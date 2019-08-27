 متى يستعيد الجسم كامل صحته بعد ترك التدخين؟ | عالم المنوعات | DW | 08.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

متى يستعيد الجسم كامل صحته بعد ترك التدخين؟

الصور المخيفة على علب السجائر وضعت لتعبر عن الواقع بأن التدخين ضار للصحة. ولكن ماذا لو ترك المرء التدخين؟ متى يتخلص من الآثار الضارة على الصحة ويصبح جسمه نقيا تماما؟ الأمر يحدث على مراحل نعرضها لكم في هذا التقرير.

Symbolbild Zigaretten EU Lobby (picture alliance/Arco Images)

الملايين يموتون سنويا حول العالم بسبب أضرار التدخين. وفي ألمانيا وحدها يموت حوالي 110 آلاف شخص سنويا، بحسب وزارة الصحة الاتحادية. ولكن لحسن الحظ أن الجسم يستعيد كامل صحته بعد فترة من التوقف عن التدخين، حتى ولو كان قد استمر في التدخين لعقود قبلها.


الأمر يحدث بسرعة، فبعد 20 دقيقة فقط من تناول سيجارة يعود ضغط الدم لوضعه الطبيعي، وبعد ثماني ساعات يتراجع معدل أحادي أكسيد الكربون في الدم، وهو الذي ينتج عن تناول النيكوتين. أما بعد 24 ساعة فيتراجع خطر التعرض لسكتة قلبية.
وتخيل أنه بإمكانك أن تستمتع بحاستي الشم والتذوق بعد يومين فقط من آخر سيجارة تناولتها، وهكذا يصبح للأكل طعم رائع، وكذلك رائحة عبير الأزهار. وسبب ذلك أن النهايات العصبية ترتاح بعد التوقف عن تعاطي النيكوتين. وبعد أسبوعين من التوقف عن التدخين يستنشق المرء هواء أكثر، كما تقول دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان.

وبعد شهرين إلى ثلاثة آشهر تكون الرئة قد نظفت نفسها من آثار التدخين، كما يقول موقع "فتبوك" الطبي المتخصص. وعقب ثمانية أشهر يصبح نظام المناعة أقوى.

مختارات

ربطت دراسة فنلندية بين ترك التدخين وبين بعد سكن المدخن عن متجر بيع السجائر، ووجدت الدراسة رابطا بين الجهد المبذول للحصول السجائر وبين الإقلاع عنها. فإلى أي مدى يساهم البعد عن محل بيع السجائر في الإقلاع عن التدخين؟ (17.08.2016)

يرى البعض في السجائر الإلكترونية بديلا أكثر صحة للسجائر التقليدية، فعوضاً عن التبغ يستنشقون بخار سائل يخلط عادة بالنكهات والنيكوتين. لكن دراسة كشفت أنها تترك آثاراً خطيرة على الأوعية الدموية لتزيد مخاطر الإصابة بالجلطات. (21.08.2019)

يتسبب التدخين في عدة مشاكل صحية ونفسية للمدخنين. ورغم رغبة الكثيرين في الإقلاع عنه، إلا أن فئة قليلة فقط منهم هي التي تنجح في ذلك. (28.07.2014)

وعقب خمس سنوات من التوقف التام عن التدخين يتراجع خطر الإصابة بجلطة دماغية بنسبة 50 بالمائة. وبعد عشر سنوات يتراجع احتمال الإصابة بسرطان الرئة بمقدار النصف أيضا، وكذلك خطر الإصابة بسرطان الكلية والمريء والقصبات الهوائية ومنطقة الفم.
أما التخلص التام من آثار التدخين، بحسب الباحثين في الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، فيحدث بعد 15 عاما من ترك التدخين. هنا يصبح الجسم وكأنه لم يدخّن أبدا.
ولعل هذه الأبحاث تشجع المترددين في ترك التدخين على اتخاذ الخطورة الأولى.


ف.ي/س.ك

  • Raucherecke eines Geschäftshauses in Rio de Janeiro

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    مصيرك بين يديك!

