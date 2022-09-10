 متاحف مثيرة تفتح أبوابها في عام 2023 | جميع المحتويات | DW | 16.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

متاحف مثيرة تفتح أبوابها في عام 2023

انطلاقا من المتحف المصري الكبير في القاهرة إلى المتحف الافريقي الأمريكي في تشارلستون مرورا بمدن أخرى، يشهد هذا العام افتتاح عشرة متاحف متميزة ومثيرة في انحاء العالم، في جولتنا المصورة هذه نقدم لك نبذة عن هذه المتاحف.

  • 3d Architektur Renderings des Neuen Ägyptischen Museums

    المتحف المصري الكبير في القاهرة

    منذ 20 عاما تسير الأعمال داخل المتحف المصري الكبير في القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة الشهيرة، وكان من المتوقع أن يُفتتح هذا الصرح جزئيا في عام 2020، إلا أن هذا الموعد تم تأجيله إلى عام 2023. وبعد الانتهاء من الأشغال سيكون المتحف الأكبر من نوعه في العالم، إذ سيضم نحو 100.000 قطعة من التحف والآثار.

  • Aussenansicht International African American Museum, Charleston, USA

    المتحف الافريقي الأمريكي الدولي في تشارلستون

    نحو 90 في المائة من الأمريكيين السود يرتبطون بأسواق العبيد سابقا في تشارلستون حيث كانت ترسو السفن التي جاءت بالأفارقة إلى أمريكا الشمالية في القرنيين الماضيين. في المتحف وضمن تسع قاعات تُسرد قصصهم المثيرة وأيضا المشجعة، والمتحف يساعد المهتمين على تتبع شجرة النسب. أما الافتتاح فسيكون في الصيف القادم.

  • Visualisierung des Eingangsbereiches des Richard Gilder Center, New York, USA

    المتحف الأمريكي لتاريخ الطبيعة في نيويورك

    المتحف الأمريكي لتاريخ الطبيعة في نيويورك يتوسع. وقد تم تخصيص الملحق الجديد بشكل أساسي للحشرات والمخلوقات المجهرية. أما التصميم المستوحى من عالم النمل فيهدف إلى منح الزوار الشعور بالانغماس في عالم هذه المخلوقات. ويمكن الاستمتاع بمشاهدة ما يزخر به المتحف ابتداء من نهاية العام الجاري.

  • Lobby des sich noch im Bau befindenden Museums RAIM in Seoul

    متحف الروبوتات في سيول ـ كوريا الجنوبية

    البناية الجديدة المثيرة التي تم تشييدها جزئيا بروبوتات من شأنها أن تصبح منصة لتقنيات المستقبل كالذكاء الاصطناعي. والمتحف يعتبر كنقطة وصل بين البحث العلمي والثقافة والاقتصاد. ومن المتوقع أن يفتح أبوابه في نهاية العام.

  • Entwurf Aussenansicht des Museum of Art and Photography, Bengaluru, Indien

    متحف الفنون والتصوير في بنغالور

    بنغالور هي ثالث أكبر مدينة في الهند بعد مومباي ودلهي. ومن المتوقع افتتاح مجمع المتاحف في بنغالور في فبراير 2023. ويركز هذا المتحف على الفنون الهندية والتصوير من القرن الـ 12 إلى حاضرنا. وهو يعرض أكثر من 60 ألف تحفة فنية.

  • Manchester Museum, Außenansicht

    متحف مانشستر في أنجلترا

    تم توسيع متحف مانشستر الذي تأسس في عام 1867 بملحق من الطراز الحديث. كما تمت إعادة هيكلة الطابق العلوي ليستقبل معارض دوّارة. والمتحف يضم نحو 4.5 مليون تحفة عن العلوم الطبيعية وتاريخ الثقافة الإنسانية. وقد فتح أبوابه مجددا في 18 فبراير/ شباط 2023.

