 متى تنتهي حقبة المستشارة أنغيلا ميركل؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.04.2019

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ضير

متى تنتهي حقبة المستشارة أنغيلا ميركل؟

تعتزم أنغيلا ميركل البقاء في منصبها حتى تنتهي ولايتها عام 2021. ولكن خلف الكواليس، يتم على ما يبدو وضع سيناريو لتولي أنغريت كرامب-كارنباور منصب المستشارة خلفا لها.

BdTD Angela Merkel Windrad (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

بعد أربعة عشر عامًا في السلطة، باتت أنغيلا ميركل  في المرحلة الأخيرة من حقبتها. في هذا الإطار تنازلت المستشارة بالفعل عن الترشح لمنصب رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي. وقد تولت أنغريت كرامب-كارنباور رئاسة الحزب خلفا لها، ومن الواضح أن ميركل تحب أن تراها المستشارة الألمانية القادمة. لكن كيف ومتى يمكن أن يحدث هذا؟ أسئلة يشتد حولها الجدل حاليا في برلين على ضوء غياب المستشارة بشكل شبه كامل عن حملة حزبها لانتخابات البرلمان الأوروبي القادمة. يبدو أن ميركل اتخذت قرارًا عقلانيًا بعدم التدخل في الشؤون السياسية لخليفتها كرامب- كارينباور. وهي تريد بذلك أن تعطيها مساحة لوضع جدول أعمالها الخاص وبناء مكانتها السياسية.

محافظة أكثر من ميركل

أنغريت كرامب-كارنباور المعروفة باسم (أ ك ك)تملك مجموعة من الأهداف السياسية الخاصة بها، وتحرص على اعادة توجيه الحزب المسيحي الديمقراطي، لكن بدون إجراء إصلاحات عميقة فيه، غير أنها محافظة أكثر من ميركل في مسائل عدة مثل الهجرة، وزواج المثليين والاندماج داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد رحب الجناح المحافظ بصعود كرامب- كارنباور الى الواجهة، بمن فيهم فريدريش ميرز، الذي أطلق محاولة فاشلة لقيادة الحزب في الخريف الماضي، الا انه يعمل جنبا الى جنب مع كرامب ويبدو أنهم على وفاق معها الان. وقد قام ميرتس قام بحملة مع كرامب من أجل انتخابات البرلمان الأوربي، كما أبدى رغبة صريحة في تولي احدى الحقائب الوزارية في حكومة تزعمها كرامب- كارنباور كمستشارة في المستقبل.

الاشتراكيون يرفضون كرامب -كارنباور

من الناحية الرسمية ، تريد ميركل أن تبقى في السلطة إلى أن تنتهي ولايتها في عام 2021. ولكن خلف الكواليس يتم النظر في كافة السيناريوهات المطروحة من أجل مساعدة كرامب-كارينباور على تولي المستشارية. تقليديًا في ألمانيا يظل المستشار في السلطة حتى انتهاء ولايته. وليس من السهولة بمكان أيضا تغيير هذا التقليد.

Annegret Kramp-Karrenbauer Angela Merkel (Reuters/K. Pfaffenbach)

أنغريت كرامب - كارنباور تخلف ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، فهل تخلفها ايضا كمستشارة؟

 يتم انتخاب المستشار من قبل البرلمان الألماني/ بوندستاغ. على أرض الواقع يحظى الائتلاف الحكومي الحالي في برلين بأغلبية برلمانية تمثل نواب الأحزاب المتحالفة وهي الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري، أي الحزب المسيحي الاجتماعي إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي. غير أن الأخير أعلن بأنه لن يدعم كرامب-كارينباور لخلافة ميركل. وهم يريدون بذلك منع استقالتها قبل انتهاء مدتها واستبدالها بكرامب كارينباور. ويعود السبب في ذلك إلى أن الأخيرة يمكنها الاستفادة من تولي منصب المستشار لكسب شعبية تعطيها ميزات على حساب منافسيها في الانتخابات العامة القادمة عام 2021.

