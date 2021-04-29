متهم بـ"التعذيب".. القضاء الإسباني يؤكد استدعاء زعيم البوليساريو

أعلن متحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا الجمعة أن زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية الذي نُقل للعلاج في البلاد والمرفوعة بحقه دعوى بتهمة "التعذيب"، استدعي للمثول في الأول من حزيران/يونيو أمام القضاء الإسباني.

في تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم المحكمة التي تتخذ مقرا في مدريد إن إبراهيم غالي "استدعي للمثول في الأول من حزيران/يونيو"، منهيا بذلك غموضا استمر أياما.

وأكد مصدر قضائي معني بشكل مباشر بالقضية لوكالة فرانس برس الإثنين أنه تم استدعاء غالي للمثول أمام القضاء الأربعاء، وهو خبر نشرته أيضا وسائل إعلام إسبانية عديدة، لكن المحكمة الوطنية العليا نفت الأمر الأربعاء.

ومن المنتظر الاستماع إلى زعيم الجبهة الذي تولى أمانتها العامة عام 2016، بخصوص شكوى "التعذيب" التي رفعها فاضل بريكة المنشق عن الجبهة والحاصل على الجنسية الإسبانية. وسبق للقضاء الإسباني أن طالب بحضور غالي عام 2016 في دعوى أخرى رفعتها ضده جمعية صحراوية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإسبانية العليا، تحققت الشرطة من هوية الشخص الذي تم إدخاله إلى مستشفى في لوغرونيو شمال البلاد وتأكدت أنه إبراهيم غالي. وأوضح أن عقد جلسة الاستماع في الأول من حزيران/يونيو سيعتمد على حالته الصحية.

وكانت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الأسبوعية قد أكدت أن زعيم الجبهة التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية، أودع بشكل عاجل في 21 نيسان/أبريل مستشفى في لوغرونيو تحت اسم جزائري مستعار.

وأوضحت الجبهة إثر ذلك في بيان أنه يتعالج من فيروس كورونا و"يتماثل للشفاء"، لكنها لم تذكر مكان وجوده.

وأكدت الحكومة الإسبانية أنها استقبلت غالي البالغ 71 عاما "لأسباب إنسانية بحتة من أجل تلقي العلاج الطبي". وردا على ذلك، استدعى المغرب، الذي يقترح حكما ذاتيا للصحراء الغربية تحت سيادته، السفير الإسباني بالرباط للتعبير عن سخطه.

إ.ع/ع.ش ( أ ف ب)