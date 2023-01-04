 متحور كورونا الجديد لا يشكل تهديدا وتخفيف آخر للقيود في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.01.2023

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أخبار

متحور كورونا الجديد لا يشكل تهديدا وتخفيف آخر للقيود في ألمانيا

أعلن وزير الصحة الألماني إلغاء الإلزام بوضع الكمامات في قطارات الرحلات الطويلة ابتداء من الشهر المقبل. والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض يقلل من خطورة المتحور الفرعي من أوميكرون.

الكمامات في وسائل النقل في ألمانيا

ألغت ثلاث ولايات ألمانية بالفعل الإلزام بالكمامات في وسائل النقل العام المحلية

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ اليوم الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2023) أن بلاده ستلغي إلزام الركاب بضرورة وضع كمامات الوجه على متن قطارات الرحلات الطويلة اعتبارا من الثاني من شباط/ فبراير المقبل. ويأتي القرار بعد دعوات متنامية من بعض القادة السياسيين لإلغاء هذا الإلزام. ويشار إلى أن ألمانيا ألغت القواعد التي تلزم الركاب بارتداء الكمامات على متن رحلات الطيران في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر.

مختارات

رفعت الصين الأحد الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على نفسها في وقت تواجه فيه البلاد موجة وبائية جديدة من كوفيد-19، باتت تثير الفزع عالمياً.

وتحركت عدد من الولايات الألمانية لإلغاء الإلزام بوضع الكمامات على متن القطارات الإقليمية وفي وسائل النقل العام المحلية. وألغت ثلاث ولايات الإلزام بالفعل، فيما تعتزم ست ولايات أخرى إلغاءه اعتبارا من الشهر المقبل. ودعت هيئة السكك الحديدية الألمانية الوطنية "دويتشه بان" الحكومة إلى إلغاء الإلزام بوضع الكمامات، ودفعت بأن وضع الكمامات يجب أن يكون اختياريا على متن القطارات كما هو الحال بالفعل على متن الطائرات. وبعد الثاني من شباط/ فبراير، لن تسري المتطلبات الاتحادية بوضع الكمامات إلا في العيادات ودور رعاية المسنين والمنشآت الصحية الأخرى وخلال الممارسات الطبية.

على صعيد متصل، قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الانتشار السريع الأخير للمتحور الفرعي من فيروس كوفيد 19، لا يشكل تهديدا على معظم الناس في أوروبا. وحذر خبراء في تقييم تم نشره الجمعة أن الأشخاص المعرضين للإصابة، مثل كبار السن، وغير الحاصلين على لقاح أو أولئك الذين يعانون من ضعف في أنظمة المناعة، يتهددهم خطر الإصابة بالمتحور الفرعي من أوميكرون "إكس بي بي 5.1" ما بين معتدل إلى مرتفع.

لكنهم قالوا إن الخطر على عموم السكان في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية من المتحور الفرعي يبدو متدنيا. وجاء في تقرير المركز أن "هناك الكثير من فجوات المعرفة فيما يتعلق بـ "إكس بي بي 5.1"، وأن هذا التقييم قد يتغير في الأسابيع المقبلة مع توفر المزيد من الدلائل".

مخاوف من عودة جائحة كورونا

المتحور الجديد سينتشر بسرعة

وينتشر المتحور الفرعي "إكس بي بي 1 5." من سلالة أوميكرون لفيروس كوفيد 19 بشكل واسع في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال أمرا نادر الحدوث نسبيا في أوروبا. وعلى الرغم من أن معدلات الإصابة الإجمالية بكوفيد 19 في أوروبا متدنية بشكل نسبي، لا يزال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومقره ستوكهولم، يتوقع أن ينتشر المتحور الفرعي "إكس بي بي 5.1" بشكل سريع. وقال المركز إنه لا يوجد مؤشر على أن الإصابة بالمتحور تؤدي إلى مرض أكثر شدة من الإصابة بمتحورات أوميكرون الفرعية السابقة الأخرى.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني إن نسبة الحالات التي تنطوي على المتحور "إكس بي بي 5.1" كانت منخفضة، في حين أن عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد لا يزال ينخفض بشكل مطرد. وأوضح المعهد في تقريره الدوري عن كوفيد 19 أمس الخميس أن نسبة الإصابات بالمتحور بلغت 1 بالمائة.

من ناحية أخرى، عدلت منظمة الصحة العالمية قواعدها الارشادية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث خفضت فترة العزل للمرضى. وتوصي المنظمة الآن الأشخاص المصابين بفيروس "سارس-كوف-2" بعزل أنفسهم، لمدة عشرة أيام، إذا ظهرت عليهم الأعراض ولمدة خمسة أيام إذا لم تظهر عليهم الأعراض. وكانت المنظمة قد أوصت سابقا بعزل الأشخاص المصابين، الذين تظهر عليهم الأعراض، لمدة 13 يوما وعشرة أيام لهؤلاء الذين لم تظهر عليهم الأعراض. كما توصي المنظمة بإجراء اختبارات المستضد السريع، للأشخاص المصابين. وتبني المنظمة توصياتها على 12 دراسة شملت حوالي ثلاثة آلاف مشارك.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


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