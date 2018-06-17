 متى تتحرك أوروبا للبحث عن حلول سياسية للأزمة اليمنية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 05.07.2018

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سياسة واقتصاد

متى تتحرك أوروبا للبحث عن حلول سياسية للأزمة اليمنية؟

تجدد الحديث عن حل ديبلوماسي للأزمة اليمنية بعد لقاء مبعوث الأمم المتحدة أطراف النزاع. كما طالب مهدي المشاط، رئيس "المجلس السياسي" في التمرد الحوثي بوساطة أوروبية. فماهي جدية وإمكانات وساطة أوروبية فوق رمال يمنية متحركة؟

Jemen Bürgerkrieg (Getty Images/AFP/M. Huwais)

أشاع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أجواء من التفاؤل. غريفيث قال إنه أجرى محادثات "مثمرة" مع زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي. وأكد أن طرفي النزاع طرحا "أفكارا ملموسة" لتحقيق السلام. الجهود الأممية تسعى لتجنب هجوم عسكري شامل على مدينة الحُديدة الساحلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين من التحالف الذي تقوده السعودية. وقد نجح غريفيث حتى الآن في وقف الهجوم الذي بدأته قوات التحالف في الشهر الماضي.

ولكن ما هو الجديد اليوم الذي قد يدفع أطراف النزاع للتخلي عن الخيار العسكري، وهو ما رفضوه لحد الآن. يرى أمين اليافعي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني المقيم في برلين في حوار مع DW أن "هناك دائما في الحروب والأزمات الكبيرة، ما يسمى باللحظة الحرجة، وهي اللحظة التي تكون فيها الأطراف على استعداد لدخول عملية التفاوض أو التسوية السياسية. في اليمن وفي الحُديدة بالتحديد تبدو المعارك مختلفة هذه المرة، ويبدو أن الحوثيين باتوا مستعدين للتفاوض".

مزاج جديد؟

رغم استمرار المواجهات العسكرية كما أظهره هجوم الحوثيين على مقر قوات التحالف في عدن، فإنه يبدو أن هناك مؤشرات على مزاج جديد يوحي باستعداد الأطراف المبدئي للتسوية السياسية. فقد أكد غريفيث أن طرفي النزاع طرحا "أفكارا ملموسة" لتحقيق السلام. وأكد أنه سيُطلع مجلس الأمن الدولي على نتائج مناقشاته هناك وانه يأمل أن يلتقي مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي "قريبا جدا" لإجراء ثاني جولة من المحادثات مع حكومته.

وتتزامن جولة المبعوث الأممي مع مرحلة دقيقة من الحرب في اليمن بعد أن بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع هجوما باتجاه الحُديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تضم ميناء تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية الموجهة لبلد يعاني من كارثة إنسانية ويهددها شبح المجاعة.

Yemen - al-Hudaida (picture-alliance/afk-images/H. Chapollion)

معركة الحديدة قد تسهل التوصل لحل، حسب مراقبين.

وتتعرض قوات التحالف لضغط قوي من المنظمات الدولية التي تحذرها من التداعيات الإنسانية في حال الهجوم على المدينة. فقد أفادت منظمة "أوكسفام" بنزوح أكثر من ثمانين ألف شخص من منازلهم رغم تراجع حدة القتال في محافظة الحُديدة. كما أن الحوثيين يرون هذه المرة أنهم قد يفقدون هذه المدينة الاستراتيجية ما قد يشكل تحولا في مجرى الحرب.

مطالب بوساطة أوروبية؟

طالب المهدي المشاط رئيس "المجلس السياسي الأعلى" في التمرد الحوثي أنطونيا كالفوبورينا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لليمن بتدخل الاتحاد ومساهمته في حل الأزمة اليمنية. وبهذا الصدد أوضح أمين اليافعي "أعتقد أن أكثر طرف يمكن للحوثيين أن يثقوا فيه هم الأوروبيين، لأن الطرف الأوروبي يقدم نفسه كطرف محايد غير منخرط في الصر". واستطرد أن هناك فعلا مجالا لوساطة أوروبية، ولكن ذلك يعتمد على استعداد الاتحاد الأوروبي للقيام بمثل هذا الدور. "أتصور أن يكون هذا الدور في أن يتسلم الأوروبيون مثلا ميناء الحديدة، لأن المشكلة الدائرة حاليا تدور حول ميناء الحديدة ومن سيتسلمه ويديره؟".