  • Visualisierung des Vorhofes des National Portrait Gallery, gestaltet von Jamie Fobert, London, Großbritannien

    رواق الفنون الوطني للصور في لندن

    في 22 يونيو/ حزيران سيُعاد افتتاح معرض الصور الوطني بعد عملية ترميم هي الأكبر في تاريخه. وتحت شعار "إلهام الناس" تمت إعادة تصميم قاعات العروض التي تضم مجموعة فنية يمتد تاريخها من العصور الوسطى إلى أيامنا.

  • Die Schottische Nationalgalerie in Edinburgh

    صالة العرض الوطنية في إدنبرة - اسكتلندا

    افتُتحت صالة العرض الوطنية الأسكتلندية في عام 1859، وهي بالتالي ليست متحفا جديدا، وإنما تمت إعادة بناءها انطلاقا من 2019. وبنتيجة ذلك توسعت المساحات المخصصة للعروض والمعارض. ويقدم جناح المتحف الجديد الذي سيفتح أبوابه في الصيف أعمالا جديدة للزوار ومن بينها مجموعة ويليام مك تاغارت/ William Mc Taggart و اني ريدباث/ Anne Redpath.

  • Aussenansicht des Istanbul Modern,  Museum für Kunst der Gegenwart in Istanbul, Türkei

    متحف الفن المعاصر في اسطنبول

    متحف إسطنبول للفنون الحديثة في حي الميناء بكاراكوي كان يعتبر قبل تشييده الجديد معلما بارزا. وتحديث المتحف هو جزء من مشروع يشمل منطقة الميناء بكاملها. وستلقي إعادة الافتتاح المقررة هذه السنة بأنوارها على ساحل البوسفور. وسيتم ذلك من خلال عروض جديدة وخدمات المكتبة وقاعة السينما.

  • Ehemaliges Haus von Serge Gainsbourg in der Rue de Verneuil, Paris, Frankreich

    دار غانسبورغ في باريس

    في عام 2023، سيصبح منزل الموسيقي والكاتب الفرنسي سيرج غانسبورغ في شارع فيرنوي متحفا. ليس معروفا إلى حد الآن ما هي التحف التي سيتم عرضها. لكن المعروف هو أن المنزل سيضم مكتبة. وفي الليل يتحول المنزل إلى حانة لعزف البيانو ومنصة للموسيقى الحية.


  • 3d Architektur Renderings des Neuen Ägyptischen Museums

    المتحف المصري الكبير في القاهرة

    منذ 20 عاما تسير الأعمال داخل المتحف المصري الكبير في القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة الشهيرة، وكان من المتوقع أن يُفتتح هذا الصرح جزئيا في عام 2020، إلا أن هذا الموعد تم تأجيله إلى عام 2023. وبعد الانتهاء من الأشغال سيكون المتحف الأكبر من نوعه في العالم، إذ سيضم نحو 100.000 قطعة من التحف والآثار.

  • Aussenansicht International African American Museum, Charleston, USA

    المتحف الافريقي الأمريكي الدولي في تشارلستون

    نحو 90 في المائة من الأمريكيين السود يرتبطون بأسواق العبيد سابقا في تشارلستون حيث كانت ترسو السفن التي جاءت بالأفارقة إلى أمريكا الشمالية في القرنيين الماضيين. في المتحف وضمن تسع قاعات تُسرد قصصهم المثيرة وأيضا المشجعة، والمتحف يساعد المهتمين على تتبع شجرة النسب. أما الافتتاح فسيكون في الصيف القادم.

  • Visualisierung des Eingangsbereiches des Richard Gilder Center, New York, USA

    المتحف الأمريكي لتاريخ الطبيعة في نيويورك

    المتحف الأمريكي لتاريخ الطبيعة في نيويورك يتوسع. وقد تم تخصيص الملحق الجديد بشكل أساسي للحشرات والمخلوقات المجهرية. أما التصميم المستوحى من عالم النمل فيهدف إلى منح الزوار الشعور بالانغماس في عالم هذه المخلوقات. ويمكن الاستمتاع بمشاهدة ما يزخر به المتحف ابتداء من نهاية العام الجاري.

