متى يجب غسل ملابسنا وماذا عن الثياب الجديدة؟

العديد من الناس لا يغسلون ملابسهم إلا بعد أن تصبح متسخة حقًا، في حين يقوم آخرون بوضع الملابس في الغسالة بعد ارتدائها مرة واحدة فقط، خاصة في الأيام الحارة، والتي يتعرق بها الجسم. فما هو التصرف الأفضل، وهل حقا أن غسل الملابس باستمرار يحافظ على نظافتها أم يصيبها بالتلف السريع؟.

يرى الموقع الألماني المتخص "فيت فور فن FIT FOR FUN" أن غسل الملابس بكثرة، وبعد ارتدائها لفترة بسيطة هو أمر مكلف ماديا ولا يصب بالضرورة في الحفاظ على الملابس، بل يساهم في تلفها السريع.

وتستخدم الغسالة حوالي 60 لترًا من الماء لكل غسلة. وهو ما يعني استهلاك المزيد والمزيد من المياه، وهو ما يسبب ضغطا على الموارد المائية، ناهيك عن التكلفة العالية. بيد أنه بالمقابل فإن الحفاظ على نظافة الجسم ونظافة الملابس ضرورية، خاصة وأن ارتداء الملابس المتسخة يمكن أن يسبب بإصابتنا بالأمراض، فما العمل؟

يكمن الحل في تصنيف الملابس المستخدمة وفرزها، فهناك بعض أنواع الملابس يمكن غسلها بكثرة، في حين أنّ هناك أنواعا أخرى تتلف من جراء هذا الأمر، فلا يمكن غسل جميع الملابس بشكل متساو.

الجينز والسراويل والتنانير

الجينز ليس متينًا فحسب، بل لا يحتاج أيضًا إلى الغسل بعد كل ارتداء. ولحمايته من التلف، من الأفضل غسل هذه الملابس بشكل متباعد. في المتوسط ​​، يمكنك ارتداء بنطلون جينز أو التنانير من خمس إلى سبع مرات قبل أن يغسل.

البلوزة والقمصان

غالبًا ما يتم ارتداء البلوزة فوق الملابس الأخرى فقط، لذلك لا يتعين عليك غسلها كثيرًا.

وإذا لم تكن متسخة، فيمكن أن تصل إلى أسبوع دون غسل. من ناحية أخرى، يجب غسل القمصان بعد ارتدائها مرتين كحد أقصى.

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الملابس الداخلية والبيجامات

بالطبع، الملابس الداخلية تنتمي إلى الغسيل بعد كل ارتداء. كما أنه من الضروري تغيير ملابس النوم كل 3 أو 4 أيام كحد أقصى، وذلك لأن الملابس تمتص العرق أثناء النوم.

المعاطف

يجب غسل المعاطف مرتين في الموسم فقط. ويمكن غسل معاطف الصوف- أو التنظيف الجاف - ثلاث مرات في الموسم كحد أقصى.

من ناحية أخرى، يجب تنظيف السترات الجلدية مرة واحدة فقط في الموسم.

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ملابس رياضية

يجب غسل الملابس الرياضية بعد كل استخدام، كما يجب اختيار برنامج درجة حرارة منخفضة ثم ترك الملابس تجف في الهواء.

المناشف وأغطية السرير

يجب غسل المناشف بعد استخدامها ثلاث مرات. لتنظيف المناشف، يجب أن تغسلها على الأقل 40 درجة، والأفضل أن تغسل بدرجة 60 لو كان نوعها يسمح. أما أغطية السرير يجب تغييرها كل أسبوع أو اسبوعين كحد أقصى.

هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

ينصح الخبراء بضرورة غسل الملابس الجديدة قبل استخدامها، اذ أن هذه الملابس تكون مشبعة بمواد كيماوية من أجل الحفاظ عليها براقة، ولا يصيبها العفن أثناء التخزين، أو أن تصيبها التلف من عث الملابس.

ويقول الخبراء إن ارتداء الملابس مباشرة قبل غسلها يعني انتقال هذه المواد الكيماوية للجسم، وهو ما قد يسبب باحمرار الجلد أو الإصابة بالحساسية، أو حتى بعض الأمراض الجلدية.

علاء جمعة