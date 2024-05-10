مبابي يعلن بنفسه الرحيل عن سان جيرمان نهاية الموسم

ما كان يتردد منذ فترة طويلة، أمسى الآن حقيقة واقعة. فكيليان مبابي لن يلعب الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان. وأكد النجم الفرنسي بنفسه الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، غير أنه لم يعلن إلى أين سيذهب!

أعلن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة (10 مايو/ أيار 2024)، رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن مبابي (25 عاما) رحيله عن الفريق في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا). وقال اللاعب في الفيديو: "أردت دائما أن أتحدث معكم عندما يحين الوقت. وأريد أن أعلن لكم جميعا أن هذا سيكون العام الأخير لي مع سان جيرمان". وأضاف: "لن أمدد عقدي، وستنتهي هذه المغامرة بعد أسابيع قليلة. سألعب آخر مبارياتي في ملعب حديقة الأمراء يوم الأحد".

وينهي مبابي مشوار سبعة مواسم بألوان سان جيرمان بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية بعدما توج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة الى تأهله لنهائي الكأس حيث يتواجه مع ليون في 25 الحالي.

وانتقل مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان في 2018 مقابل 180 مليون يورو. وأصبح مع النادي الباريسي بطلاً لفرنسا ست مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020. وحتى الآن، سجل اللاعب 255 هدفا في 306 مباراة رسمية مع باريس سان جيرمان.

وأبلغ اللاعب بسرية مسؤولي سان جيرمان في شباط/فبراير الماضي بنيته الرحيل عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، لكنه لم يقل ذلك علناً أبداً. ولم يؤكد إلى أين سيذهب بعد ذلك، لكن ترددت أنباء على نطاق واسع عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكن اللاعب الفرنسي لم يذكر الفريق الإسباني في الفيديو.

وقال مبابي الجمعة: "إنه أمر صعب أن أرحل عن فرنسا، والدوري الفرنسي، بطولة أعرفها تماما، لم أكن أتخيل أنه سيكون بهذه الصعوبة، ولكنني أعتقد أنني بحاجة لذلك، تحد جديد بعد سبع سنوات". وأكد :"أود أن أشكر زملائي لما وصلت إليه، وكل المدربين: أونا إيمري، توماس توخيل وماوريسيو بوكيتينو وكريستوف جالتييه ولويس إنريكي، والمديرين الرياضيين ليوناردو ولويس كامبوس وكل العاملين في النادي".

يذكر أن شركة قطر للاستثمارات الرياضية، التي تديرها الدولة في قطر، استحوذت على حصة أغلبية في باريس سان جيرمان في 2011. ومنذ ذلك الحين، فاز سان جيرمان بلقب الدوري تسع مرات لكنه أخفق في الفوز بدوري الأبطال، وهو هدف مهم لمالكي النادي.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

