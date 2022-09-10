متاحف مثيرة تفتح أبوابها في عام 2023

انطلاقا من المتحف المصري الكبير في القاهرة إلى المتحف الافريقي الأمريكي في تشارلستون مرورا بمدن أخرى، يشهد هذا العام افتتاح عشرة متاحف متميزة ومثيرة في انحاء العالم، في جولتنا المصورة هذه نقدم لك نبذة عن هذه المتاحف.
المتحف المصري الكبير في القاهرة
منذ 20 عاما تسير الأعمال داخل المتحف المصري الكبير في القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة الشهيرة، وكان من المتوقع أن يُفتتح هذا الصرح جزئيا في عام 2020، إلا أن هذا الموعد تم تأجيله إلى عام 2023. وبعد الانتهاء من الأشغال سيكون المتحف الأكبر من نوعه في العالم، إذ سيضم نحو 100.000 قطعة من التحف والآثار.
المتحف الافريقي الأمريكي الدولي في تشارلستون
نحو 90 في المائة من الأمريكيين السود يرتبطون بأسواق العبيد سابقا في تشارلستون حيث كانت ترسو السفن التي جاءت بالأفارقة إلى أمريكا الشمالية في القرنيين الماضيين. في المتحف وضمن تسع قاعات تُسرد قصصهم المثيرة وأيضا المشجعة، والمتحف يساعد المهتمين على تتبع شجرة النسب. أما الافتتاح فسيكون في الصيف القادم.
المتحف الأمريكي لتاريخ الطبيعة في نيويورك
المتحف الأمريكي لتاريخ الطبيعة في نيويورك يتوسع. وقد تم تخصيص الملحق الجديد بشكل أساسي للحشرات والمخلوقات المجهرية. أما التصميم المستوحى من عالم النمل فيهدف إلى منح الزوار الشعور بالانغماس في عالم هذه المخلوقات. ويمكن الاستمتاع بمشاهدة ما يزخر به المتحف ابتداء من نهاية العام الجاري.
متحف الروبوتات في سيول ـ كوريا الجنوبية
البناية الجديدة المثيرة التي تم تشييدها جزئيا بروبوتات من شأنها أن تصبح منصة لتقنيات المستقبل كالذكاء الاصطناعي. والمتحف يعتبر كنقطة وصل بين البحث العلمي والثقافة والاقتصاد. ومن المتوقع أن يفتح أبوابه في نهاية العام.
متحف الفنون والتصوير في بنغالور
بنغالور هي ثالث أكبر مدينة في الهند بعد مومباي ودلهي. ومن المتوقع افتتاح مجمع المتاحف في بنغالور في فبراير 2023. ويركز هذا المتحف على الفنون الهندية والتصوير من القرن الـ 12 إلى حاضرنا. وهو يعرض أكثر من 60 ألف تحفة فنية.
متحف مانشستر في أنجلترا
تم توسيع متحف مانشستر الذي تأسس في عام 1867 بملحق من الطراز الحديث. كما تمت إعادة هيكلة الطابق العلوي ليستقبل معارض دوّارة. والمتحف يضم نحو 4.5 مليون تحفة عن العلوم الطبيعية وتاريخ الثقافة الإنسانية. وقد فتح أبوابه مجددا في 18 فبراير/ شباط 2023.
رواق الفنون الوطني للصور في لندن
في 22 يونيو/ حزيران سيُعاد افتتاح معرض الصور الوطني بعد عملية ترميم هي الأكبر في تاريخه. وتحت شعار "إلهام الناس" تمت إعادة تصميم قاعات العروض التي تضم مجموعة فنية يمتد تاريخها من العصور الوسطى إلى أيامنا.
صالة العرض الوطنية في إدنبرة - اسكتلندا
افتُتحت صالة العرض الوطنية الأسكتلندية في عام 1859، وهي بالتالي ليست متحفا جديدا، وإنما تمت إعادة بناءها انطلاقا من 2019. وبنتيجة ذلك توسعت المساحات المخصصة للعروض والمعارض. ويقدم جناح المتحف الجديد الذي سيفتح أبوابه في الصيف أعمالا جديدة للزوار ومن بينها مجموعة ويليام مك تاغارت/ William Mc Taggart و اني ريدباث/ Anne Redpath.
متحف الفن المعاصر في اسطنبول
متحف إسطنبول للفنون الحديثة في حي الميناء بكاراكوي كان يعتبر قبل تشييده الجديد معلما بارزا. وتحديث المتحف هو جزء من مشروع يشمل منطقة الميناء بكاملها. وستلقي إعادة الافتتاح المقررة هذه السنة بأنوارها على ساحل البوسفور. وسيتم ذلك من خلال عروض جديدة وخدمات المكتبة وقاعة السينما.
