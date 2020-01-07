متفوقا على صلاح ومحرز.. ماني أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

توج المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء(السابع من كانون الثاني/ يناير 2020) رسميا بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019. وتسلم ماني (27 عاما) الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.

وتفوق ماني على الدوليين المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة. وكان صلاح توج بالجائزة في العامين السابقين 2017 و2018 فيما توج بها محرز مرة واحدة سابقة وذلك في 2016 بينما توج بها ماني اليوم للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

كما توج المدافع المغربي الدولي أشرف حكيمي نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب أفريقي شاب لعام 2019 .

من جانب آخر، استحوذ لاعبو المنتخبات العربية في شمال أفريقيا على أربعة مقاعد في التشكيلة المثالية لكرة القدم بقارة أفريقيا في عام 2019 حيث ضمت التشكيلة كلا من المصري محمد صلاح والمغربيين أشرف حكيمي وحكيم زياش والجزائري رياض محرز.

وضمت التشكيلة المثالية التي أعلنت اليوم الثلاثاء خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية: في حراسة المرمى : الكاميروني أندري أونيانا

في الدفاع: المغربي أشرف حكيمي- السنغالي كاليدو كوليبالي- الكاميروني جويل ماتيب- الإيفواري سيرج أورييه.

في الوسط: الجزائري رياض محرز- المغربي حكيم زياش- السنغالي إدريسا جاي

في الهجوم: المصري محمد صلاح- السنغالي ساديو ماني- الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)