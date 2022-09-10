 متى يجب غسل ملابسنا وماذا عن الثياب الجديدة؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.09.2022

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منوعات

متى يجب غسل ملابسنا وماذا عن الثياب الجديدة؟

يجادل البعض بضرورة غسل الملابس باستمرار وذلك حفاظا على النظافة العامة وحماية الجسم من الامراض، بينما يرى البعض أن هذا يسبب تلفا للملابس. الحل قد يكون بسيطا وذلك بمعرفة وتصنيف ملابسنا قبل غسلها. كيف؟

سيدة تحمل ملابس وقربها خزانة ملابس

هل غسل الملابس المتكرر يساعد في اتلافها؟

العديد من الناس لا يغسلون ملابسهم إلا بعد أن تصبح متسخة حقًا، في حين يقوم آخرون بوضع الملابس في الغسالة بعد ارتدائها مرة واحدة فقط، خاصة في الأيام الحارة، والتي يتعرق بها الجسم. فما هو التصرف الأفضل، وهل حقا أن غسل الملابس باستمرار يحافظ على نظافتها أم يصيبها بالتلف السريع؟.

مختارات

يرى الموقع الألماني المتخص "فيت فور فن FIT FOR FUN" أن غسل الملابس بكثرة، وبعد ارتدائها لفترة بسيطة هو أمر مكلف ماديا ولا يصب بالضرورة في الحفاظ على الملابس، بل يساهم في تلفها السريع.

وتستخدم الغسالة حوالي 60 لترًا من الماء لكل غسلة. وهو ما يعني استهلاك المزيد والمزيد من المياه، وهو ما يسبب ضغطا على الموارد المائية، ناهيك عن التكلفة العالية. بيد أنه بالمقابل فإن الحفاظ على نظافة الجسم ونظافة الملابس ضرورية، خاصة وأن ارتداء الملابس المتسخة يمكن أن يسبب بإصابتنا بالأمراض، فما العمل؟

يكمن الحل في تصنيف الملابس المستخدمة وفرزها، فهناك بعض أنواع الملابس يمكن غسلها بكثرة، في حين أنّ هناك أنواعا أخرى تتلف من جراء هذا الأمر، فلا يمكن غسل جميع الملابس بشكل متساو.

الجينز والسراويل والتنانير

الجينز ليس متينًا فحسب، بل لا يحتاج أيضًا إلى الغسل بعد كل ارتداء. ولحمايته من التلف، من الأفضل غسل هذه الملابس بشكل متباعد. في المتوسط ​​، يمكنك ارتداء بنطلون جينز أو التنانير من خمس إلى سبع مرات قبل أن يغسل.

البلوزة والقمصان

غالبًا ما يتم ارتداء البلوزة فوق الملابس الأخرى فقط، لذلك لا يتعين عليك غسلها كثيرًا.

وإذا لم تكن متسخة، فيمكن أن تصل إلى أسبوع دون غسل. من ناحية أخرى، يجب غسل القمصان بعد ارتدائها مرتين كحد أقصى.

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الملابس الداخلية والبيجامات

بالطبع، الملابس الداخلية تنتمي إلى الغسيل بعد كل ارتداء. كما أنه من الضروري تغيير ملابس النوم كل 3 أو 4 أيام كحد أقصى، وذلك لأن الملابس تمتص العرق أثناء النوم.

المعاطف

يجب غسل المعاطف مرتين في الموسم فقط. ويمكن غسل معاطف الصوف- أو التنظيف الجاف - ثلاث مرات في الموسم كحد أقصى.

من ناحية أخرى، يجب تنظيف السترات الجلدية مرة واحدة فقط في الموسم.

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ملابس رياضية

يجب غسل الملابس الرياضية بعد كل استخدام، كما يجب اختيار برنامج درجة حرارة منخفضة ثم ترك الملابس تجف في الهواء.

 المناشف وأغطية السرير

يجب غسل المناشف بعد استخدامها ثلاث مرات. لتنظيف المناشف، يجب أن تغسلها على الأقل 40 درجة، والأفضل أن تغسل بدرجة 60 لو كان نوعها يسمح. أما أغطية السرير يجب تغييرها كل أسبوع أو اسبوعين كحد أقصى.

هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

ينصح الخبراء بضرورة غسل الملابس الجديدة قبل استخدامها، اذ أن هذه الملابس تكون مشبعة بمواد كيماوية من أجل الحفاظ عليها براقة، ولا يصيبها العفن أثناء التخزين، أو أن تصيبها التلف من عث الملابس.

ويقول الخبراء إن ارتداء الملابس مباشرة قبل غسلها يعني انتقال هذه المواد الكيماوية للجسم، وهو ما قد يسبب باحمرار الجلد أو الإصابة بالحساسية، أو حتى بعض الأمراض الجلدية.

علاء جمعة 

  • Hot vegan chili con calabaza from the vegan cuisine with lime and coriander served with slices of a wholemeal roll.

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    الفلفل الحار

    يتناول سكان بعض الدول الأكثر حرارة في العالم الأطعمة الحارة للمساعدة على التكييف فعلى سبيل المثال يمتلك الفلفل الحار خصائص مضادة للميكروبات تطيل العمر الافتراضي للأطعمة، لكن مادة الكابسيسين الموجود في الفلفل تعمل على إيهام العقل بارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم تنشيط الغدد العرقية. وفي هذه الحالة، فإن التعرق يساعد على تبريد الجسم.

