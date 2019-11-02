مبادرة إيرانية لدول الخليج بهدف تأمين مضيق هرمز

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، السبت (الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أرسل إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق النص الكامل لمبادرة (هرمز السلام) الخاصة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة، داعياً إياهم إلى تضافر الجهود الجماعية في سياق تنفيذها.

وقال موسوي في تصريحات صحفية إن هذا الأمر يؤكد على موقف طهران الجاد والأهمية التي توليها إلى دور الدول الاقليمية لترسيخ الاستقرار في منطقة الخليج، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية. كما أفاد موسوي بأن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيوجه قريباً رسالة حول هذا الموضوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الايرانية أن الرئيس الايراني حسن روحاني "أرسل النص الكامل لهذه الخطة الى قادة" دول مجلس التعاون الخليجي والعراق "وطلب منهم التعاون بهدف تحقيقها وتطبيقها". وكان روحاني عرض الخطوط العريضة لخطة التعاون الأمني، التي أطلق عليها اسم "مبادرة هرمز للسلام" أو "أمل" في 25 أيلول/ سبتمبر في الأمم المتحدة، وهي مفتوحة أمام "مشاركة دول المنطقة"، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في الخليج بين إيران والولايات المتحدة.

وبعدما دعا إلى أن تتولى دول الخليج أمنها بنفسها بدون "تدخل" أجنبي، كرر روحاني أمام الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي تأكيد الموقف الإيراني القائل إن وجود القوات الأجنبية في المنطقة "يعرض السلام والأمن والاستقرار للخطر". وهذه القوات، وخصوصاً الأمريكية، وأيضاً الفرنسية او البريطانية، منتشرة في الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وكذلك في مياه الخليج.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب)