولى شقيقه عبد الملك الحوثي قيادة الحركة.

  • Machtkampf im Jemen 22.1.2015 (Reuters/Abdullah)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    الحروب الست

    خاض الحوثيين صراعا مسلحا مع حكومة صالح. كما حضروا في الحروب الست التي دارت بين عامي 2004 و2010 في الشمال اليمني. غير أن الحوثيين تحالفوا فيما يعد مع قوات صالح في الحرب الدائرة ضد التحالف الذي تقوده السعودية دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي اتخذ من الرياض مقرا له بعد هروبه من صنعاء.

  • Jemen schießt ballistische Rakete auf Saudi-Arabien (Reuters/Houthi War Media)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    الأسلحة والذخائر!

    يعتقد أن الحوثيين يمتلكون ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر. ويظن أن إيران المزود الرئيس للحوثيين بالأسلحة. ويرى بعض المراقبين أن الحوثيين استولوا على أسلحة كثيرة من الجيش اليمني وعملوا على تطويرها. وترجح الفرضية الأخرى تعاطف تجار السلاح، الذين قد يمدونهم بالأسلحة والمدخرات نظرا للارتباط القبلي بهم (زيديين) أو انتقاما من الجيش الذي حل بمنطقتهم.

  • Jemen Waffenruhe (Getty Images/N.Hassan)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    انتقادات

    توجه للحوثيين انتقادات كثيرة، أبرزها: استغلال الأطفال وتجنيدهم. ولا يرى الحوثيون حرجا في تجنيد مراهقين، وذلك بمباركة من القبائل المناصرة لهم. ولا تستثننى قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من تهمة تجنيد الأطفال أيضا (في الصورة مراهقون مناصرون للرئيس اليمني).

  • UN Geberkonferenz Jemen in Genf (picture-alliance/dpa/V. Flauraud)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    ماذا يريدون بالضبط؟

    بعد فشل محادثات جنيف للسلام يوم السبت الثامن من سبتمبر/ أيلول 2018، وتغيب وفد الحوثيين بذريعة عدم حصولهم على ضمانات لعودتهم إلى صنعاء. يتساءل عديدون عن الهدف الذي تسعى إليه الحركة، خاصة أمام تنامي عدد ضحايا الحرب في اليمن نتيجة الصراع المستمر بين الحوثيين والحكومة اليمنية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الحوثيون يعلنون قصف مواقع سعودية حساسة والرياض تلتزم الصمت

ذكر وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية أن الحركة شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية، لكن الجانب السعودي لم ينف أو يؤكد وقوع ضربات على داخل البلاد. (05.08.2019)  

السعودية تتوعد بـ"رد صارم" على استهداف مطار أبها

توعدت السعودية بالقيام بـ"رد صارم" على استهداف مطار "أبها" قائلة إنه "قد يرقى إلى جريمة حرب". وفيما قالت هيئة الطيران المدني السعودية أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي، قال الحوثيون إنهم استهدفوه بصاروخ كروز. (12.06.2019)  

الرياض: إصابة 26 مدنياً بجروح في هجوم نفذه الحوثيون على مطار أبها

أعلن الحوثيون أنهم هاجموا مطار أبها بجنوب السعودية بصاروخ. وأسفر الهجوم عن إصابة 26 مدنيا بينهم ثلاث نساء وطفلان، حسب المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده السعودية، غير أنه لم يحدد طبيعة الجسم المستخدم في الهجوم. (12.06.2019)  

الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

بدأ الحوثيون كحركة تطالب بالحقوق وتظاهروا نصرة للديمقراطية مع اليمنيين ضد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ثم استولوا على العاصمة صنعاء ويخوضون حربا مع الحكومة والتحالف العربي بقيادة السعودية. فما هو هدف الحوثيين؟ (11.09.2018)  

مواضيع ذات صلة

Saudi Arabien Huthi-Rebellen greifen Flughafen Abha an

الحوثيون يعلنون قصف مواقع سعودية حساسة والرياض تلتزم الصمت 05.08.2019

ذكر وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية أن الحركة شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية، لكن الجانب السعودي لم ينف أو يؤكد وقوع ضربات على داخل البلاد.

Jemen Separatisten kontrollieren Interimshauptstadt Aden

التحالف العسكري في اليمن يضرب موقعاً للانفصاليين 11.08.2019

بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على عدن، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية استهداف تلك القوات في "إحدى المناطق التي تشكل تهديدا على أحد المواقع المهمة".

Jemen Krieg STC-Kämpfer (Southern Transitional Council) in Aden

محاولة لفهم التداعيات..ماذا تعني سيطرة الانفصاليين على عدن؟ 11.08.2019

من شأن سيطرة الانفصاليين في جنوب اليمن على عدن أن تضع السعودية بموقف صعب تكابد فيه للحفاظ على تماسك تحالف عسكري يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران. مجموعة من الإجابات على بعض الأسئلة المتعلقة بالوضع اليمني شديد التعقيد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  