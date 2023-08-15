 متى تصبح كمية الملح المستهلكة خطرة على الصحة؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.08.2023

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صحة

متى تصبح كمية الملح المستهلكة خطرة على الصحة؟

الميل إلى إضافة الملح إلى الطعام بشكل كبير ينطوي على الكثير من العواقب الصحية من أبرزها ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكلى. متى تصبح كمية الملح المستهلكة خطرة على الصحة؟

صورة رمزية

ينصح الأطباء بالانتباه والحذر عند استهلاك ملح الطعام.

مختارات

مما لا شك فيه أن الملح  يضيف مذاقا لذيذا للطعام. والملح الذي يقصد به كلوريد الصوديوم هو معدن أساسي للجسم. بيد أن الإفراط في تناوله من شأنه أن يتسبب بالعديد من المشكلات الصحية. لذا ينصح الأطباء بالانتباه والحذر عند استهلاك ملح الطعام والذي يطلق عليه أيضا "السم الأبيض" لما قد ينطوي عليه من مخاطر على الصحة.

ويوجد الملح في مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات. وقد يوجد الملح بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، أو قد يضيف المصنعون الملح أثناء عملية الإنتاج. بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني

ما هي كمية الملح الآمنة؟

 يحتاج الإنسان إلى كمية معينة من كلوريد الصوديوم (الملح) لأداء وظائف مختلفة في الجسم. وتختلف كمية الملح التي يحتاجها الشخص في نظامه الغذائي حسب العمر ومستويات الصحة. وتشير التقديرات إلى أن البالغين يحتاجون إلى استهلاك 1.4 غرام على الأقل من ملح الطعام يوميا.

وكحد أعلى، تتراوح التوصيات للبالغين بين 3.8 غرام و6 غرامات من ملح الطعام يوميا. ويساوي هذا المقدار حوالي ملعقة صغيرة. وتنطبق القيم الأقل أيضا على الأطفال وفقًا لوزن الجسم المنخفض ومتطلبات الطاقة. إذا تم تجاوز هذا الحد، فقد يصبح مضرا بالصحة. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

التوقف عن استخدام الملح.. مُفيد للصحة؟

خطورة الملح الزائد

لقد ثبت علميا أن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة خاصة إذا تم استهلاك الكثير منه على مدى فترة زمنية طويلة مثل  ارتفاع ضغط الدم ، والضغط على الكلى، واحتباس السوائل في الجسم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن تناول الكثير من الملح يمكن أن يساهم أيضا في الإصابة بأمراض الكبد المزمنة وسرطان المعدة.

إلى جانب ذلك، يلعب الإفراط في تناول الملح دورا في زيادة الوزن والسمنة، إذ أنه يحفز الشهية وبالتالي يقود إلى تناول كميات أكبر من الأطعمة. كما يساهم في تغير تكوين البكتيريا المعوية وبالتالي يمكن أن يضعف جهاز المناعة.

ر.ض/ أ.ح

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 