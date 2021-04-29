 متهم بـ″التعذيب″.. القضاء الإسباني يؤكد استدعاء زعيم البوليساريو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.05.2021

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متهم بـ"التعذيب".. القضاء الإسباني يؤكد استدعاء زعيم البوليساريو

أنهت المحكمة الإسبانية العليا جدل موعد مثول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أمامها، وأكدت وجود موعد لذلك، إثر دعوى رفعها ضده أحد المنشقين عن جبهة البوليساريو، وذلك بعد تأكيد وجود زعيم الجبهة على الأراضي الإسبانية.

Algerien - Westsahara - Polisario - Brahim Ghali

أعلن متحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا الجمعة أن زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية الذي نُقل للعلاج في البلاد والمرفوعة بحقه دعوى بتهمة "التعذيب"، استدعي للمثول في الأول من حزيران/يونيو أمام القضاء الإسباني.

في تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم المحكمة التي تتخذ مقرا في مدريد إن إبراهيم غالي "استدعي للمثول في الأول من حزيران/يونيو"، منهيا بذلك غموضا استمر أياما.

مختارات

بعد تعبير المغرب عن "سخطه" من استقبال أمين عام جبهة بوليساريو، إبراهيم غالي، قدمت إسبانيا ما وصفته بـ"التفسيرات المناسبة" للمغرب، مؤكدة على حرصها على علاقات جيدة مع شريكها الأساسي في مكافحة الهجرة غير النظامية.

فشلت الأمم المتحدة في مسعى آخر لتعيين مبعوث للصحراء الغربية بعد رفض جبهة بوليساريو ترشيح وزير الخارجية البرتغالي الأسبق لويس أمادو، لأنها لاحظت "ميله إلى المغرب". ووفق مصدر دبلوماسي، "يدفع الأمريكيون باتجاه تعيين مبعوث".

تنظر محكمة العدل الأوروبية مجدداً خلال أيام في ملف الصحراء الغربية، إذ تطعن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية وأسماك من الإقليم المتنازع عليه.

وأكد مصدر قضائي معني بشكل مباشر بالقضية لوكالة فرانس برس الإثنين أنه تم استدعاء غالي للمثول أمام القضاء الأربعاء، وهو خبر نشرته أيضا وسائل إعلام إسبانية عديدة، لكن المحكمة الوطنية العليا نفت الأمر الأربعاء.

ومن المنتظر الاستماع إلى زعيم الجبهة الذي تولى أمانتها العامة عام 2016، بخصوص شكوى "التعذيب" التي رفعها فاضل بريكة المنشق عن الجبهة والحاصل على الجنسية الإسبانية. وسبق للقضاء الإسباني أن طالب بحضور غالي عام 2016 في دعوى أخرى رفعتها ضده جمعية صحراوية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإسبانية العليا، تحققت الشرطة من هوية الشخص الذي تم إدخاله إلى مستشفى في لوغرونيو شمال البلاد وتأكدت أنه إبراهيم غالي. وأوضح أن عقد جلسة الاستماع في الأول من حزيران/يونيو سيعتمد على حالته الصحية.

وكانت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الأسبوعية قد أكدت أن زعيم الجبهة التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية، أودع بشكل عاجل في 21 نيسان/أبريل مستشفى في لوغرونيو تحت اسم جزائري مستعار.

وأوضحت الجبهة إثر ذلك في بيان أنه يتعالج من فيروس كورونا و"يتماثل للشفاء"، لكنها لم تذكر مكان وجوده.

وأكدت الحكومة الإسبانية أنها استقبلت غالي البالغ 71 عاما "لأسباب إنسانية بحتة من أجل تلقي العلاج الطبي".  وردا على ذلك، استدعى المغرب، الذي يقترح حكما ذاتيا للصحراء الغربية تحت سيادته، السفير الإسباني بالرباط للتعبير عن سخطه.

إ.ع/ع.ش ( أ ف ب)

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