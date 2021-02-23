مبلغ خيالي لزجاجة "ويسكي" بمزاد علني

بيعت قنينة ويسكي لا يتعدى حجمها صفر فاصلة 75 ليتر من مشروب ماكالان (Macallan) الكحولي بمليون جنيه إسترليني أي (حوالي مليون و157 ألف يورو)، حسب ما ورد في موقع "شتيرن" الألماني. وفي خريف عام 2019 بيعت أيضا زجاجة ويسكي من نفس النوع حفظت في برميل لمدة 60 عاما منذ تعبئتها عام 1926 بمبلغ يقل عن مليون ونصف جنيه إسترليني.
ويعتبر هذا النوع من الويسكي بمثابة مشروب كحولي مقدس بالنسبة لعشاق الويسكي. ففي عام 1986 تم ملء ما مجموعه 40 زجاجة من برميل هذا النوع من الويسكي، وفقط 14 زجاجة منها تحمل علامة "Fine-and Rare" والتي تعني "رفيعة ونادرة"، كما جاء في موقع "شبيغل" الألماني.
ويقول الخبراء إن زجاجة الويسكي هذه تكتسب هذه القيمة الخاصة بسبب ندرتها وقدمها والطريقة النادرة التي صنعت بها.
يذكر أن هذا المشروب الروحي هو من ضمن مجموعة تشكل ثلاثة آلاف وتسعمئة زجاجة جمعها رجل الأعمال الأمريكي ريتشارد غودينغ، حيث كان غودينغ يسافر مرارا وتكرارا لعقود إلى اسكتلندا ويشتري زجاجات من كل معمل تقطير للويسكي تقريبا. وعرض رجل الأعمال الأمريكي أكثر من ألف وتسعمئة زجاجة ويسكي وتم بالفعل بيع الجزء الأول من هذه المجموعة بالمزاد العام منذ عام.
ع.اع. / هـ.د
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
أبفيلشورله
يمكنك الحصول على "الشورله" بإضافة المياة الغازية لعصير التفاح أو عصير أي فاكهة أخرى. وبالرغم من كون "الشورله" ضمن المشروبات المفضلة في ألمانيا، إلا أن البحث في منتديات الترجمة سيكشف أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على مصطلح واحد يمكن استخدامه لترجمة اسم ذلك المشروب للغات أخرى. وبالتالي عندما تكون خارج ألمانيا، من الأفضل أن تطلب بوضوح إضافة المياة الغازية لعصير التفاح للحصول على "الشورله".
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
"برلينر فايسه"
ألمانيا هي الدولة التي تتمتع البيرة فيها بدرجة عالية من النقاء بقوة القانون، إلا أن "برلينر فايسه" هي بيرة ذات مظهر غائم ومذاق لاذع تصل نسبة الكحول فيها إلى ثلاثة في المئة فقط. وعادة ما تٌقدم "البرلينر فايسه" مخلوطة بعصير مركز من التوت أو عصير نبتة الجويسئة العطرية (نبتة تنمو في أوروبا) لإضفاء لون أحمر أو أخضر على المشروب .
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
"رادلر"
تتمتع المشروبات المخلوطة مع البيرة بالشهرة في ألمانيا، و"رادلر" هي بيرة مخلوطة بمياه غازية وليمون. وما قد يبدو غريباً هو أن كلمة "رادلر" تعني راكب الدراجة باللغة الألمانية. وبالفعل يفضل الألمان شرب "رادلر" خلال جولاتهم بالدراجات في يوم إجازة مشمس. هذا الخليط من البيرة والليمون معروف أيضاً في بعض الدول المتحدثة بالإنجليزية باسم "شاندي"، لكنك على الأرجح لن تجده في الولايات المتحدة الأمريكية.
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
بانانينفايتسين
ربما يبدو هذا المشروب أكثر غرابة مقارنة بالمشروبات الأخرى، لكن بالطبع ليس في ألمانيا. الـ"بانانينفايتسين" هو عبارة عن بيرة يتم تقديمها بعد إضافة عصير الموز إليها.
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
ديزل
في معظم مراجع الترجمة، تعني ديزل البيرة عالية الكحول. أما في ألمانيا فإن "ديزل" مزيج نصفه من المياة الغازية التي تُضفي مذاقاً حلواً على البيرة وتُقلل نسبة الكحول فيها. يختلف اسم هذا المشروب باختلاف المنطقة الجغرافية، ومن ضمن الأسماء التي تُطلق عليه: كولابير، ماتسوت، شموتسيج، كالته كافيه (قهوة باردة)، كريفيلدر (نسبة إلى مدينة كريفيلد).
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
شبيتسي
بالنسبة لهذا المشروب، يتفق الألمان على اسم واحد فقط عليه وهو "شبيتسي"، والذي يتكون من مزيج من المياة الغازية وعصير البرتقال. ظهر هذا المشروب لأول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من محاولات ماركة البيرة الشهيرة "براوهاوس ريجيلي" احتكار الاسم وجعله علامة تجارية مميزة، بقي "شبيتسي" الكلمة الوحيدة المستخدمة لوصف أي مزيج من المياة الغازية وعصير البرتقال.
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
كلاب مايت
خلال العشرة أعوام الماضية، أصبح "كلاب مايت" المشروب الرسمي لرواد النوادي الليلية وكذلك القراصنة الإلكترونيين. لعل السبب وراء هذا هو كون المشروب غازي مع احتوائه على الكافيين، ومصدره أمريكا الجنوبية. ظهر هذا المشروب لأول مرة في ولاية بافاريا عام 1924، وأطلق عليه منتجوه حينها اسم "سيكتبرونتا". وفي عام 1994، انتقلت رخصة تصنيع المشروب لجهة اخرى قررت تغيير اسمه ليصبح "كلاب مايت".
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
كيبا
بالرغم من وجود هذا الاسم على قوائم المطاعم والكافيتريات في ألمانيا، غالباً لن تجده في أي قاموس للغة الألمانية. الـ"كيبا" هو خليط من عصير الكريز والموز، ويتكون اسم المشروب من أول مقطع من اسم الفاكهتين باللغة الألمانية (كيرشه + بانانا)
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
زاوركراوت
عصير معروف بقدراته العلاجية، ويتم تحضيره من السائل المُستخرج من الكرنب بعد تخميره. عدم معرفة جميع الألمان بهذا الشراب قد تدفعك للاعتقاد بأنه غير متاح سوى في متاجر المنتجات العضوية، إلا أنه متاح في المتاجر المخصصة لمنتجات الصحة والتجميل وتلك التي تعرض منتجات بأسعار مُخفضة.
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
موكافوك
هو شراب بديل للقهوة تتم صناعته من مسحوق الشعير. وقد تطورت عدة نظريات في محاولة لشرح أصل تسمية هذا المشروب. واحدة من هذه النظريات تؤمن بأن الاسم يعود للغة الفرنسية ويعني "حبوب قهوة زائفة". وهناك نظرية أخرى ترجع الاسم للهجة منطقة نهر الراين حيث كلمة "موكين" تعني الأرض الترابية ذات اللون البني، بينما كلمة "فوك" تعني كسول. وتستخدم كلمة "موكافوك" للإشارة كذلك إلى القهوة الضعيفة.