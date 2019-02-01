 ″متلازمة المساعدة″.. سر يورغن كلوب في التحفيز | عالم الرياضة | DW | 01.02.2019

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عالم الرياضة

"متلازمة المساعدة".. سر يورغن كلوب في التحفيز

يعتبر يورغن كلوب من أبرز المدربين في عالم الكرة اليوم. وسر نجاحه يكمن في علاقته بلاعبيه وقدرته على إخراج أفضل ما عندهم. وحتى عندما يسقطون في أزمة كما حدث مع محمد صلاح، يعرف كيف يعيدهم إلى دروب التألق.

UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

لم يخفِ يورغن كلوب خيبة أمله البالغة بالتعادل الأخير الذي سقط في فخه ليفربول أمام ليستر سيتي، ولكن وكعادته في رفع معنويات لاعبيه، قال كلوب: بالطبع خاب أملي. ولكن لا أرى أننا فقدنا نقاطا، وإنما صار لدينا نقطة إضافية، مقارنة بما قبل المباراة".

الفوز كان بالطبع سيجعل ليفربول يوسع الفارق مع مطارده مانشستر سيتي إلى سبع نقاط. والآن هي خمس فقط. ولكن كلوب يرى أن الوضع عموما إيجابي.

حالات التذبذب التي يمر بها ليفربول أحيانا، ثم عودته لسكة الانتصارات والأداء الجميل بسرعة، تجعل الجميع يبحث عن السر الذي يحفز من خلاله يورغن كلوب لاعبي "الريدز".

ربما يعود ذلك إلى طبيعة كلوب كإنسان. "لدي متلازمة المساعدة. أنا أهتم فعلا بأمر الآخرين وأشعر بأني مسؤول عن كل شيء تقريبا".

ولفهم عقلية كلوب، يجب أن نعرف بأنه يوصف بـ"مطور اللاعبين". كما أنه حاضر في المناسبات الكبرى، ويعرف كيف يحفز لاعبيه ليقدموا عطاء يتجاوز قدراتهم أحيانا.

ولكن تطوير اللاعبين لوحده لا يكفي، كما يرى كلوب، بل يجب أن يكون اللاعب نفسه مؤهلا. "مسألة الحافز تبدو وكأنها لغز كبير وكنها ليست كذلك... لو كان حافزك يمثل مشكلة بالنسبة لك، فلن تكون في نادي ليفربول".

ويضرب كلوب مثالا على ذلك، في مقابلة تلفزيونية سابقة: "لا أحد يستطيع أن يوقظك كل صباح، ليقول لك: تعال إلى التدريبات مجددا. أنت يجب أن تذهب خمس مرات (كل أسبوع)". فالحافز الذاتي هو أول شيء.

Fußball Jürgen Klopp Liverpool FC v Crystal Palace - Premier League (Getty Images/L. Griffiths)

 

تطور صلاح تحت إدارة كلوب

السنوات السبع التي قضاها كلوب على رأس الإدارة الفنية لدورتموند، يواصلها بذات الروح مع ليفربول. كلوب لا يدير العلاقة مع لاعبيه بمنطق الضغط حتى يتألقوا، وإنما بالصبر عليهم، وتحمل أخطائهم، ومنحهم الوقت للعودة لمستواهم.معاناة النجم المصري محمد صلاح مع تشيلسي ما زالت ماثلة في الأذهان، ولم يحظَ بالفرصة لإثبات نفسه. وعند انتقاله إلى روما قدم مستوى جيدا، ولكن التألق الأكبر عرفه صلاح تحت إدارة كلوب. وصعد بسرعة الصاروخ ليكون، ليس فقط هدافا للدوري الإنكليزي في أول موسم له مع الريدز، وإنما ينتزع جائزة أفضل لاعب في الموسم.

ليس هذا كل شيء. فصلاح، وبعد ذلك الموسم الرائع (2017-2018)، انخفض مستواه كثيرا في بداية الموسم الحالي. ومر بأزمة كبيرة. جماهير ليفربول، وبعد أن تغنت بتألق "مو" صلاح في الموسم الماضي، ونسجت حوله الكثير من الحكايات وهزجت بأناشيد خاصة له، نفد صبرها سريعا وصارت تطالب ببيع صلاح، ولكن كلوب آمن بقدرات لاعبه، وسانده طوال الأسابيع الصعبة في بداية الموسم الحالي، ودافع عنه أمام الجماهير ووسائل الإعلام، ليعود صلاح بعدها للتسجيل، وها هو يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 16 هدفا، وليفربول يتربع على عرش الصدارة.

هذا الأسلوب الذي يعتمده كلوب مع لاعبيه، جعل حتى لويس سواريز، نجم برشلونة حاليا ولاعب ليفربول سابقا، يقول: حاليا نحن في ناديين مختلفين، ولكن أي لاعب في العالم يتمنى أن يلعب تحت الإدارة الفنية لكلوب كمدرب"، كما قال في تصريح لمجلة "11 فروينده" الرياضية الألمانية.

ف.ي/ع.ج.م

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    تحدث البعض عن أن يورغن كلوب وبوروسيا دورتموند ارتبطا إلى الأبد ولن يفرقهما إلا الاعتزال، لكن كلوب "فك الارتباط" وقرر مواجهة إخفاقات الفريق هذا الموسم وترك دفة القيادة لغيره.

  • Dortmund BVB Fans Jubel Flash-Galerie

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    بدأ يروغن كلوب بتدريب دورتموند في موسم 2008/ 2009 وبعد أن كان الفريق قد احتل المركز الثالث عشر في تصنيف الدوري في الموسم الذي سبقه وكان على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية.

  • Bildergalerie Bundesligasaison 2008/2009

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وقرر كلوب بناء الفريق من جديد والاعتماد على اللاعبين الشباب. وحل الفريق في المركز السادس في أول موسم له مع كلوب وعاد من جديد للمنافسة مع الكبار في الدوري.

  • Jürgen Klopp Meisterfeier 2011

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    ومن ثم بدأ يورغن بقطف ثمار نجاحه في دورتموند في موسم 2010/2011 بعد أن خطف لقب الدوري "بوندسليغا".

  • Bildergalerie Ilkay Gündogan

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وكان موسم 2011/2012 الأفضل على الإطلاق ليورغن كلوب كمدرب ولبوروسيا دورتموند كفريق، وفيه فاز فريق أسود ويستفاليا بلقبي الدوري والكأس.

  • FC Malaga - Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    في موسم 2012/ 2013 أضحت نجاحات كلوب تتعدى ألمانيا، وخاصة بعد أن أقصى فرق أوروبية كبيرة ووصل بفريقه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال ليخسر أمام غريمه بايرن ميونيخ.

  • Fussball Bundesliga Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    لكن سلسلة نجاحات كلوب الكبيرة تراجعت بعض الشيء، واكتفى فريق أسود ويستفاليا بمركز الوصيف في موسمي 2012 و2013، بعد الفريق البافاري.

  • Fußball Bundesliga 27. Spieltag Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 im Signal-Iduna-Park in Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وفي الموسم الحالي تدهور مستوى الفريق بصورة كبيرة، وخاصة بعد أن قرر الفريق بيع بعض اللاعبين المهمين لفرق أخرى. ويورغن كلوب والمعروف بمشاعره الجياشة بدا عليه الغضب أكثر من مرة هذا الموسم.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB PK Abschied

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    واستطاع يورغن إنقاذ الفريق من شبح الهبوط هذا الموسم، لكنه على ما يبدو قرر الابتعاد عن حبه الكبير والانفصال عن دورتموند، فلمن سيخفق قلب يورغن في الموسم القادم؟

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

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