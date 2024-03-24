مثول أول مشتبه بهما في هجوم موسكو أمام محكمة روسية

قالت وسائل إعلام روسية إن أول مشتبه بهما في هجوم موسكو مثُلا أمام محكمة في العاصمة الروسية. وفيما جدد تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، تجاهلت السلطات الروسية ذلك ووجهت أصابع الاتهام لأوكرانيا التي نفت أي دور لها.

مثل أول مشتبه بهما في الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو والذي أسفر عن مقتل 137 شخصاً، مساء الأحد (24 مارس/ آذار 2024) أمام محكمة في العاصمة الروسية التي ستقرر في شأن وضعهما قيد التوقيف الاحتياطي.

وذكرت وكالات الانباء الروسية أن المشتبه بهما وجهت اليهما تهمة "الارهاب" ويواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.

وبثت محكمة باسماني في موسكو مقطعاً مصوراً يظهر عناصر من الشرطة يقتادون أحد المشتبه بهما مقيداً إلى قاعة المحكمة، إضافة إلى صور للرجل نفسه يجلس في القفص الزجاجي المخصص للمتهمين. وأفادت السلطات أن المشتبه بهم "مواطنون أجانب" من دون أن تذكر جنسيتهم.

وذكرت وسائل الاعلام الروسية والنائب الكسندر خينستين أن بعضهم يتحدر من طاجيكستان، الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى ذات الغالبية المسلمة والمجاورة لأفغانستان.

وكانت السلطات الروسية تحدثت عن اعتقال ما مجموعه 11 شخصاً، بينهم أربعة مهاجمين، على صلة بالهجوم، وفقاً لما ذكرته أجهزة المخابرات الروسية.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن محكمة في موسكو وجهت اليوم الأحد اتهامات لاثنين من المشتبه بهم في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة بقاعة حفلات موسيقية وأدى إلى مقتل 137 شخصا على الأقل.

"داعش" تنشر فيديو للعملية

وبعد يومين من أخطر هجوم إرهابي في روسيا منذ عقود، نشر تنظيم "داعش" الإرهابي مقطع فيديو للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو وأسفر عن مقتل 137 شخصاً.

وأطلق أربعة رجال مجهولون النار عشوائياً على رواد حفل موسيقي في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في شمال غرب موسكو قبيل بدء الحفل مساء الجمعة. وذكر شهود عيان أيضاً أنهم سمعوا دوي انفجارات في المبنى قبل اندلاع حريق كبير.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الدموي، إلا أن السلطات الروسية لم تعلق حتى الآن على إدعاء التنظيم. ووجهت روسيا أصابع الاتهام إلى أوكرانيا في الهجوم غير أن كييف نفت ذلك.

ونشرت وكالة أعماق الناطقة بلسان التنظيم الإرهابي مقطع فيديو مدته 90 ثانية تقريبا اليوم الأحد، ويقال إنه يظهر المهاجمين في مكان الهجوم. ورافق مقطع الفيديو عناوين باللغة العربية مكتوب عليها "مشاهد حصرية" من "الهجمات الدموية على المسيحيين".

أكاليل زهور في موقع الهجوم

وتوافد مواطنون روس من جميع أنحاء روسيا وبأعداد كبيرة على موقع الهجوم للتعبير عن حزنهم لفقد الضحايا وإظهار تعاطفهم مع ذويهم، حيث اصطفوا لوضع الزهور في موقع الهجوم.

وامتد طابور الأشخاص إلى موقع النصب التذكاري المرتجل عند السياج المحيط بمركز فعاليات قاعدة مدينة كروكوس لعدة مئات من الأمتار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فيما أُعلن يوم الأحد يوم حداد وطني في روسيا.

ووصف مراقبون المزاج العام في العاصمة الروسية بأنه يسوده الكآبة، حيث كان الإرهاب موضوعاً للنقاش في كل مكان. وأغلقت المتاحف الكبيرة والمسارح ودور السينما وألغيت الأحداث الكبرى.

وكانت هناك أيضاً مشاهد ومظاهر حداد في سان بطرسبرغ ومدن روسية أخرى. وفي الخارج، انضمت صربيا ونيكاراغوا إلى روسيا بإعلان أيام للحداد.

وبحلول اليوم الأحد، ارتفع عدد القتلى الرسمي إلى 137 شخصاً. ولم تستبعد السلطات احتمال العثور على المزيد من الجثث في المبنى المحترق جزئياً. وقال مسؤولو الصحة الإقليميون يوم الأحد إن 154 شخصاً أصيبوا وإن 110 أشخاص يعالجون في المستشفى.

وكانت لجنة التحقيق الرسمية قد حددت في وقت سابق العدد بـ 133 لكنها قالت إن حصيلة القتلى من المرجح أن ترتفع مع استمرار عمال الطوارئ في البحث تحت الأنقاض.

ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، د ب أ)