متحور كورونا الجديد لا يشكل تهديدا وتخفيف آخر للقيود في ألمانيا

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ اليوم الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2023) أن بلاده ستلغي إلزام الركاب بضرورة وضع كمامات الوجه على متن قطارات الرحلات الطويلة اعتبارا من الثاني من شباط/ فبراير المقبل. ويأتي القرار بعد دعوات متنامية من بعض القادة السياسيين لإلغاء هذا الإلزام. ويشار إلى أن ألمانيا ألغت القواعد التي تلزم الركاب بارتداء الكمامات على متن رحلات الطيران في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر.

وتحركت عدد من الولايات الألمانية لإلغاء الإلزام بوضع الكمامات على متن القطارات الإقليمية وفي وسائل النقل العام المحلية. وألغت ثلاث ولايات الإلزام بالفعل، فيما تعتزم ست ولايات أخرى إلغاءه اعتبارا من الشهر المقبل. ودعت هيئة السكك الحديدية الألمانية الوطنية "دويتشه بان" الحكومة إلى إلغاء الإلزام بوضع الكمامات، ودفعت بأن وضع الكمامات يجب أن يكون اختياريا على متن القطارات كما هو الحال بالفعل على متن الطائرات. وبعد الثاني من شباط/ فبراير، لن تسري المتطلبات الاتحادية بوضع الكمامات إلا في العيادات ودور رعاية المسنين والمنشآت الصحية الأخرى وخلال الممارسات الطبية.

على صعيد متصل، قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الانتشار السريع الأخير للمتحور الفرعي من فيروس كوفيد 19، لا يشكل تهديدا على معظم الناس في أوروبا. وحذر خبراء في تقييم تم نشره الجمعة أن الأشخاص المعرضين للإصابة، مثل كبار السن، وغير الحاصلين على لقاح أو أولئك الذين يعانون من ضعف في أنظمة المناعة، يتهددهم خطر الإصابة بالمتحور الفرعي من أوميكرون "إكس بي بي 5.1" ما بين معتدل إلى مرتفع.

لكنهم قالوا إن الخطر على عموم السكان في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية من المتحور الفرعي يبدو متدنيا. وجاء في تقرير المركز أن "هناك الكثير من فجوات المعرفة فيما يتعلق بـ "إكس بي بي 5.1"، وأن هذا التقييم قد يتغير في الأسابيع المقبلة مع توفر المزيد من الدلائل".

مخاوف من عودة جائحة كورونا

المتحور الجديد سينتشر بسرعة

وينتشر المتحور الفرعي "إكس بي بي 1 5." من سلالة أوميكرون لفيروس كوفيد 19 بشكل واسع في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال أمرا نادر الحدوث نسبيا في أوروبا. وعلى الرغم من أن معدلات الإصابة الإجمالية بكوفيد 19 في أوروبا متدنية بشكل نسبي، لا يزال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومقره ستوكهولم، يتوقع أن ينتشر المتحور الفرعي "إكس بي بي 5.1" بشكل سريع. وقال المركز إنه لا يوجد مؤشر على أن الإصابة بالمتحور تؤدي إلى مرض أكثر شدة من الإصابة بمتحورات أوميكرون الفرعية السابقة الأخرى.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني إن نسبة الحالات التي تنطوي على المتحور "إكس بي بي 5.1" كانت منخفضة، في حين أن عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد لا يزال ينخفض بشكل مطرد. وأوضح المعهد في تقريره الدوري عن كوفيد 19 أمس الخميس أن نسبة الإصابات بالمتحور بلغت 1 بالمائة.

من ناحية أخرى، عدلت منظمة الصحة العالمية قواعدها الارشادية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث خفضت فترة العزل للمرضى. وتوصي المنظمة الآن الأشخاص المصابين بفيروس "سارس-كوف-2" بعزل أنفسهم، لمدة عشرة أيام، إذا ظهرت عليهم الأعراض ولمدة خمسة أيام إذا لم تظهر عليهم الأعراض. وكانت المنظمة قد أوصت سابقا بعزل الأشخاص المصابين، الذين تظهر عليهم الأعراض، لمدة 13 يوما وعشرة أيام لهؤلاء الذين لم تظهر عليهم الأعراض. كما توصي المنظمة بإجراء اختبارات المستضد السريع، للأشخاص المصابين. وتبني المنظمة توصياتها على 12 دراسة شملت حوالي ثلاثة آلاف مشارك.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)