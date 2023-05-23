 متحدو الإعاقة والفن.. ما مدى شمولية المشهد الثقافي الألماني؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.05.2023

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سياسة واقتصاد

متحدو الإعاقة والفن.. ما مدى شمولية المشهد الثقافي الألماني؟

يشهد عالم الفن بشكل متزايد دخول الفنانين ذوي الإعاقة الذين أبهروا العالم. لقد تأخرت ألمانيا لفترة طويلة في هذا المجال، لكن البلاد تشهد تطورات كثيرة ومشجعة في محاولة للحاق بباقي دول العالم. فما أبرز هذه التطورات؟

يسلط الفيلم الروائي الطويل ماذا نريد والذي اُنتج عام 2022، الضوء على الحياة الجنسية لأشخاص من ذوي الإعاقة.

يسلط الفيلم الروائي الطويل "ماذا نريد" والذي اُنتج عام 2022، الضوء على الحياة الجنسية لأشخاص من ذوي الإعاقة.

تتباين الإعاقات ما بين إعاقات نفسية وجسدية فيما أبهر العالم الكثير من متحدي الإعاقة سطروا أسماءهم بأحرف من ذهب في السينما، والتلفزيون، والرسم وغيرها.

مختارات

يعد نجم مسلسل "صراع العروش" الأكثر انتشارا عالميا، بيتر دينكلاج المثال الأبرز على هذا حيث أبهر العالم رغم إصابته بمرض الودانة أو التقزم وهو اضطراب وراثي يؤثر على نمو العظام.

وليس دينكلاج الوحيد في هذا الصدد فأيقونة موسيقى البوب بيلي إيليش حققت نجاحا كبيرا واكتسحت جوائز غرامي عام 2020 رغم إصابتها بمتلازمة "توريت" وهي عبارة عن خلل عصبي وراثي يتسبب في حركات عصبية لا إرادية.

وتضم القائمة الكثير من ممثلين وفنانين ومشاهير لم تكن الإعاقة عائقا أمام  شهرتهم  فيما تقبلهم الجمهور وباتت أعمالهم تكتسب زخما يوما بعد يوم.

الشمولية الثقافية في ألمانيا

ولم تكن ألمانيا غائبة عن هذا الأمر إذ طرأ على عالم الثقافة الكثير من المتغيرات الإيجابية، وفقا لما ذكرته غوتا شوبرت، مديرة أحد مشاريع جمعية "يوكريا" المعنية بالفنانين والفنانات من متحدي الإعاقة في البلدان الناطقة باللغة الألمانية.

وفي مقابلة مع DW، قالت إن "التنوع في يومنا هذا لم يعد يقتصر على الأشخاص الذين ينحدرون من أصول مهاجرة أو من ذوي توجهات جنسية مختلفة بل يشمل أيضا الأشخاص من متحدي الإعاقة."

وأضافت "أنه جرى في الماضي نسيان الأشخاص من ذوي الإعاقة أو تجاهلهم لفترة طويلة جدا في ألمانيا"، عازيا ذلك بشكل جزئي إلى أن جُلّ برامج التمويل الاتحادية للمؤسسات الثقافية ركز على مدار سنوات على مجموعات مجتمعية أخرى.

لكنها قالت إن الأمر قد تغير، موضحة "أصبح الأشخاص من متحدي الإعاقة في جوهر قضايا التنوع خلال العام أو العامين الماضيين".

تنظم في ألمانيا العديد من ورش العمل الخاصة بتعزيز المهارات الفنية بين الأشخاص من متحدي الإعاقة.

تنظم في ألمانيا العديد من ورش العمل الخاصة بتعزيز المهارات الفنية بين الأشخاص من متحدي الإعاقة.

المسارح هي البداية

وشددت على أن هذا التوجه بات جليا من خلال الدعم المالي المقدم من مؤسسات فيدرالية مثل "المؤسسة الثقافية الاتحادية الألمانية"، مضيفة "باتت هيئات عدة تدرك أنه يمكنها تأمين الدعم المالي إذا قامت بتوظيف أشخاص من متحدي الإعاقة أو تعزيز انخراطهم".

واستشهدت في ذلك بتدشين المؤسسة برنامجا جديدا يحمل اسم "بك" يهدف إلى إطلاق مشاريع فنية  تضم فنانين وفنانات من متحدي الإعاقة، مضيفة "هذا البرنامج كان من الصعب تدشينه قبل ثماني أو عشر سنوات".

ولا يتوقف الأمر على  المؤسسة الثقافية الاتحادية الألمانية  بل انضمت العديد من المؤسسات الثقافية الأخرى التي باتت تطلق مبادرات ترمي إلى إشراك أشخاص من متحدي الإعاقة خاصة في قطاع المسرح.