  • A man drinking fresh coconut juice

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    فواكه ومشروبات

    يشير الطب التقليدي في الصين إلى أن بعض الفواكه والخضروات يساعد الإنسان على التكيف مع الطقس شديد الحرارة أو الطقس البارد. فعلى سبيل المثال فإن تناول البطيخ والكرفس والخيار وحتى شرب الشاي الأخضر يساعد على تحمل الطقس الحار. وفي الهند، يشرب الناس ماء جوز الهند لتبريد أجسامهم فضلا عن أنها غنية بفيتامينات مفيدة.

  • A glass of lemonade with mint leaves floating in it

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    عصير الليمون

    من آسيا إلى أفريقيا وحتى ألمانيا، يهرع الناس إلى شرب عصير الليمون لمقاومة العطش وترطيب الجسم حيث تلعب الأنواع والأشكال المختلفة من عصير الليمون دورا في شعور الإنسان بالانتعاش خاصة في حالة إضافة النعناع أو خوخ أو عسل النحل.

  • People grabbing at a mug of beer

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    تجنب القهوة والبيرة

    ينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في شرب القهوة خلال أوقات الطقس شديد الحرارة لأنها تجفف الجسم بسبب أنها تؤدي إلى فقدان الجسم للماء. وينطبق هذا على البيرة (الجعة) التي تعد أكثر المشروبات الكحولية استهلاكا في العالم.

  • Caucasian woman holding fabric on beach at sunset

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الملابس الفضفاضة والطويلة

    تعد الملابس عنصرا هاما في تبريد الجسم. ورغم أننا نميل إلى إرتداء ملابس أقل في الصيف الحار، إلا أنه يُفضل ارتداء ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وذات أكمام طويلة مصنوعة من ألياف طبيعية أو من القطن أو الكتان. تعمل هذه الملابس على مرور الهواء خاصة عند التعرق.

  • A female photographer wearing a black abaya and a headscarf stands at a beach in Qatar

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

     أبيض أم داكن ..لا يهم!

    في عام 1980، أُجريت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أو "الطبيعة" حول أهمية ألوان الملابس خلال الصيف الحار. وكانت الصحراء مكان التجربة فيما جرت المقارنة بين ارتداء ملابس بيضاء وداكنة وفضفاضة وملابس عسكرية وحتى الملابس القصيرة. وقد كشفت الدراسة عن أن الملابس البيضاء تعكس أشعة الشمس فيما تساعد الملابس الداكنة على امتصاص حرارة الجسم.

  • A woman carrying a parasol at Italy's Coliseum

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    المظلة للشمس أيضا!

    مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، اضطر سكان القارة الأوروبية إلى حمل المظلة للوقاية والحماية من أشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة. ويُنصح بالبقاء في المنزل من منتصف النهار وحتى الرابعة مساء في أوقات الطقس شديد الحرارة. تساعد المظلة على حجب الأشعة فوق البنفسجية في الأجواء المشمسة.

  • A woman dressed in a silvery outfit holds a large foldable handheld fan in front of her face, leaving only her eyes visible

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    مروحة اليد

    قد تساعد مروحة اليد في الحماية والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى ولو بالقدر اليسير. يعود استخدام المراوح إلى ما قبل 4000 عام في مصر القديمة فيما صُنعت "مروحة كونسرتينا" من زمن بعيد في اليابان أو الصين ما يعني أن استخدامها يضرب في التاريخ. ومؤخرا طرأت الموضة سواء في تصميم مروحة اليد وألوانها.

  • water flowing into cupped hands.

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    تبريد المعصم

    تقوم بعض الحيوانات مثل الكنغر والقرود بلعق المعصمين في الطقس الحار وليس هذا الأمر من قبيل الصدفة. فإن الرسغ يحتوى على نقاط نبض لذا فاللعاب قد يساعد في تبريد تبريد سطح الجلد. ويمكن للإنسان الاستفادة من ذلك برش مياه على المعصم أو وضع زجاجة مياة باردة ليس فقط على المعصم وإنما على الجبهة والرقبة.

  • A woman sits on a black bench and admires artist David Hockney's artwork ''The Arrival of Spring in Woldgate''

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    القيلولة

    يميل الناس في الشتاء إلى السير لتدفئة اجسامهم، لكن في الصيف فإن المطلوب هو حركة أقل. ويعمد سكان المناطق الحارة على الحصول على قيلولة في أوقات النهار شديدة الحرارة فيما يتجنبون أيضا الأنشطة الشاقة مثل التمارين الرياضية وغيرها.

  • Picture of tall trees in a forest

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الاحتماء بالأشجار

    لا يجب التقليل من أهمية الأشجار والغابات خلال الصيف الحار. وعلاوة على أن الأشجار توفر الظل من أشعة الشمس، فهي أيضا تعد مصدرا للبرودة. تمتص الأشجار والنباتات الماء من خلال جذورها ثم ينبعث بخار الماء من أوراقها مما يؤدي بدوره إلى تبريد المنطقة المحيطة بالأشجار. وقد ذكرت دراسات أن المناطق التي تحتوي على أشجار تكون أكثر برودة من درجتين إلى ثلاثة عن المناطق الخالية من الأشجار.

  • A house with trees and shrubs growing within and on it

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    أشجار حول المنازل

    يعد الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر من أشهر الفنانين المعماريين في أواخر القرن العشرين. ويعد Hundertwasserhaus أو "بيت هوندرتفاسر" من أشهر معالم العاصمة النمساوية فيينا وبات مقصدا لمحبي المزج بين الهندسة المعمارية والطبيعة والخضرة التي تحافظ على برودة المنزل في الصيف. وقد يكون زراعة الأشجار حول المنازل ضمن الحلول لمواجهة الطقس الحار.


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