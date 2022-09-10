متاحف مثيرة تفتح أبوابها في عام 2023

المتحف المصري الكبير في القاهرة

منذ 20 عاما تسير الأعمال داخل المتحف المصري الكبير في القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة الشهيرة، وكان من المتوقع أن يُفتتح هذا الصرح جزئيا في عام 2020، إلا أن هذا الموعد تم تأجيله إلى عام 2023. وبعد الانتهاء من الأشغال سيكون المتحف الأكبر من نوعه في العالم، إذ سيضم نحو 100.000 قطعة من التحف والآثار.