    التدخين وحده من أهم مسببات السرطان، فدخان السجائر لا يسبب سرطان الرئة فحسب، بل يؤدي إلى الإصابة بالعديد من أنواع الأورام الأخرى. ويبقى التدخين هو السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالسرطان.

  • Adipositas in Deutschland

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    السمنة ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان

    تأتي السمنة في المرتبة الثانية من العوامل المسببة للسرطان إذ تزيد مستويات الأنسولين المعززة من خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان تقريبًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكُلى والمرارة وسرطان المريء. وتنتج النساء البدينات كميات متزايدة من الهورمونات الأنثوية في الأنسجة الدهنية، وبالتالي ترتفع لديهن معدلات خطر الإصابة بسرطان الرحم أو سرطان الثدي.

  • Symbolbild Couchpotato Teenager Fernsehen ungesund

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    لا تصبح أسير "الكنبة"

    قلة الحركة والمشي يرفعان من احتمالات الإصابة بالسرطان أيضا. وتشير الدراسات طويلة المدى إلى أن ممارسة الرياضة والتمارين يمكنها أن تمنع الإصابة بالمرض الخبيث. الرياضة بشكل عام تعمل على خفض معدلات الأنسولين في الجسم ما يمنع اكتساب المزيد من الوزن. لا تكن أسير الأريكة طوال الوقت، ومارس الرياضة والحركة.

  • Zwischen Sucht und Genuss Alkohol

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    المشروبات الكحولية

    الكحوليات عموما تحفز الإصابة بسرطان الفم والحلق والمريء. وإذا تم تناولها بكثرة مع التدخين، فالخطر هنا يرتفع لمعدلات أكبر تصل إلى مائة ضعف! ربما يكون تناول كأس واحد من النبيذ في اليوم فقط أقل ضررا على الجسم، إذ يدعم نظام القلب والأوعية الدموية.

  • Steak mit Salz Salzkristallen

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    الإسراف في تناول اللحوم الحمراء!

    اللحوم الحمراء يمكن أن تتسبب بسرطان الأمعاء. بالرغم من عدم تحديد السبب الفعلي لذلك، إلا أن الدراسات تظهر وجود علاقة ملحوظة بين استهلاك اللحوم الحمراء وسرطان الأمعاء. وتمثل لحوم الأبقار خطورة بشكل خاص، ولكن حتى لحم الخنزير يمكن أن يسبب السرطان. ويزيد استهلاك اللحوم من خطر الإصابة بالسرطان مرة ونصف. أما تناول الأسماك، فيمنع الإصابة بالسرطان.

  • Ein Holzkohlegrill mit Fleisch und Würstchen

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    لا مزيد من المشويات؟

    تنبعث بعض المواد المسببة للسرطان عند شى اللحوم، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. وقد ثبت في تجارب على الحيوانات أن هذه المركبات الكيميائية يمكن أن تسبب الأورام. ومع ذلك، فإن الدراسات طويلة الأمد على البشر، لم تثبت ذلك بشكل قاطع بعد. ربما تكون كميات استهلاك اللحم هي ما يسبب السرطان، وليس طريقة طهيه.

  • Dänen führen Fettsteuer für Lebensmittel ein

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    تجنب الوجبات السريعة

    يمكن لنظام غذائي جيد يتكون من الخضروات والفواكه والألياف الغذائية أن يكون سببا لتجنب الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، فقد وجد الباحثون في دراسات أجريت على مدى سنوات، أن اتباع نظام غذائي صحي له تأثير أقل على الوقاية من السرطان، مما كان مفترضا في السابق. فهو يقلل فقط من خطر الاصابة بالسرطان بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة.

  • Sommer Deutschland 2012

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    التعرض للشمس بكثرة

    يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية اختراق الجينوم البشري وتغييره. فبينما تحمي كريمات الوقاية من الشمس البشرة، يمتص الجلد الكثير من تلك الأشعة.

  • Praxis für interventionelle Schmerztherapie

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    الطب الحديث قد يسبب السرطان!

