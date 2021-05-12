مبعوث أمريكا للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين..من يكون؟

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء (12 مايو/ أيار 2021) إن الولايات المتحدة سترسل دبلوماسياً رفيع المستوى للشرق الأوسط لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة العنف "المروع"، مؤكداً أن إسرائيل تتحمل مسؤولية خاصة لتفادي حدوث إصابات في صفوف المدنيين. وأضاف بلينكن: "الصور التي خرجت الليلة الماضية مروعة. مقتل أي مدني مأساة. طلبت من نائب مساعد وزير الخارجية (للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية) هادي عمرو أن يتوجه إلى المنطقة فوراً للقاء الإسرائيليين والفلسطينيين... سيتحدث نيابة عني وعن الرئيس (جو) بايدن، حول وقف التصعيد".

ويشغل هادي عمرو حالياً منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في مكتب الشرق الأوسط بالوزارة. عمل سابقاً في وزارة الخارجية بين عامي 2013 و2017 ضمن فريق وزير الخارجية جون كيري، الذي يعمل على المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. ومنذ عام 2010 حتى 2013، شغل منصب نائب مساعد مدير الشرق الأوسط في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث ساعد في تنسيق العديد من برامج المساعدة في جميع أنحاء المنطقة خلال الانتفاضات العربية. كما شغل سابقاً مناصب في وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي.

في الآونة الأخيرة، عمل هادي عمرو، المولود في بيروت، أيضاً باحثاً في كل من معهد بروكينغز ومركز الأمن الأمريكي الجديد، حيث ركز على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى التنمية البشرية في المنطقة. وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد والشؤون الدولية من كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تافتس.

فهل ينجح هادي في مهمته؟ خاصة في ظل تصاعد حدة التوتر، إذ قالت إسرائيل إنها قتلت 16 عضواً في الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ضربة جوية على قطاع غزة الأربعاء، في حين أطلق مسلحون فلسطينيون عشرات الصواريخ على إسرائيل، ما زاد حدة القلق الدولي من اتساع نطاق أعنف قتال بين الجانبين منذ سنوات.

هـ.د/ ي.أ (رويترز)