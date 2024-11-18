ما هي "أخطر السيارات" الموجودة على الطرق اليوم؟

إن كنت تفكر في شراء سيارة، فربما عليك الانتباه لدراسة تكشف أنواع المركبات ذات المعدل الأعلى من الحوادث المميتة في الولايات المتحدة. فلماذا تتسبب هذه السيارات، وفي مقدمتهم تسلا، في وقوع حوادث قاتلة؟ وما دور السائق؟

تحتوي السيارات حاليًا على عوامل أمان قياسية أكثر من أي وقت مضى، كالوسائد الهوائية والكاميرات وأجهزة الاستشعار. إلا أن دراسة حديثة تلقي الضوء على ”اتجاه مثير للقلق"، وفقًا لموقع Insideevs المتخصص في السيارات.

وتوصل باحثون مؤخرًا إلى أن سيارات تسلا هي "الأخطر في العالم" حيث يتورط هذا النوع من للسيارات في أعلى معدل حوادث مميتة بين جميع ماركات المركبات في الولايات المتحدة.

ففي دراسة أجرتها شركة أبحاث وتحليلات بيانات السيارات ISeeCars، وجد الباحثون أن سيارات تسلا لديها معدل حوادث مميتة يبلغ 5.6 لكل مليار ميل مقطوع.

وتشير الدراسة إلى أن المتوسط ​​​​الإجمالي لوقوع الحوادث القاتلة يبلغ 2.8، مما يعني أن متوسط ​​​​وقوع الحوادث لسيارات تسلا "أكثر فتكًا بمرتين من المتوسط"، وفقًا لموقع ياهو الأمريكي.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل البيانات من نظام الإبلاغ عن الوفيات في الولايات المتحدة، مع التركيز على الحوادث التي وقعت بين عامي 2017 و2022 والتي أسفرت عن وفاة أحد الركاب على الأقل.

وجاءت سيارات كيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الحوادث القاتلة بمعدل 5.5، تليها سيارات بويك بمعدل 4.8، وسيارات دودج بمعدل 4.4، ثم سيارات هيونداي في المرتبة الخامسة بمعدل 3.9.

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ولا تقتصر الدراسة على تحديد أنواع السيارات "الأكثر خطرًا" فقط حيث قامت بتقسيم المركبات حسب الطراز الفردي، وكان معدل الحوادث المميتة لسيارة تسلا موديل Y 10.6 هو الأكبر.

إلا أن الباحث بشركة ISeeCarsلأبحاث بيانات السيارات، كارل براور، أوضح أن هذه الأرقام لا تعني تلقائيًا أن السيارات نفسها غير آمنة للركاب حيث يقول: "حصلت أغلب هذه المركبات على تصنيفات أمان ممتازة وأداء جيد في اختبارات التصادم في معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة والإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، لذا فإن الأمر لا يتعلق بتصميم المركبة. ومن المرجح أن تعكس الموديلات المدرجة في هذه القائمة مزيجًا من سلوك السائق وظروف القيادة، مما يؤدي إلى زيادة الحوادث والوفيات".

كما أشار براور إلى أن حجم السيارة ووزنها وارتفاعها يلعبان دورًا في قدرتها على حماية الركاب في حالة وقوع حادث. ويضيف براور: "لكن ميزات الأمان هذه تواجهها القيادة المشتتة ومعدلات السرعة الأعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحوادث والوفيات في السنوات الأخيرة".

د.ب.