وفي ذلك، قالت شوبرت إن مسرح "كاماشبيلا" في مدينة ميونيخ يضم ستة أشخاص من متحدي الإعاقة فيما تظهر مسارح أخرى الكثير من الاهتمام لاستقطاب أشخاص من متحدي الإعاقة سواء لتوظيفهم بشكل دائم أو دمجهم في المجموعات الفنية.

لعب الممثل ار. جي. ميت المصاب بشلل دماغي أحد أدوار البطولة في المسلسل التلفزيوني بريكينغ باد الشهير.

لعب الممثل "ار. جي. ميت" المصاب بشلل دماغي أحد أدوار البطولة في المسلسل التلفزيوني "بريكينغ باد" الشهير.

تطورات في مجال السينما

ولم تكن صناعة السينما غائبة عن ذلك إذ اولى القائمون على هذا القطاع اهتماما كبيرا بالتنوع والشمولية حيث بدأت شركات سينمائية ألمانيا مثل "يو إف أيه" في توظيف ممثلين وممثلات من متحدي الإعاقة.

ويأتي ذلك اتساقا مع لوائح الاتحاد الأوروبي التي تنص على أنه "عندما تبحث شركات الإنتاج (الألمانية) عن ممثلات وممثلين للقيام بأدوار شخص على كرسي متحرك من أصول مهاجرة أو شخص مصاب بمرض هشاشة العظام، فإنه يتعين عدم محاولة اختيار ممثلين من غير ذوي الاحتياجات الخاصة".

واستلهمت شركات الإنتاج الألمانية بما قامت به هوليوود حيث أوكلت أدوار البطولة  لأشخاص من متحدي الإعاقة مثل بيتر دينكلاج والممثل "ار. جي. ميت" المصاب بشلل دماغي والذي لعب أحد أدوار البطولة في المسلسل التلفزيوني "بريكينغ باد" الذي حقق نجاحا هائلا في كل أنحاء العالم.

بدورها، قالت غوتا شوبرت إن هؤلاء الفنانين باتوا قدوة ليس فقط لبراعتهم الفنية وإنما أيضا لأنهم يتحدثون عن إعاقتهم بشكل صريح، مضيفة "هذا الانفتاح خلق تأثيرا إيجابيا على تعزيز قبول المجتمع بشكل عام للأشخاص من متحدي الإعاقة".

ARTplus هو أول مشروع وطني للتأهيل الفني وتدريب الأشخاص الإبداعيين ذوي الإعاقة.

"ARTplus" هو أول مشروع وطني للتأهيل الفني وتدريب الأشخاص الإبداعيين ذوي الإعاقة.

معرض للفنانين المعاقين ذهنيا

وبعيدا عن مجال المسرح والسينما، قامت متاحف عدة بأدوار كبيرة في مساعي تعزيز انخراط الفنانين والفنانات من متحدي الإعاقة.

وفي هذا الإطار، جاء معرض "الفن والأبجدية" الذي نُظم في قاعة الفنون بمدينة هامبورغ الألمانية عام 2017 والذي أفسح المجال لفنانين من أمثال هارالد ستوفرز وهو رسام ألماني ناجح يعاني من إعاقة ذهنية.

وقد حظي ذلك بإشادة من شوبرت، قائلة "لقد استطاع هذا الرسام تصميم غرفة كاملة في المعرض رغم أن يجيد فقط العمل بالكتابة".

يشار إلى أنه جرى إنشاء جائزة خاصة في ألمانيا عام 2000 للأشخاص من ذوي الإعاقات الإدراكية الذين يبدعون في مجال الفن فيما تمنح مؤسسة Augustinum "جائزة التميز" كل ثلاث سنوات لفنانين أوروبيين من ذوي الإعاقة الذهنية.

بعض العراقيل

ورغم هذا التقدم الكبير، إلا أن هناك بعض العراقيل ما زالت تقف عائقا أمام  اندماج الفنانين والفنانات  من متحدي الإعاقة.

وفي ذلك، قالت شوبرت إن "الإعاقة كانت لسنوات قليلة ماضية وراء استعباد بعض من متحدي الإعاقة من الانضمام إلى مدارس الدراما"، لكنها أضافت أن العديد من المدارس المسرحية والدرامية باتت الآن أكثر انفتاحا.

وعن مقارنتها بين ألمانيا بباقي دول العالم المتقدمة، قالت شوبرت أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي مازال متخلفا عن الركب.