مختارات

خلدون زين الدين وحسن حسين يسلطان الضوء على أحداث الحديدة في اليمن برفقة ضيفيهما. فهل معركة الحديدة حقا بداية نهاية الحوثيين أم أنها مجرد فصل مأساوي في حرب لايراد لها أن تنتهي. الحرب في اليمن إلى اين؟ (21.06.2018)

أبلغت مصادر عسكرية يمنية في التحالف الذي تقوده السعودية بأن التحالف دخل المجمع الرئيسي لمطار الحديدة اليمني. وجاء ذلك بعد معارك ضارية في وقت مبكر من صباح اليوم بين قوات التحالف والمقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران. (19.06.2018)

غير أن الوساطة الأوروبية وإن كانت تبدو مغرية على الورق، إلا أن هناك عوائق عديدة تتعلق بغياب سياسة خارجية موحدة وباتباع دول عديدة أعضاء في الاتحاد لأجندتها الخاصة وارتباطها بشبكة علاقات ومصالح مختلفة مع الفاعلين في الأزمة اليمنية. غير أن المطلوب على ما يبدو هو دور ما تقوم به مؤسسة الاتحاد وليس دوله الأعضاء.

فالاتحاد الأوروبي "يملك فرصة جيدة لأنه لم يكن منخرطا في الصراع بل بقي على مسافة من جميع الأطراف، وتوجهه هو تشجيع مخرج سياسي للأزمة، وندد باستمرار بالحل العسكري وهذا ما يؤهله للعب دور مهم لإيجاد حل سياسي في اليمن".

حياد مؤسسات بروكسل لا يعني بالضرورة حياد سياسة الدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نددت منظمات حقوقية بمواصلة تصدير أسلحة فرنسية إلى السعودية ودولة الإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن. فكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقوم بالوساطة في الأزمة اليمنية ودوله تصدر الأسلحة لأحد أطراف النزاع؟. يرى أمين اليافعي أن هذا الأمر كان واضحا في بداية الحرب، ولكن هناك قرار بوقف تصدير السلاح لدول التحالف. وفي ألمانيا بالتحديد هناك إجراءات مشددة بشأن تصدير السلاح المشاركة في حرب اليمن.

الدور الألماني؟

ويستطرد اليافعي موضحا أن "الإشكالية مرتبطة بالأساس بالدور الفرنسي الغامض في هذا الموضوع وكذلك الدور البريطاني، ولكن الاتحاد الأوروبي يضم بلدانا كثيرة ويمكنه أن يقوم بدور، وهو طرف حتى إذا لم تكن كل دوله محايدة تماما ولكنه ليس طفا منخرطا أ داعما لأطراف الصراع".

كما أن جميع الأطراف تعترف بأن "ألمانيا من أكثر الأطراف التي ساهمت خلال المرحلة السابقة لجهة تفادي أن تنزلق الأمور لصدام عسكري. ألمانيا دعمت منظمات المجتمع المدني والكثير من الفعاليات المحلية بهدف إيجاد مخارج سلمية لهذه الأزمة"، يوضح اليافعي. ويضيف قائلا: "كان لي لقاء مع المبعوث الأممي السابق لليمن وأخبرني أن ألمانيا أكثر طرف خارجي يحاول أن يحل الأزمة في اليمن."

ولكن الدور الألماني قد تعترض عليه دول التحالف لأن برلين انتقدت على الدوام الحرب في اليمن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها قوات التحالف خصوصا في حق المدنيين.

  • Jemen Humanitäre Lage (picture alliance/abaca)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نهاية حزينة

    هي فعلا بقايا منازل، لكنها نهاية زفاف أيضا. الصورة التقطت بعد هجوم نُسب إلى التحالف الذي تقوده السعودية، بالرغم من نفيه لذلك. توالي الهجمات في اليمن يرفع كل يوم سقف ضحايا "الكارثة الإنسانية الأسوأ" في العالم. خراب يتمدد كل يوم إلى مدن جديدة وآمال في الحياة تُجهض بشكل مستمر أمام تنديد دولي بفضاعة الوضع، فضلا عن الأمراض الخطيرة كالكوليرا. الوضع اليوم يتجه نحو "المجاعة"، حسب ما حذرت منه "أوكسفام".

