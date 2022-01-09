متأثراً بإصابته بكورونا.. وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

أُعلن في القاهرة اليوم الأحد (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2022) عن وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي عن 58 عاماً متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا. وقال حسن الإبراشي، ابن شقيق الإعلامي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن عمه توفى اليوم الأحد.

وعانى الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بكورونا أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض، حتى توفي اليوم الأحد.

وكان برنامج "التاسعة" عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام آخر برنامج يقدمه الإبراشي.

وغاب الإبراشي عن شاشة التلفزيون المصري في العام الماضي بعد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى الذي مكث فيه لمدة طويلة لم يعد بعدها إلى العمل أبداً.

ونعاه عدد كبير من الإعلاميين منهم يوسف الحسيني ورامي رضوان ولميس الحديدي التي أعلنت قبل أيام قليلة إصابتها بالفيروس أيضاً. وكتبت على حسابها على تويتر "يا وائل.. مش كنا مستنيينك ترجع؟ يا وائل مش كنت بتقول بتحاول؟ يا وائل.. آه على الوجع يا رفيق الدرب. ربنا يرحمك".

فيما نعته الإعلامية هالة سرحان بقولها:

وكذلك نعاه الإعلامي المصري محمود سعد بالقول:

ونعته قناة سي بي سي في تدوينة على تويتر:

ولد الإبراشي عام 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية وتخرجفي كلية التجارة قبل أن يختار العمل بمجال الإعلام.

يذكر أن الابراشي بدأ حياته الصحافية في مجلة روزاليوسف، حيث تخصص في تغطية الشؤون العربية قبل أن ينتقل الى تقديم البرامج السياسية في التلفزيون والتي حقق عبرها نجاحا كبيرا.

ع.غ/هـ.د (رويترز/أ ف ب)