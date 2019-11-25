متظاهرون يضرمون النار في مبنى القنصلية الإيرانية في النجف

قالت الشرطة ومصادر بالدفاع المدني إن محتجين عراقيين اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب العراق وأضرموا فيها النار مساء الأربعاء (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019). وأضافت المصادر أنه تم إجلاء العاملين بالقنصلية قبل الحادث. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أعلنت حظر التجول بعد وقت قصير من الواقعة.

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة النجف الأربعاء عن فرض حظر التجوال في المحافظة، وقالت في بيان تلقى موقع "السومرية نيوز" نسخة منه إنه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة حتى إشعار آخر". وأضاف البيان أن "ذلك جاء على خلفية الأحداث التي تشهدها المحافظة".

وكان لؤي الياسري محافظ النجف قد دعا مساء الأربعاء، رجال العشائر والمثقفين وأعضاء التنسيقيات والإعلاميين، إلى التدخل لدى المتظاهرين لإيقاف العنف المتصاعد في محافظة النجف على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المحافظة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي. وقال الياسري- في بيان على خلفية الاضطرابات التي تشهدها محافظة النجف مساء اليوم "نؤكد للجميع أننا ماضون في طريق وأد الفتنة وعدم استخدام العنف، وأضاف: "نحن بادرنا بالتواصل مع المحتجين للعدول عن هذا التصعيد الأخير، وذلك من أجل النجف وأبنائها ومن أجل الحفاظ على سلمية احتجاجات النجفيين"

من جانب آخر، ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن متظاهرا لقي حتفه اليوم الأربعاء متأثرا بإصابة تعرض لها أمس الثلاثاء خلال الاضطرابات التي ترافق المظاهرات التي تشهدها محافظة كربلاء (118 كم جنوبي بغداد).

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وأوضح الشهود أن "المظاهرات و الاعتصامات لازالت مستمرة في كربلاء وسط قطع لجميع الطرقات والمداخل الرئيسية للمحافظة، بينما شهدت اليوم مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشغب أدت إلى إصابة 20 متظاهرا وخمسة من رجال الشرطة في حين تشهد الآن محافظة كربلاء اضطرابات ومواجهات متفرقة، وخاصة في منطقة الضريبة وباب طويريج".

وذكر الشهود "هناك دعوات لتظاهرة كبيرة تنطلق يوم غد اسموها بـ"تظاهرة الشموع"، حيث ستنطلق من أمام مرقد الإمام الحسين إلى ساحة الاعتصامات أو فلكة التربية".

ومن جانبها، ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب عشرات آخرون جراء اشتباكات بين محتجين والشرطة في جسر الأحرار ومنطقة السنك في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء. وأورد الناشطون في الحراك الاحتجاجي، أن الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت أيضا عن حالات اختناق كثيرة نتيجة إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل الدموع لتفريق المحتجين.

ح.ع.ح/ص.ش(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)