  • Jemen Feuer in Lagerhalle in Hodeida (Reuters/A. Zeyad)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    "الحُديدة" تموت؟

    "الحديدة" من المدن اليمنية التي لم تقدر على مجاراة الأوضاع بالبلد. هي الأخرى شهدت مواجهات كلفتها آلاف الأرواح والكثير من الخسائر. كما "يتم نشر القوات المسلحة في مدينة الحديدة ويجري حفر الخنادق وإقامة الحواجز، وتتعرض ضواحي المدينة من الجو للقصف، و يتم إسقاط المنشورات التي تدعو إلى الانتفاضة"، حسب منظمة "أوكسفام" الدولية. وهي الآن من المدن اليمنية التي تنحدر نحو المجاعة أيضا.

  • Jemen Milizen entfernen Landminen platziert von Houthi-Rebellen (picture-alliance/dpa/STR)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    ألغام

    النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين خلف كثير من المآسي نتيجة الأدوات المستعملة في الحرب. ويمكن الوقوف عند الألغام الأرضية التي تسببت في قتل وتشويه مئات المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة في المناطق المتضررة، كما يُرجح أن تشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة، حسب تقرير "هيومن رايتس واتش". يُشار إلى أن اليمن طرف في "اتفاقية حظر الألغام".

  • Drohende Hungersnot im Jemen (picture alliance/dpa/M. Mohammed)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    عرقلة المساعدات الإنسانية

    أكثر من 8 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا. ترتبط هذه الأزمة مباشرة بالنزاع المسلح، وفق ما ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الانسان. ويزيد من حدة الوضع باليمن خطوات التحالف، كتأخير وتحويل ناقلات الوقود وإغلاق الموانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون. كما مُنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات..

  • Jemen Kämpfe beim Flughafen Hodeidah (Getty Images/AFP)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نزاع مسلح

    أدرجت "هيومن رايتس واتش" الحوثيين والقوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتحالف بقيادة السعودية في "قائمة العار" السنوية لارتكابهم انتهاكات ضد الأطفال خلال النزاع المسلح. وحسب المنظمة فإن قوات الحوثي والحكومة والقوات الموالية لها استخدمت الأطفال كجنود، ويقدر عدد هؤلاء الأطفال بنحو ثلث المقاتلين في اليمن.

  • Sanaa Jemen Selbstmordanschlag Moschee Zerstörung (picture-alliance/dpa/Y.Arhab)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هجوم عشوائي!

    وفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن قوات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية وجنوب السعودية. وقد استخدم التحالف الذخائر العنقودية، في حين استخدمت قوات الحوثي الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وكلاهما محظور بموجب المعاهدات الدولية.

  • Jemen | Jemeniten auf der Flucht vor Kampfhandlungen (Reuters/F. Salman)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    جوع وحاجة!

    تعاني مناطق عديدة في اليمن، بسبب الحرب، من ندرة الغذاء. فضلا عن قلة المواد الأساسية منها، كالطحين والزيوت النباتية وغاز الطهي، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. منظمة "أوكسفام" أشارت إلى أن سعر كيس من الأرز، في الحديدة مثلا، ارتفع بنسبة 350 بالمائة، في حين زادت أثمنة القمح بنسبة 50 بالمائة وزيت الطهي بنسبة 40 بالمائة. المنظمة أشارت إلى الوضع الذي ينحدر بشكل مطرد نحو المجاعة.

  • Stephanie Sinclair - Gewinnerin des Anja Niedringhauspreis 2017 (IWMF/Stephanie Sinclair)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    النساء متضررات

    تعاني المرأة بشكل خاص من النزاع المسلح في اليمن. وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد زاد العنف ضدها بنسبة 63 بالمائة. كما زادت معدلات الزواج القسري والأطفال. فضلا عن هذا تعاني اليمنيات تمييزا شديدا في القانون والممارسة، حسب المنظمة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال.غياب الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.

  • Yemen - al-Hudaida (picture-alliance/afk-images/H. Chapollion)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هروب نحو الأمل...

    يفضل يمنيون كثر الخروج من مناطق المواجهات والنزوح نحو أماكن أكثر أمانا. وحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة، فإن أكثر من 121 ألف شخص قرروا النزوح من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال. كما قال التقرير الصادر عن المنظمة، فإن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة للبحث عن مأوى آمن. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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