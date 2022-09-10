متى يجب غسل ملابسنا وماذا عن الثياب الجديدة؟

العديد من الناس لا يغسلون ملابسهم إلا بعد أن تصبح متسخة حقًا، في حين يقوم آخرون بوضع الملابس في الغسالة بعد ارتدائها مرة واحدة فقط، خاصة في الأيام الحارة، والتي يتعرق بها الجسم. فما هو التصرف الأفضل، وهل حقا أن غسل الملابس باستمرار يحافظ على نظافتها أم يصيبها بالتلف السريع؟.
يرى الموقع الألماني المتخص "فيت فور فن FIT FOR FUN" أن غسل الملابس بكثرة، وبعد ارتدائها لفترة بسيطة هو أمر مكلف ماديا ولا يصب بالضرورة في الحفاظ على الملابس، بل يساهم في تلفها السريع.
وتستخدم الغسالة حوالي 60 لترًا من الماء لكل غسلة. وهو ما يعني استهلاك المزيد والمزيد من المياه، وهو ما يسبب ضغطا على الموارد المائية، ناهيك عن التكلفة العالية. بيد أنه بالمقابل فإن الحفاظ على نظافة الجسم ونظافة الملابس ضرورية، خاصة وأن ارتداء الملابس المتسخة يمكن أن يسبب بإصابتنا بالأمراض، فما العمل؟
يكمن الحل في تصنيف الملابس المستخدمة وفرزها، فهناك بعض أنواع الملابس يمكن غسلها بكثرة، في حين أنّ هناك أنواعا أخرى تتلف من جراء هذا الأمر، فلا يمكن غسل جميع الملابس بشكل متساو.
الجينز والسراويل والتنانير
الجينز ليس متينًا فحسب، بل لا يحتاج أيضًا إلى الغسل بعد كل ارتداء. ولحمايته من التلف، من الأفضل غسل هذه الملابس بشكل متباعد. في المتوسط ، يمكنك ارتداء بنطلون جينز أو التنانير من خمس إلى سبع مرات قبل أن يغسل.
البلوزة والقمصان
غالبًا ما يتم ارتداء البلوزة فوق الملابس الأخرى فقط، لذلك لا يتعين عليك غسلها كثيرًا.
وإذا لم تكن متسخة، فيمكن أن تصل إلى أسبوع دون غسل. من ناحية أخرى، يجب غسل القمصان بعد ارتدائها مرتين كحد أقصى.
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الملابس الداخلية والبيجامات
بالطبع، الملابس الداخلية تنتمي إلى الغسيل بعد كل ارتداء. كما أنه من الضروري تغيير ملابس النوم كل 3 أو 4 أيام كحد أقصى، وذلك لأن الملابس تمتص العرق أثناء النوم.
المعاطف
يجب غسل المعاطف مرتين في الموسم فقط. ويمكن غسل معاطف الصوف- أو التنظيف الجاف - ثلاث مرات في الموسم كحد أقصى.
من ناحية أخرى، يجب تنظيف السترات الجلدية مرة واحدة فقط في الموسم.
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ملابس رياضية
يجب غسل الملابس الرياضية بعد كل استخدام، كما يجب اختيار برنامج درجة حرارة منخفضة ثم ترك الملابس تجف في الهواء.
المناشف وأغطية السرير
يجب غسل المناشف بعد استخدامها ثلاث مرات. لتنظيف المناشف، يجب أن تغسلها على الأقل 40 درجة، والأفضل أن تغسل بدرجة 60 لو كان نوعها يسمح. أما أغطية السرير يجب تغييرها كل أسبوع أو اسبوعين كحد أقصى.
هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟
ينصح الخبراء بضرورة غسل الملابس الجديدة قبل استخدامها، اذ أن هذه الملابس تكون مشبعة بمواد كيماوية من أجل الحفاظ عليها براقة، ولا يصيبها العفن أثناء التخزين، أو أن تصيبها التلف من عث الملابس.
ويقول الخبراء إن ارتداء الملابس مباشرة قبل غسلها يعني انتقال هذه المواد الكيماوية للجسم، وهو ما قد يسبب باحمرار الجلد أو الإصابة بالحساسية، أو حتى بعض الأمراض الجلدية.
علاء جمعة
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الفلفل الحار
يتناول سكان بعض الدول الأكثر حرارة في العالم الأطعمة الحارة للمساعدة على التكييف فعلى سبيل المثال يمتلك الفلفل الحار خصائص مضادة للميكروبات تطيل العمر الافتراضي للأطعمة، لكن مادة الكابسيسين الموجود في الفلفل تعمل على إيهام العقل بارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم تنشيط الغدد العرقية. وفي هذه الحالة، فإن التعرق يساعد على تبريد الجسم.