لا مستقبل للائتلاف الكبير

مختارات

قبل ختام مسيرته السياسية الشخصية عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن تصورات مستقبلية يفكر فيها الكثيرون في أوروبا: سياسة أوروبية بدون انغيلا ميركل؟ هل يمكن تصور ذلك؟ لهذا يقترح يونكر ميركل لمنصب أوروبي مرموق. (20.04.2019)

بحثت المستشارة الألمانية مع الرئيس المصري التطورات في ليبيا بعد المعارك الأخيرة وزحف قوات حفتر باتجاه العاصمة طرابلس، كما ناقشت الوضع في السودان ودعت إلى نقل السلطة إلى حكومة مدنية. (15.04.2019)

من خلال رفضه لتأييد كرامب- كارنباور يخاطر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بإجراء انتخابات مبكرة. وفي الحزب لا يوجد من يؤيد ذلك. فمنذ سنة ما تزال شعبية الحزب على حالها حسب الاستطلاعات. ومنذ أشهر لا يحظى الحزب بأكثر من 17 بالمائة من الأصوات حسب هذه الاستطلاعات. وهي نسبة أقل بثلاث نقاط من نظيرتها في الانتخابات الأخيرة. لكن استطلاعات الرأي تشير أيضا إلى أن الحزب المسيحي سيواجه خسائر مماثلة في انتخابات مبكرة. ومما يعنيه ذلك أن التحالف الحالي لن يكون بإمكانه تشكيل الحكومة القادمة لفقدانه الأغلبية البرلمانية إذا صدقت التوقعات.

بدلاً من ذلك ، يمكن أن تحاول كرامب-كارنباور، إقامة تحالف ثلاثي مع الديمقراطيين الأحرار والخضر/ أي ما يسمى تحالف جامايكا. وقد شهدت ألمانيا بعد الانتخابات العامة الماضية عام 2017 محاولة لإقامة مثل هذا التحالف. غير أنها فشلت بعد أسبوعين من التفاوض على حكومة ائتلاف بسبب انسحاب الحزب الديمقراطي الحر من المحادثات. لكن الآن وبعد مرور عامين على ذلك، ربما يكون الخضر مترددين في التعاون مع الحزب المسيحي الديمقراطي. ويدعم هذا الرأي أن معدلات تأييد حزب البيئة هذا تشهد ارتفاعا ملحوظا، إذ تشير آخر استطلاعات الرأي إلى أنه قد يفوز بنحو 20 في المئة من الأصوات في الانتخابات القادمة مقابل 9 بالمائة في الانتخابات الأخيرة. وعليه من المرجح أن يكون الخضر متحمسين لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

الحكم النهائي قبل رأس السنة

قد يكون الاشتراكيون الديمقراطيون هم الذين يحددون مدة بقاء ميركل في السلطة. تنص اتفاقية الائتلاف على أن جميع الأطراف المعنية ستقيّم تجربة الائتلاف بعد مرور نصف المدة المقررة له. وبعد ذلك تقرر ما إذا كانت ستستمر في الحكومة أم لا. وقد اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي مؤتمره الاتحادي الذي سيُعقد في كانون الاول/ ديسمبر القادم للنظر في ذلك.

يرتبط المزاج الذي سيسود خلال المؤتمر حول ذلك بالأصوات التي سيحصل عليها الحزب في انتخابات هذه السنة. بالإضافة إلى انتخابات البرلمان الأوروبي في 26 أيار/ مايو، تشهد مدينة بريمن انتخاباتها المحلية في نفس اليوم. كما ستجري انتخابات مجالس المقاطعات والبلديات ومجالس المقاطعات في تسع ولايات ألمانية أخرى. وفي 1 أيلول/ سبتمبر ستجري الانتخابات البرلمانية المحلية في ولايتي براندنبورغ وساكسونيا. وستحذو ولاية تورنجن حذوهما في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

كرامب- كارنباور في عام 2020؟

إذا حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه الانتخابات على نتائج سيئة، فإن ذلك سيقوي موقع أعضاء الحزب الكثر الذين عارضوا الانضمام إلى التحالف الحكومي. وإذا حصل معسكر هؤلاء على الدعم الكافي والأغلبية، فسيكون بإمكانهم فرض تصويت للانسحاب من الائتلاف. ومن شأن ذلك أن ينقل الحزب إلى صفوف المعارضة. وهذا بدوره سيضع نهاية لحقبة المستشارة ميركل. من الناحية النظرية يمكنها تجديد محاولة تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. غير أنه من غير المرجح قيامها بذلك. وعليه يمكن أن تجد كرامب- كارنباور نفسها في مكتب ميركل بحلول عام 2020.

سابينه كنكارتس- ح.ش

  • Audioslideshow Helmut Kohl (picture-alliance/dpa)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    "تلميذة كول"

    رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشار الراحل هلموت كول يضع ذراعه في التفاتة أبوية على كتف نائبته في 1994. وبعد ست سنوات أطاحت ميركل بالزعيم كول الذي تورط في فضيحة تبرعات غير قانونية من عرشه بتوجيه رسالة انتقادية مفتوحة. وبعد مرور أسابيع قليلة تولت منصب رئيسة الحزب.