    تضر الأشعة السينية "X" بالجينوم أيضاً. إذا اقتصر الأمر على صورة إشعاعية عادية، فيكون التعرض لها قليلاً ، لكن الوضع يختلف عند التعرض للأشعة المقطعية. وهذا النوع من الأشعة يجب الخضوع لها عند الضرورة فقط، أما بالنسبة لأشعة الرنين المغناطيسي فهي غير ضارة.

  • Studie: Magenbakterium könnte vor Asthma schützen

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    العدوى البكتيرية تحفز السرطان

    يمكن أن تسبب فيروسات الورم الحليمي البشري سرطان عنق الرحم لدى السيدات. كما يمكن أن تتسبب الإصابة بالتهاب الكبد B و C إلى تدهور خلايا الكبد ومن ثم الإصابة بالسرطان. لكن هناك العديد من اللقاحات التي يمكن الحصول عليها لتفادي تلك العوامل المسببة للسرطان، بالإضافة إلى المضادات الحيوية التي تكافح تلك البكتيريا.

  • Philippinen Verhütung

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    حبوب منع الحمل

    ربما تكون حبوب الحمل من العوامل المحيرة عندما يتعلق الأمر بخطورتها، فعلى الرغم من أنها ترفع من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، إلا أنها في الوقت ذاته، تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض. لكن في نهاية الأمر فحبوب منع الحمل فائدتها أكثر من ضررها على الأقل فيما يتعلق بخطورة الإصابة السرطان.

  • Symbolbild Grundsatzurteil USA zur Patentierung menschlichen Erbguts

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    ضربة قدر!

    بالرغم من أخذ جميع الاحتياطات لتجنب الإصابة بالسرطان، إلا أن الإنسان ليس بمنأى عنه. فنصف حالات الإصابة بالسرطان، سببها جينات خاطئة أو ببساطة التقدم في العمر. أما سرطان الدماغ فمن المحتمل أن تأتي الإصابة به بشكل وراثي . ففي النهاية الأمر تصبح الإصابة مثل ضربة القدر! بريغيت أوستراث/ س.إ


مختارات

هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

بالرغم من انتشاره الكبير بين الناس إلا أن الإصابة به ليست حتمية، في يومه العالمي الذي يصادف 4 فبراير، رضد علماء الأسباب المؤدية للإصابة بالمرض الخبيث وطرق تجنبها. عادات حياتية بسيطة قد تكون وسيلة حمايتنا من السرطان. (04.02.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الإقلاع عن التدخين - كيف يمكن ترك السجائر بنجاح؟  

مواضيع ذات صلة

حالة وفاة قد يكون سببها تدخين سجائر إلكترونية 27.08.2019

ذكرت إدارة الصحة العامة في ولاية إلينوي الأمريكية عن وفاة شخص بسبب أبخرة في الرئة. كما تم الإبلاغ عن مجموعة من أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بتدخين سجائر إلكترونية في جميع أنحاء الولاية. ويقول المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه حدد قرابة 200 حالة محتملة لأمراض رئة مرتبطة بأبخرة التدخين.

Maurizio Sarri

سجائر ساري تفجر غضب "السيدة العجوز" 29.08.2019

فيما يُواصل مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري رحلة تعافيه من التهاب رئوي ألزمه بالابتعاد عن قيادة الفريق منذ أيام، تشعر إدارة "السيدة العجوز" بالغضب من عادة سيئة دأب ساري على القيام بها منذ مدة طويلة للغاية.

Symbolbild E-Zigarette

دراسة: السجائر الإلكترونية أكثر خطراً على الأوعية الدموية 21.08.2019

يرى البعض في السجائر الإلكترونية بديلا أكثر صحة للسجائر التقليدية، فعوضاً عن التبغ يستنشقون بخار سائل يخلط عادة بالنكهات والنيكوتين. لكن دراسة كشفت أنها تترك آثاراً خطيرة على الأوعية الدموية لتزيد مخاطر الإصابة بالجلطات.

إعلان
Themenbild Facebook

 