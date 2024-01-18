متلازمة رينود: عندما يحوّل البرد الأصابع إلى جثث!

البرد سبب كل علة! مثل قديم قد يصح عند الحديث عن متلازمة رينود. ما هي بالضبط؟ ولماذا يقسمها المختصون إلى أولية وثانوية؟

في الجو شديد البرودة قد يصبح لون أصابع يديك أبيضاً مصفر وتشعر بالخدر والألم والوخز فيها. إنها متلازمة رينود: تشنجات بالأوعية الدموية تنتج عن البرد الشديد والإجهاد ما يقود إلى اضطرابات شديدة في الدورة الدموية، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكس" الألمانية.

الأعراض؟

سُميت المتلازمة على اسم الطبيب موريس رينو الذي اكتشفها في القرن التاسع عشر. تظهر الأعراض في الغالب على أصابع اليد، ولكنها يمكن أن تؤثر على أصابع القدم وأجزاء أخرى من الجسم مثل الأنف والأذنين وطرف اللسان. وتستمر بالعادة لبضع دقائق ولكن في الحالات القصوى تستمر إلى ساعة.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً:

• ابيضاض أصابع اليدين أو القدمين وتصبح باردة كالثلج

• الخدر

• ألم واخز

• تدرج لوني ثلاثي المراحل: من الأبيض إلى الأزرق إلى الأحمر، ويسمى بظاهرة الألوان الثلاثة.

أولية وثانوية

وفق "الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية" (DGA)، فإن ما يصل إلى 20 بالمائة من السكان في ألمانيا مصابون بمتلازمة رينود. ويفرق الأطباء بين متلازمة رينود الأولية ومتلازمة رينود الثانوية.

متلازمة رينود الأولية، وهي الأكثر شيوعاً، هي مرض غير ضار نسبياً ولا يتطلب أي علاج خاص. ليس معروفاً بالضبط ما الذي يسبب المتلازمة الأولية، وربما تلعب العوامل الوراثية دوراً. تتأثر النساء أكثر من الرجال. وتظهر الأعراض عادة قبل سن الأربعين. وبشكل متناظر في كلتا اليدين، ما عدا الإبهام. بالإضافة إلى البرد، يمكن أن يؤدي التوتر إلى ظهور المتلازمة.

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من ناحية أخرى، تحدث متلازمة رينود الثانوية عادة نتيجة لمرض كامن. وتشمل هذه أمراض المناعة الذاتية مثل:

• التهاب المفصل الروماتويدي

• أمراض الكولاجين (عمليات التهابية في النسيج الضام في مناطق مختلفة من الجسم)

• التهاب الأوعية الدموية.

يمكن أن تنتج المتلازمة الثانوية عن الأمراض العصبية وتعاطي المخدرات وتناول بعض الأدوية، على سبيل المثال لا الحصر. المتلازمة الثانوية تشكل حوالي 10 بالمئة من جميع الإصابات بالمتلازمة.

تنصح "الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية" (DGA) باتباع ما يلي للتقليل من ظهور الأعراض:

• المحافظة على دفء أصابع اليدين والقدمين.

• ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية.

• تدريب الأصابع بشكل منتظم يمكن أن يحسن الدورة الدموية في عضلات الأصابع.

• تمارين الاسترخاء: يمكن أيضاً أن يكون سبب متلازمة رينود هو التوتر، حيث أن لذلك تأثيراً سلبياً على الأوعية الدموية. ولهذا السبب يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء مثل واليوغا.

• تجنب التدخين!التدخين يضيق الأوعية الدموية ويزيد من ضغط الدم.

خ.س