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فواكه ومشروبات
يشير الطب التقليدي في الصين إلى أن بعض الفواكه والخضروات يساعد الإنسان على التكيف مع الطقس شديد الحرارة أو الطقس البارد. فعلى سبيل المثال فإن تناول البطيخ والكرفس والخيار وحتى شرب الشاي الأخضر يساعد على تحمل الطقس الحار. وفي الهند، يشرب الناس ماء جوز الهند لتبريد أجسامهم فضلا عن أنها غنية بفيتامينات مفيدة.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
عصير الليمون
من آسيا إلى أفريقيا وحتى ألمانيا، يهرع الناس إلى شرب عصير الليمون لمقاومة العطش وترطيب الجسم حيث تلعب الأنواع والأشكال المختلفة من عصير الليمون دورا في شعور الإنسان بالانتعاش خاصة في حالة إضافة النعناع أو خوخ أو عسل النحل.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
تجنب القهوة والبيرة
ينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في شرب القهوة خلال أوقات الطقس شديد الحرارة لأنها تجفف الجسم بسبب أنها تؤدي إلى فقدان الجسم للماء. وينطبق هذا على البيرة (الجعة) التي تعد أكثر المشروبات الكحولية استهلاكا في العالم.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
الملابس الفضفاضة والطويلة
تعد الملابس عنصرا هاما في تبريد الجسم. ورغم أننا نميل إلى إرتداء ملابس أقل في الصيف الحار، إلا أنه يُفضل ارتداء ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وذات أكمام طويلة مصنوعة من ألياف طبيعية أو من القطن أو الكتان. تعمل هذه الملابس على مرور الهواء خاصة عند التعرق.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
أبيض أم داكن ..لا يهم!
في عام 1980، أُجريت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أو "الطبيعة" حول أهمية ألوان الملابس خلال الصيف الحار. وكانت الصحراء مكان التجربة فيما جرت المقارنة بين ارتداء ملابس بيضاء وداكنة وفضفاضة وملابس عسكرية وحتى الملابس القصيرة. وقد كشفت الدراسة عن أن الملابس البيضاء تعكس أشعة الشمس فيما تساعد الملابس الداكنة على امتصاص حرارة الجسم.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
المظلة للشمس أيضا!
مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، اضطر سكان القارة الأوروبية إلى حمل المظلة للوقاية والحماية من أشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة. ويُنصح بالبقاء في المنزل من منتصف النهار وحتى الرابعة مساء في أوقات الطقس شديد الحرارة. تساعد المظلة على حجب الأشعة فوق البنفسجية في الأجواء المشمسة.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
مروحة اليد
قد تساعد مروحة اليد في الحماية والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى ولو بالقدر اليسير. يعود استخدام المراوح إلى ما قبل 4000 عام في مصر القديمة فيما صُنعت "مروحة كونسرتينا" من زمن بعيد في اليابان أو الصين ما يعني أن استخدامها يضرب في التاريخ. ومؤخرا طرأت الموضة سواء في تصميم مروحة اليد وألوانها.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
تبريد المعصم
تقوم بعض الحيوانات مثل الكنغر والقرود بلعق المعصمين في الطقس الحار وليس هذا الأمر من قبيل الصدفة. فإن الرسغ يحتوى على نقاط نبض لذا فاللعاب قد يساعد في تبريد تبريد سطح الجلد. ويمكن للإنسان الاستفادة من ذلك برش مياه على المعصم أو وضع زجاجة مياة باردة ليس فقط على المعصم وإنما على الجبهة والرقبة.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
القيلولة
يميل الناس في الشتاء إلى السير لتدفئة اجسامهم، لكن في الصيف فإن المطلوب هو حركة أقل. ويعمد سكان المناطق الحارة على الحصول على قيلولة في أوقات النهار شديدة الحرارة فيما يتجنبون أيضا الأنشطة الشاقة مثل التمارين الرياضية وغيرها.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
الاحتماء بالأشجار
لا يجب التقليل من أهمية الأشجار والغابات خلال الصيف الحار. وعلاوة على أن الأشجار توفر الظل من أشعة الشمس، فهي أيضا تعد مصدرا للبرودة. تمتص الأشجار والنباتات الماء من خلال جذورها ثم ينبعث بخار الماء من أوراقها مما يؤدي بدوره إلى تبريد المنطقة المحيطة بالأشجار. وقد ذكرت دراسات أن المناطق التي تحتوي على أشجار تكون أكثر برودة من درجتين إلى ثلاثة عن المناطق الخالية من الأشجار.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
أشجار حول المنازل
يعد الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر من أشهر الفنانين المعماريين في أواخر القرن العشرين. ويعد Hundertwasserhaus أو "بيت هوندرتفاسر" من أشهر معالم العاصمة النمساوية فيينا وبات مقصدا لمحبي المزج بين الهندسة المعمارية والطبيعة والخضرة التي تحافظ على برودة المنزل في الصيف. وقد يكون زراعة الأشجار حول المنازل ضمن الحلول لمواجهة الطقس الحار.