دار غانسبورغ في باريس
في عام 2023، سيصبح منزل الموسيقي والكاتب الفرنسي سيرج غانسبورغ في شارع فيرنوي متحفا. ليس معروفا إلى حد الآن ما هي التحف التي سيتم عرضها. لكن المعروف هو أن المنزل سيضم مكتبة. وفي الليل يتحول المنزل إلى حانة لعزف البيانو ومنصة للموسيقى الحية.
المتحف المصري الكبير في القاهرة
منذ 20 عاما تسير الأعمال داخل المتحف المصري الكبير في القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة الشهيرة، وكان من المتوقع أن يُفتتح هذا الصرح جزئيا في عام 2020، إلا أن هذا الموعد تم تأجيله إلى عام 2023. وبعد الانتهاء من الأشغال سيكون المتحف الأكبر من نوعه في العالم، إذ سيضم نحو 100.000 قطعة من التحف والآثار.
المتحف الافريقي الأمريكي الدولي في تشارلستون
نحو 90 في المائة من الأمريكيين السود يرتبطون بأسواق العبيد سابقا في تشارلستون حيث كانت ترسو السفن التي جاءت بالأفارقة إلى أمريكا الشمالية في القرنيين الماضيين. في المتحف وضمن تسع قاعات تُسرد قصصهم المثيرة وأيضا المشجعة، والمتحف يساعد المهتمين على تتبع شجرة النسب. أما الافتتاح فسيكون في الصيف القادم.
المتحف الأمريكي لتاريخ الطبيعة في نيويورك
المتحف الأمريكي لتاريخ الطبيعة في نيويورك يتوسع. وقد تم تخصيص الملحق الجديد بشكل أساسي للحشرات والمخلوقات المجهرية. أما التصميم المستوحى من عالم النمل فيهدف إلى منح الزوار الشعور بالانغماس في عالم هذه المخلوقات. ويمكن الاستمتاع بمشاهدة ما يزخر به المتحف ابتداء من نهاية العام الجاري.
متحف الروبوتات في سيول ـ كوريا الجنوبية
البناية الجديدة المثيرة التي تم تشييدها جزئيا بروبوتات من شأنها أن تصبح منصة لتقنيات المستقبل كالذكاء الاصطناعي. والمتحف يعتبر كنقطة وصل بين البحث العلمي والثقافة والاقتصاد. ومن المتوقع أن يفتح أبوابه في نهاية العام.
متحف الفنون والتصوير في بنغالور
بنغالور هي ثالث أكبر مدينة في الهند بعد مومباي ودلهي. ومن المتوقع افتتاح مجمع المتاحف في بنغالور في فبراير 2023. ويركز هذا المتحف على الفنون الهندية والتصوير من القرن الـ 12 إلى حاضرنا. وهو يعرض أكثر من 60 ألف تحفة فنية.
متحف مانشستر في أنجلترا
تم توسيع متحف مانشستر الذي تأسس في عام 1867 بملحق من الطراز الحديث. كما تمت إعادة هيكلة الطابق العلوي ليستقبل معارض دوّارة. والمتحف يضم نحو 4.5 مليون تحفة عن العلوم الطبيعية وتاريخ الثقافة الإنسانية. وقد فتح أبوابه مجددا في 18 فبراير/ شباط 2023.
رواق الفنون الوطني للصور في لندن
في 22 يونيو/ حزيران سيُعاد افتتاح معرض الصور الوطني بعد عملية ترميم هي الأكبر في تاريخه. وتحت شعار "إلهام الناس" تمت إعادة تصميم قاعات العروض التي تضم مجموعة فنية يمتد تاريخها من العصور الوسطى إلى أيامنا.
صالة العرض الوطنية في إدنبرة - اسكتلندا
افتُتحت صالة العرض الوطنية الأسكتلندية في عام 1859، وهي بالتالي ليست متحفا جديدا، وإنما تمت إعادة بناءها انطلاقا من 2019. وبنتيجة ذلك توسعت المساحات المخصصة للعروض والمعارض. ويقدم جناح المتحف الجديد الذي سيفتح أبوابه في الصيف أعمالا جديدة للزوار ومن بينها مجموعة ويليام مك تاغارت/ William Mc Taggart و اني ريدباث/ Anne Redpath.
متحف الفن المعاصر في اسطنبول
متحف إسطنبول للفنون الحديثة في حي الميناء بكاراكوي كان يعتبر قبل تشييده الجديد معلما بارزا. وتحديث المتحف هو جزء من مشروع يشمل منطقة الميناء بكاملها. وستلقي إعادة الافتتاح المقررة هذه السنة بأنوارها على ساحل البوسفور. وسيتم ذلك من خلال عروض جديدة وخدمات المكتبة وقاعة السينما.
دار غانسبورغ في باريس
في عام 2023، سيصبح منزل الموسيقي والكاتب الفرنسي سيرج غانسبورغ في شارع فيرنوي متحفا. ليس معروفا إلى حد الآن ما هي التحف التي سيتم عرضها. لكن المعروف هو أن المنزل سيضم مكتبة. وفي الليل يتحول المنزل إلى حانة لعزف البيانو ومنصة للموسيقى الحية.