  • Lobby des sich noch im Bau befindenden Museums RAIM in Seoul

    متحف الروبوتات في سيول ـ كوريا الجنوبية

    البناية الجديدة المثيرة التي تم تشييدها جزئيا بروبوتات من شأنها أن تصبح منصة لتقنيات المستقبل كالذكاء الاصطناعي. والمتحف يعتبر كنقطة وصل بين البحث العلمي والثقافة والاقتصاد. ومن المتوقع أن يفتح أبوابه في نهاية العام.

  • Entwurf Aussenansicht des Museum of Art and Photography, Bengaluru, Indien

    متحف الفنون والتصوير في بنغالور

    بنغالور هي ثالث أكبر مدينة في الهند بعد مومباي ودلهي. ومن المتوقع افتتاح مجمع المتاحف في بنغالور في فبراير 2023. ويركز هذا المتحف على الفنون الهندية والتصوير من القرن الـ 12 إلى حاضرنا. وهو يعرض أكثر من 60 ألف تحفة فنية.

  • Manchester Museum, Außenansicht

    متحف مانشستر في أنجلترا

    تم توسيع متحف مانشستر الذي تأسس في عام 1867 بملحق من الطراز الحديث. كما تمت إعادة هيكلة الطابق العلوي ليستقبل معارض دوّارة. والمتحف يضم نحو 4.5 مليون تحفة عن العلوم الطبيعية وتاريخ الثقافة الإنسانية. وقد فتح أبوابه مجددا في 18 فبراير/ شباط 2023.

  • Visualisierung des Vorhofes des National Portrait Gallery, gestaltet von Jamie Fobert, London, Großbritannien

    رواق الفنون الوطني للصور في لندن

    في 22 يونيو/ حزيران سيُعاد افتتاح معرض الصور الوطني بعد عملية ترميم هي الأكبر في تاريخه. وتحت شعار "إلهام الناس" تمت إعادة تصميم قاعات العروض التي تضم مجموعة فنية يمتد تاريخها من العصور الوسطى إلى أيامنا.

  • Die Schottische Nationalgalerie in Edinburgh

    صالة العرض الوطنية في إدنبرة - اسكتلندا

    افتُتحت صالة العرض الوطنية الأسكتلندية في عام 1859، وهي بالتالي ليست متحفا جديدا، وإنما تمت إعادة بناءها انطلاقا من 2019. وبنتيجة ذلك توسعت المساحات المخصصة للعروض والمعارض. ويقدم جناح المتحف الجديد الذي سيفتح أبوابه في الصيف أعمالا جديدة للزوار ومن بينها مجموعة ويليام مك تاغارت/ William Mc Taggart و اني ريدباث/ Anne Redpath.

  • Aussenansicht des Istanbul Modern,  Museum für Kunst der Gegenwart in Istanbul, Türkei

    متحف الفن المعاصر في اسطنبول

    متحف إسطنبول للفنون الحديثة في حي الميناء بكاراكوي كان يعتبر قبل تشييده الجديد معلما بارزا. وتحديث المتحف هو جزء من مشروع يشمل منطقة الميناء بكاملها. وستلقي إعادة الافتتاح المقررة هذه السنة بأنوارها على ساحل البوسفور. وسيتم ذلك من خلال عروض جديدة وخدمات المكتبة وقاعة السينما.

  • Ehemaliges Haus von Serge Gainsbourg in der Rue de Verneuil, Paris, Frankreich

    دار غانسبورغ في باريس

    في عام 2023، سيصبح منزل الموسيقي والكاتب الفرنسي سيرج غانسبورغ في شارع فيرنوي متحفا. ليس معروفا إلى حد الآن ما هي التحف التي سيتم عرضها. لكن المعروف هو أن المنزل سيضم مكتبة. وفي الليل يتحول المنزل إلى حانة لعزف البيانو ومنصة للموسيقى الحية.


المزيد من المركز الإعلامي

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - لماذا لن يحصل ستيفن كينغ على جائزة نوبل أبدا 10.09.2022

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - الثقافة والمناخ ـ عوالم مثالية للغابات المطيرة 05.02.2022

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - كورينتسيس يقود "قداس الموتى" 03.07.2021