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كيفن تسكييرس / م.ع

  • Exhibitgion Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Manuel Llobera-Cappella, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    ولد مانويل لوبيرا كابيلا عام 1990 في بلدة غيزتاخت الألمانية. ظهرت موهبته الفنية في سن مبكرة جداً. يستخدم في أعماله الاكريليك والألوان الزيتية وقد اشتهر بقدرته البالغة على محاكاة الروائع الفنية لفناين مثل: سيزان، غوغان وماتيس. اللوحة الظاهرة هي (المدخن) التي قام بانجازها باستخدام الاكريليك على القماش.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Sculpture by Hans Jürgen Heinze, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    قام بنحت هذا التمثال البرونزي هانز يورغين هاينتس. وهو فنان كفيف وأصم، عاش وعمل في ورشة فنية إبداعية منذ عام 1967 في لوبيتال. ومنذ عام 2007، يتشارك مرسم مع فنان الخزف غودرون سيلار في ايبرسفالده. موهبته الفذة تظهر جلية في قطعته الفنية (امرأة بظفيرة).

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Willfried Kassner Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    قلم التخطيط والاكريليك على الورق المقوى، هذه هي الأدوات التي اختارها ويلفريد كاسنر ليقوم برسم صورة لوجهه، ومن خلفه طائرة مقاتلة. قام بمزج ألوان التخطيط بطريقة احترافية لتبدو على الورقة وكأنها قد صممت بهذه الطريقة. يفضل كاسنر في أعماله الصور ذات الطابع القوي، كالتكنولوجيا والسفن، والصواريخ، والطائرات، والألعاب النارية.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Martin Vosswinkel Ausschnitt Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    ولد مارتن فوسوينكل، الفنان الحائز على عدة جوائز، في مدينة ايرلانغن عام 1963. يدير في الوقت الحالي ورشة فنية في مدينة روتينبيرغ. يعتمد في تركيب لوحته (Spot On) على الاكريليك والحبر الهندي، وثلاث طبقات من زجاج الاكريليك ليضفي عليها تأثيرا ثلاثي الأبعاد.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Stephan Kramer, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    في هذه اللوحة الغريبة قام الفنان ستيفان كرامر (1949-2015) برسم وجهه بسبعين طريقة مختلفة. وقام بتسمية هذا العمل الفني بـ(ترويض الشياطين). كان قد تلقى كهدية صندوقاً مليئاً بمستلزمات الرسم جميعها في عام 1979 ليبدأ بعدها بالرسم. كان أسلوبه سريعاً ومعبراً. وحتى بعد وفاته ما تزال لوحاته تشغل حيزاً كبيراً في المعارض.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Sculpture by Boleslaw Jankowski, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    يقوم بوليسلاف يانكوفسكي باستخدام العديد من المواد في أعماله الفنية بما فيها الورق المقوى والجص. بالإضافة إلى ذلك قام بإبداع ثلاث لوحات ثلاثية الأبعاد ومنحوتات ومطبوعات. ويظهر في الصورة تمثال خشبي تحت اسم (الأخوين). يعمل يانكوفسكي في استوديو (the Blaumeier art) في مدينة بريمن منذ عام 1992.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Florian Schmerer, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    فلوريان شميرر، زائر اعتيادي لاستوديو آموس في مدينة كاسل. أثناء دراسته في المدرسة المهنية قام برسم مخططات الأسلاك الكهربائية والمباني والآلات. وفي الوقت الحالي، تتضمن وظيفته فك رموز، وتطوير وتنفيذ الرسومات التقنية وهو بحاجة الكرسي المتحرك لأداء أعماله. اللوحة تحمل اسم (العقبات).

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Schanna Saranzew, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    ولدت الفنانة شانا سارانزيف في روسيا عام 1976، وهي تعيش الآن في مدينة بيليفيلد حيث تساهم بمشاركة فعالة في بيت للفنون يعرف باسم (Künstlerhaus Lydda) في بيتل. بدأت مسيرتها الفنية بلوحات صغيرة، أما الآن فلوحاتها الكبيرة بحجم الجدار تشغل حيزا كبيرا من المعارض. مواضيع رسوماتها غالباً تكون عن الأم والطفل، متأثرة بالفن الروسي الرمزي الكلاسيكي.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Artwork by Mustaphaa El Ayachi, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    مصطفى العياشي، ولد في مدينة ملقة الاسبانية في عام 1977، لم تمنعه إعاقته الذهنية والجسدية من إنتاج أعمال فنية على مستوى مرموق جداً. تنتج لوحاته بسرعة وعفوية وكأنها صادرة عن اللاشعور.عرضت لوحاته في عدة معارض مهمة، وتظهر هذه اللوحة تسع صور فنية لوجهه نابضة بالحياة بحالات اللا استقرار من جوانب حياته.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Jürgen Rudy, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    هذا العمل الفني من إبداع يورغن رودي، الذي صار قطعة فنية من معرض (فن رغم الإعاقة) في مدينة كاسل. قام بتنفيذ هذا العمل من قطعتين ليغطي الجدران المرتفعة في معرض دوكومنتا. يبلغ قياس القطعتين 4 * 8 أمتار ( 26*13 قدم) محبوكة وملونة. وأمضى رودي ستة أشهر بحياكتها.

    الكاتب: كلاوس كريمر/ ريم ضوا