  • CDU Schäuble Merkel Friedrich Merz (Reuters/W. Rattay)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    السياسية القوية

    سواء، أتعلق الأمر بفولفغانغ شويبله (يسار) أو فريدريش ميرتس (يمين)، الكثير من الرجال حاولوا منعها تولي رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشارية. ولم ينجح أحد في ذلك، علما أن المرأة الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياء المنحدرة من شرق ألمانيا كانت تُعتبر عنصرا غريبا داخل الحزب. والآن هي تتخلى عن رئاسة الحزب.

  • BdT Spielkarten mit Politiker-Karikaturen (picture-alliance/ ZB)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    لعبة البوكر في إقامة تحالف

    هل الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة غيدو فيسترفيله آنذاك هو الشريك المفضل لدى ميركل. لكن التحالف الحكومي في 2009 بدأ كارثيا بسبب الخلافات المتعددة. ومع الحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة هورست زيهوفر عايشت ميركل بعدها خلال أزمة اللجوء شبحا ثانيا. وآثار الأزمة ظلت ظاهرة على كلا الطرفين.

  • EU Gipfel Emmanuel Macron Angela Merkel und Theresa May (Reuters/F. Lenoir)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    السيدة الأوروبية الصامدة

    تُعتبر ميركل كمستشارة ورئيسة حزب سياسية أوروبية حقيقية. ومن أجل دعم اليورو وافقت على برنامج مساعدة لليونان ودول مديونة أخرى. وهذا تتسبب لها في كثير من الانتقاد حتى من داخل صفوف الحزب. إلا أن ميركل تبقى امرأة أوروبا الصامدة.

  • Japan Das Atomkraftwerk in Fukushima explodiert (picture alliance/dpa/Abc Tv)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    فوكوشيما نقطة تحول

    الباحثة في العلوم الطبيعية أنغيلا ميركل تؤمن بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. والحادثة القوية في مفاعل فوكوشيما الياباني في مارس 2011 أدت بها إلى تغيير فكرها ـ أو أنها كانت تخشى الرأي العام في حال تشبثها بموقفها. وأعلنت بعد أيام قليلة التخلي التام عن الطاقة النووية.

  • Deutschland Selfie Merkel und Syrer Anas Modamani (Anas Modamani)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    مستشارة اللاجئين

    قلما توجد صورة أخرى راجت عبر العالم مثل هذه التي جلبت لها ضررا كبيرا. وقرارها القاضي في خريف 2015 بترك الحدود مفتوحة في وجه مئات الآلاف من اللاجئين بدون مراقبة جلب لها في البداية تنويه الكثيرين. ولاحقا توالت الانتقادات القوية. واليوم يتنصل جميع المرشحون لتولي منصبها من هذه النقطة بالذات.

  • Spanien Gleichgeschlechtliches Ampelpärchen (picture-alliance/Pacific Press/J. Sanz )

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    الضوء الأخضر" للزواج للجميع"

    ميركل كان لها " شعور سيء" لدى عرض زواج المثليين. إلا أنه حتى داخل الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ عادة تحولت التصورات الأخلاقية. ميركل تدلي بصوتها في 2017 في "قرار ضميري" داخل البرلمان دون التشبث بانضباط في الكتلة. ولقد صوتت ضد هذا الخيار الذي حصل على غالبية واسعة.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht (picture-alliance/M. Schreiber)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    حزب نسوي؟

    الحزب الديمقراطي المسيحي كان تحت سيطرة الرجال سابقا، وكانت النساء تشكلن أقلية كأعضاء أو في مناصب. وهذا تغير. وفي نهاية فترة رئاسة ميركل للحزب المسيحي الديمقراطي نعايش رئيسة حكومة وهي أنغيلا ميركل، وأمينة عامة للحزب (ورئيسة حزب مستقبلية ممكنة) أنغريت كرامب كارينباور، ووزيرة دفاع أورزولا فون دير لاين وعلى (اليمين) وزيرة زراعة يوليا كلوكنير.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer (picture-alliance/ANSA/R. Olimpio)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    ميركل خارج العمل

    بتوليها المستشارية ورئاسة الحزب كان لميركل طوال سنوات ما يكفي من العمل. وإذا بقيت "فقط" مستشارة، فقد يصبح لها بعض الوقت للتمتع بحياتها الشخصية مثل هنا في الصورة مع زوجها يواخيم زاور على جزيرة إيشيا.


مختارات

ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

قادت المستشار الألمانية انغلا ميركل الحزب الديمقراطي المسيحي طيلة 18 عاما. وفي فترة ولايتها على الحزب لم يبقى أي أثر لرئاسة السياسي المخضرم للحزب الراحل هيلموت كول الذي قاد الحزب لعقود. لكن ميركل تسلم الآن القيادة وترحل. (05.12.2018)  

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